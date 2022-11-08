Мы сравнили, как выглядят 16 красивейших женщин мира на ковровой дорожке и в непринужденной атмосфере

Женская красота — величина постоянная. Она просто есть и на самом деле мало зависит от шикарного платья и эффектной прически. Это готовы подтвердить самые прекрасные женщины мира: да, они умопомрачительно выглядят на красных дорожках, но дома в любимой пижаме и с чашкой кофе они по-настоящему неотразимы. Смотрите сами.