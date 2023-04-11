Неузнаваемая Памела Андерсон открыла модный показ и покорила всех своей естественной красотой
Для Памелы Андерсон 2023 год можно охарактеризовать как настоящий карьерный ренессанс. Звезда «Спасателей Малибу» вернулась в поп-культуру, выпустив откровенный документальный фильм «Памела, история любви» и мемуары «С любовью, Памела». Затем Андерсон появилась на модном показе Hugo Boss и затмила всех ослепительным образом.
Показ Hugo Boss весна-лето — 2023 и новый шикарный образ
На показе Hugo Boss весна-лето — 2023 в Майами звезда «Спасателей Малибу» прошлась по подиуму вместе с супермоделью Наоми Кэмпбелл и презентовала сезонную версию классического брючного костюма.
Памела отказалась от своего привычного гламурного образа в пользу более утонченного. Актриса продемонстрировала ансамбль, состоящий из льняного однобортного пиджака, брюк, рубашки из органзы, трикотажного топа с V-образным вырезом и пары туфель из лакированной кожи. Натуральную цветовую гамму наряда «поддержали» приглушенные тени, нюдовая помада и небрежный пучок, в который были собраны локоны Андерсон.
Андерсон поделилась своими секретами красоты и молодости
Многие удивляются, когда актриса делится своими мыслями по поводу естественной красоты. Она не боится стареть и не гоняется за молодежью. 55-летняя Памела выглядит роскошно, потому что активно пользуется некоторыми бьюти-хаками.
- Увлажнение кожи. Актриса регулярно распыляет на лицо розовую воду — она хранит флакон в холодильнике и использует каждый раз, когда открывает дверцу. Памела редко делает скрабирование, потому что считает, что процесс обновления кожи должен проходить естественным путем.
- Тщательный отбор косметических средств. Андерсон внимательно относится ко всему, что каким-либо образом попадает в ее организм. Например, Памела чистит зубы пастой с пребиотиками, которые не вредят кишечнику. Для губ звезда использует различные бальзамы на органической основе.
- Уход за волосами. Андерсон не раз говорила, что она сама себе колорист, средства для окрашивания она покупает в аптеке. Недавно звезда открыла один из своих самых эксцентричных бьюти-лайфхаков, продемонстрировав, как она использует стринги в качестве резинки для волос. Так она формирует свою фирменную кокетливую взъерошенность.
- Физическая активность. Изнуряющим тренировкам в зале звезда предпочитает занятия растяжкой и продолжительные прогулки под музыку. По мнению Андерсон, это куда более приятно.
- Специальная диета. Памела утверждает, что вегетарианство помогает ей оставаться молодой. В меню Андерсон много фруктов, овощей и орехов. А также кофе без кофеина.
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