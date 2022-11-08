Мы сравнили, как выглядят 16 красивейших женщин мира на ковровой дорожке и в непринужденной атмосфере
Женская красота — величина постоянная. Она просто есть и на самом деле мало зависит от шикарного платья и эффектной прически. Это готовы подтвердить самые прекрасные женщины мира: да, они умопомрачительно выглядят на красных дорожках, но дома в любимой пижаме и с чашкой кофе они по-настоящему неотразимы. Смотрите сами.
Ана де Армас
Блейк Лайвли
Дженнифер Лопес
Белла Хадид
Аня Тейлор-Джой
Лили Коллинз
Хэлли Берри
Галь Гадот
Эмилия Кларк
Энн Хэтэуэй
Селена Гомес
Оливия Уайлд
Сальма Хайек
Тейлор Свифт
Аманда Сейфрид
Ева Лонгория
Кто из звезд, по-вашему, особенно очарователен в обычной жизни?
Фото на превью Invision / Invision / East News
AdMe/Культура/Мы сравнили, как выглядят 16 красивейших женщин мира на ковровой дорожке и в непринужденной атмосфере
Поделиться этой статьёй