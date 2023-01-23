Посмотрите, кого обычные люди считают самыми красивыми женщинами в истории

Красоту невозможно измерить, но по какой-то причине во всем мире любят составлять разнообразные рейтинги красивейших людей. В этот раз пользователи Ranker проголосовали за самых привлекательных женщин в истории. Мы решили показать вам 35 верхних мест из получившегося списка, но, несмотря на этот рейтинг, мы считаем, что каждый человек обладает уникальной красотой.