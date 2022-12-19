Пэрис Хилтон поделилась тем, как ей удается выглядеть так молодо в 41 год

Все мы знаем Пэрис Хилтон как актрису, модель и бизнесвумен. Но, кроме всего прочего, она еще и эксперт по уходу за кожей. Пэрис исполнился 41 год, но она все еще выглядит на 20. Мы решили узнать, какие секреты скрывает модель, чтобы выглядеть так молодо.

Пэрис выступает за естественность

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , East News

Многие знаменитости прибегают к пластическим операциям, чтобы сохранить молодость на долгие годы, но Пэрис выбрала другой путь. Она рассказала, что никогда не ложилась под нож: «Я всегда была одержима уходом за кожей. Никогда в жизни я не вкалывала ни ботокс, ни филлеры, и никаких пластических операций».

Секреты вечной молодости

Xavier Collin / Avalon / Photoshot / East News , Xavier Collin / Avalon / Photoshot / East News

В интервью Пэрис Хилтон рассказала, что заботится о своем внешнем виде с тех пор, как ей исполнилось 8 лет.

Естественно, ее распорядок дня изменился и уход стал более комплексным, но постоянство — ключ к источнику молодости.

Пэрис применяет несколько косметических гаджетов и устройств: «Я использую щетки для очистки лица Foreo, светодиодные маски Dr. Dennis Gross Pro, а также аппараты светотерапии Luminance».

«Просто обожаю кислородные и увлажняющие процедуры для лица, особенно те, где используются микротоки», — поделилась Пэрис.

Эффект этих процедур достаточно очевиден

Dee Cercone / Everett Collection / EAST NEWS , James Atoa / Everett Collection / East News

EMS, или электростимуляция мышц, — тренировка для вашего лица. По мнению экспертов, аппарат заставляет лицевые мышцы расширяться и сокращаться, благодаря чему кожа становится подтянутой. Результаты не заставят себя долго ждать и будут видны сразу.

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

А вы знаете способы сохранить кожу здоровой и упругой на долгие годы?

Фото на превью Dee Cercone / Everett Collection / EAST NEWS