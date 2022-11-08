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Мы сравнили, как выглядят 16 красивейших женщин мира на ковровой дорожке и в непринужденной атмосфере

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Женская красота — величина постоянная. Она просто есть и на самом деле мало зависит от шикарного платья и эффектной прически. Это готовы подтвердить самые прекрасные женщины мира: да, они умопомрачительно выглядят на красных дорожках, но дома в любимой пижаме и с чашкой кофе они по-настоящему неотразимы. Смотрите сами.

Ана де Армас

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Блейк Лайвли

Invision / Invision / East News

Дженнифер Лопес

Белла Хадид

CJ Rivera / Everett Collection / East News

Аня Тейлор-Джой

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Лили Коллинз

VALERIE MACON / AFP / East News

Хэлли Берри

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Галь Гадот

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Эмилия Кларк

Invision / Invision / East News

Энн Хэтэуэй

Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News

Селена Гомес

Invision / Invision / East News

Оливия Уайлд

Invision / Invision / East News

Сальма Хайек

Evan Agostini / Invision / East News

Тейлор Свифт

Invision / Invision / East News

Аманда Сейфрид

Invision / Invision / East News

Ева Лонгория

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Кто из звезд, по-вашему, особенно очарователен в обычной жизни?

Фото на превью Invision / Invision / East News
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AdMe/Культура/Мы сравнили, как выглядят 16 красивейших женщин мира на ковровой дорожке и в непринужденной атмосфере
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