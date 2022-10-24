Мы решили сравнить, как звезды из разных эпох выглядели в свои 30 лет
На один век может прийтись сразу несколько эпох, в каждой из которых будут свои особенные тренды, стандарты красоты и, конечно, любимые знаменитости. К примеру, 70-е годы прошлого века у нас ассоциируются с увлечением диско, брюками клеш и группой ABBA, а 80-е — с начесами, лосинами и Патриком Суэйзи. Вот нам и стало любопытно узнать, насколько по-разному в одном и том же возрасте, пусть это будет 30 лет, выглядели звезды из разных поколений.
Николас Кейдж и Томас Сангстер
Джейми Ли Кёртис и Кристен Стюарт
София Вергара и Нина Добрев
Кортни Кокс и Галь Гадот
Том Круз и Зак Эфрон
Джоди Фостер и Лили Джеймс
Сандра Буллок и Эмма Стоун
Мариса Томей и Райли Кио
Джон Траволта и Роберт Паттинсон
Шэрон Стоун и Марго Робби
Дженнифер Энистон и Бри Ларсон
Кайл Маклахлен и Фредди Хаймор
Мелани Гриффит и Эмма Робертс
Лиза Кудроу и Блейк Лайвли
Брэд Питт и Майлз Теллер
Хелен Хант и Ванесса Кирби
Деми Мур и Сара Хайланд
Рассел Кроу и Джесси Племонс
Как думаете, кто из звезд совершенно не выглядел на 30 лет?
Фото на превью LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, Dave J Hogan / Getty Images Entertainment / Getty Images
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