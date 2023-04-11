Неузнаваемая Памела Андерсон открыла модный показ и покорила всех своей естественной красотой

Для Памелы Андерсон 2023 год можно охарактеризовать как настоящий карьерный ренессанс. Звезда «Спасателей Малибу» вернулась в поп-культуру, выпустив откровенный документальный фильм «Памела, история любви» и мемуары «С любовью, Памела». Затем Андерсон появилась на модном показе Hugo Boss и затмила всех ослепительным образом.

Показ Hugo Boss весна-лето — 2023 и новый шикарный образ

На показе Hugo Boss весна-лето — 2023 в Майами звезда «Спасателей Малибу» прошлась по подиуму вместе с супермоделью Наоми Кэмпбелл и презентовала сезонную версию классического брючного костюма. Памела отказалась от своего привычного гламурного образа в пользу более утонченного. Актриса продемонстрировала ансамбль, состоящий из льняного однобортного пиджака, брюк, рубашки из органзы, трикотажного топа с V-образным вырезом и пары туфель из лакированной кожи. Натуральную цветовую гамму наряда «поддержали» приглушенные тени, нюдовая помада и небрежный пучок, в который были собраны локоны Андерсон.

Андерсон поделилась своими секретами красоты и молодости

Richard Shotwell/Invision/East News

Многие удивляются, когда актриса делится своими мыслями по поводу естественной красоты. Она не боится стареть и не гоняется за молодежью. 55-летняя Памела выглядит роскошно, потому что активно пользуется некоторыми бьюти-хаками. Увлажнение кожи. Актриса регулярно распыляет на лицо розовую воду — она хранит флакон в холодильнике и использует каждый раз, когда открывает дверцу. Памела редко делает скрабирование, потому что считает, что процесс обновления кожи должен проходить естественным путем.

Актриса регулярно распыляет на лицо розовую воду — она хранит флакон в холодильнике и использует каждый раз, когда открывает дверцу. Памела редко делает скрабирование, потому что считает, что процесс обновления кожи должен проходить естественным путем. Тщательный отбор косметических средств. Андерсон внимательно относится ко всему, что каким-либо образом попадает в ее организм. Например, Памела чистит зубы пастой с пребиотиками, которые не вредят кишечнику. Для губ звезда использует различные бальзамы на органической основе.

Уход за волосами. Андерсон не раз говорила, что она сама себе колорист, средства для окрашивания она покупает в аптеке. Недавно звезда открыла один из своих самых эксцентричных бьюти-лайфхаков, продемонстрировав, как она использует стринги в качестве резинки для волос. Так она формирует свою фирменную кокетливую взъерошенность.

Андерсон не раз говорила, что она сама себе колорист, средства для окрашивания она покупает в аптеке. Недавно звезда открыла один из своих самых эксцентричных бьюти-лайфхаков, продемонстрировав, как она использует стринги в качестве резинки для волос. Так она формирует свою фирменную кокетливую взъерошенность. Физическая активность. Изнуряющим тренировкам в зале звезда предпочитает занятия растяжкой и продолжительные прогулки под музыку. По мнению Андерсон, это куда более приятно.

Изнуряющим тренировкам в зале звезда предпочитает занятия растяжкой и продолжительные прогулки под музыку. По мнению Андерсон, это куда более приятно. Специальная диета. Памела утверждает, что вегетарианство помогает ей оставаться молодой. В меню Андерсон много фруктов, овощей и орехов. А также кофе без кофеина.

Фото на превью Richard Shotwell/Invision/East News