AdMe
AdMe

Мы решили сравнить, как звезды из разных эпох выглядели в свои 30 лет

942213

На один век может прийтись сразу несколько эпох, в каждой из которых будут свои особенные тренды, стандарты красоты и, конечно, любимые знаменитости. К примеру, 70-е годы прошлого века у нас ассоциируются с увлечением диско, брюками клеш и группой ABBA, а 80-е — с начесами, лосинами и Патриком Суэйзи. Вот нам и стало любопытно узнать, насколько по-разному в одном и том же возрасте, пусть это будет 30 лет, выглядели звезды из разных поколений.

Николас Кейдж и Томас Сангстер

LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, © Dave J Hogan / Getty Images Entertainment / Getty Images

Джейми Ли Кёртис и Кристен Стюарт

Courtesy Everett Collection / East News, FRANCOIS GUILLOT / AFP / East News

София Вергара и Нина Добрев

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Grosby Group / East News

Кортни Кокс и Галь Гадот

Warner Bros / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Charles Sykes/Invision / AP / East News

Том Круз и Зак Эфрон

Courtesy Everett Collection / East News, Andy Kropa / Invision / AP / East News

Джоди Фостер и Лили Джеймс

PHOTOlink / Everett Collection / East News, Sebastien Courdji / KCS / East News

Сандра Буллок и Эмма Стоун

Buena Vista Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Мариса Томей и Райли Кио

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, Admedia, Inc / Sipa USA / East News

Джон Траволта и Роберт Паттинсон

Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News

Шэрон Стоун и Марго Робби

YORKSHIRE TELEVISON / Album / East News, ABACA / Abaca / East News

Дженнифер Энистон и Бри Ларсон

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, Jeffrey Mayer / Broadimage / Broad Image / East News

Кайл Маклахлен и Фредди Хаймор

Album Online / East News, ROBYN BECK / AFP / East News

Мелани Гриффит и Эмма Робертс

East News, Invision / Invision / East News

Лиза Кудроу и Блейк Лайвли

WARNER BROS TV / Album EAST NEWS / East News, Gilbert Flores/Broadimage / East News

Брэд Питт и Майлз Теллер

AF Archive / David Gadd / Mary Evans Picture Library / East News, Dee Cercone / Everett Collection / East News

Хелен Хант и Ванесса Кирби

Courtesy Everett Collection / East News, Stars Image Bank / KCS / East News

Деми Мур и Сара Хайланд

PHOTOlink / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Рассел Кроу и Джесси Племонс

East News, Invision / Invision / East News

Как думаете, кто из звезд совершенно не выглядел на 30 лет?

Фото на превью LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, Dave J Hogan / Getty Images Entertainment / Getty Images
942213
AdMe/Культура/Мы решили сравнить, как звезды из разных эпох выглядели в свои 30 лет
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
13