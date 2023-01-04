На что приходится идти девушкам в Корее, чтобы стать поп-звездами и удержаться на музыкальном олимпе

Корейские поп-идолы очаровывают слушателей по всему миру, в том числе за счет своего тщательно продуманного имиджа. Внешний вид звезд оказывает большое влияние на восприятие красоты в Корее. Но мало кто догадывается о том, на какие жертвы приходится идти девушкам, чтобы стать звездой и выглядеть так, как того хотят музыкальные компании.

Изнурительно тренируются по 20 часов в день

Дорога к олимпу k-pop-звезд нелегка и занимает немало времени. Как оказалось, девушки и юноши проходят жесткий отбор на прослушиваниях. Примерно 700 человек на одно место. И это только для того, чтобы начать обучение задолго до подписания контракта с музыкальным лейблом. По словам бывших стажеров, уроки вокала и танцевальная практика начинаются в 4 утра, а заканчиваются в полночь.



Используют прокладки для подмышек

Многие могли заметить, что даже во время долгих выступлений на концертах и в ТВ-шоу у корейских поп-звезд кожа подмышек сухая и гладкая, а на одежде никогда не бывает пятен от пота. Певица Сола из группы Mamamoo рассказала, что ее коллеги пользуются охлаждающим спреем для спортивной одежды. Минус в том, что он имеет не самый приятный запах. Сама Сола использует прокладки от пота для подмышек. Это довольно большие впитывающие подушечки, которые можно обрезать, чтобы они не торчали из-под одежды.

Жестко ограничивают себя в еде и даже в питье

Didier Ferey / KCS / East News

Многие корейские поп-звезды не скрывают, что сидят на строгих диетах и интенсивно занимаются спортом, как Чан Вон Ен из IVE. А бывшая участница k-pop-группы Элейн Чонг рассказала, что в музыкальной индустрии поощряется нездоровое питание. Певицы не могут весить больше 47 килограмм. Момо из Twice призналась, что по поручению музыкальной компании должна была похудеть на 7 кг за неделю, чтобы успеть к дебютному выступлению группы. Многие участницы поп-групп прятались от персонала в туалете, чтобы там перекусить. А перед взвешиванием они даже не пили воду.

Носят накладки на бедра и ягодицы

Большинство корейских знаменитостей имеют весьма стройные тела с типом фигуры «песочные часы». Но далеко не у всех пышные формы являются натуральными. Так, например, худенькие Жизель из Aespa и Сыльги из Red Velvet носят накладки на бедра.



«Накладки для бюстгальтера, бедер и ягодиц — необходимость для k-pop-звезд, — признавалась бывшая участница группы Blady по имени Тина. — Когда я приходила домой и снимала все это, я чувствовала отвращение к своему собственному телу».

Делают пластические операции

Не секрет, что в музыкальной индустрии многие звезды пользуются услугами пластических хирургов, чаще всего не по собственному желанию, а из-за давления продюсеров. По сумасбродным требованиям индустрии, скулы не должны быть слишком выступающими, щеки чересчур пухлыми, рот и нос — большими. При этом губы считаются красивыми, если они полные и в форме сердца. Для корейских знаменитостей недостаточно иметь совершенную форму носа и губ, очень важно, чтобы лицо было небольшим и с симметричными чертами. V-образная линия челюсти визуально делает лицо более худым, чем оно есть на самом деле. Такая челюсть, к примеру, у певицы UI. Но если человек от рождения не обладает такой формой челюсти, ради карьеры поп-звезды ему иногда приходится прибегать к болезненным методам подтяжки лица. А вот участница группы Blackpink Дженни Ким выглядит не менее очаровательно со своим круглым личиком.



Меняют форму глаз

Корейцы от природы имеют тяжелые нависшие веки без складок, при этом в культуре страны эта черта не считается привлекательной. В итоге многие молодые люди прибегают к пластической хирургии, делая себе двойные веки, которые визуальное увеличивают глаза. Считается, что поп-звезды с двойными веками выглядят более привлекательными. Двойные веки у певицы Айрин настолько ярко выражены, что некоторые поклонники даже считают: девушка делала пластическую операцию. Певица Е Шухуа из (G)I-DLE призналась, что использует специальные наклейки на веко, а Мин из Miss A просто рисует контур. Однако есть и исключения: Хван Еджи, лидер группы Itzy, имеет моновеки над роскошными раскосыми глазами и справедливо считает это своей привлекательной чертой.

В Корее мешки под глазами — признак привлекательности, который даже имеет собственное название: «эге-саль», что можно перевести как «очаровательный детский жирок в глазах». И поп-звезды зачастую вынуждены обращаться к пластическим хирургам. Еще в странах Азии можно купить полоски липкой ленты, которые делают кожу под глазами припухшей. Бывшая участница 2NE1 Чхэрен — яркий пример обладательницы такого навязанного стандарта красоты. А вот певица Ким Дженни, напротив, не стесняется гладкой кожи под глазами.

Корректируют цвет кожи

Одно из требований для k-pop-звезд — это белая полупрозрачная кожа. Но далеко не все корейцы рождаются с белоснежном лицом, а с возрастом у них, как и у всех людей, появляются морщинки, прыщи и пигментные пятна. Фарфорово-белый цвет кожи достигается с помощью многочисленных процедур, таких как ботокс, филлеры и лазерная коррекция.



Одна из самых известных «белоснежек» корейской эстрады — Дахен из группы Twice, девушка получила даже прозвище Тофу — белый соевый сыр. А вот с рождения смуглая певица Хваса решила не прибегать к осветляющим процедурам и открыто заявляет: «Если я не вписываюсь в сегодняшние стандарты красоты, я сама создам новые».

Удаляют и отбеливают зубы

Вэй из группы Crayon Pop рассказывала, что отбеливание зубов — процедура, которую проходят многие корейские кумиры. Для установки брекетов и виниров она удалила несколько зубов. Некоторые корейские знаменитости, такие как Саюри Фудзита, не только не скрывают, но и наглядно показывают в своих соцсетях, с какими трудностями им приходится сталкиваться на пути к красивой улыбке. А вот форма зубов певицы из группы Twice Им Наен далека от идеала, что не помешало ей стать звездой и радовать миллионы поклонников своей открытой улыбкой в видеоклипах и на фото в социальных сетях.



Делают липосакцию ног

Invision / Invision / East News

Пространство между внутренними частями бедер человека считается одним из самых главных показателей красоты для k-pop-исполнительниц. Изменить форму ног для привлекательности можно с помощью продолжительных занятий спортом или прибегнув к пластическим операциям. Многие из певиц соглашаются на липосакцию, чтобы добиться таких результатов.

А вы догадывались о том, с какими трудностями приходится сталкиваться k-pop-звездам? У вас есть любимые корейские музыкальные группы?

Фото на превью Invision / Invision / East News