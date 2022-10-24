Мы решили сравнить, как звезды из разных эпох выглядели в свои 30 лет

На один век может прийтись сразу несколько эпох, в каждой из которых будут свои особенные тренды, стандарты красоты и, конечно, любимые знаменитости. К примеру, 70-е годы прошлого века у нас ассоциируются с увлечением диско, брюками клеш и группой ABBA, а 80-е — с начесами, лосинами и Патриком Суэйзи. Вот нам и стало любопытно узнать, насколько по-разному в одном и том же возрасте, пусть это будет 30 лет, выглядели звезды из разных поколений.