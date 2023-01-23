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Посмотрите, кого обычные люди считают самыми красивыми женщинами в истории

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Красоту невозможно измерить, но по какой-то причине во всем мире любят составлять разнообразные рейтинги красивейших людей. В этот раз пользователи Ranker проголосовали за самых привлекательных женщин в истории. Мы решили показать вам 35 верхних мест из получившегося списка, но, несмотря на этот рейтинг, мы считаем, что каждый человек обладает уникальной красотой.

35. Брижит Бардо

Screen Prod / Photononstop / East News

34. Линда Картер

Courtesy Everett Collection / East News

33. Рита Хейворт

Mary Evans / AF Archive / East News

32. Вивьен Ли

East News

31. Ава Гарднер

Collection Christophel / RnB / Collection Christophel / East News

30. Хеди Ламарр

Warner Bros / Collection Christophel / East News

29. Анджелина Джоли

SOPA Images / SIPA / SIPA / East News

28. Дженнифер Лав Хьюитт

Dee Cercone / Everett Collection / East News

27. Фэрра Фосетт

Courtesy Everett Collection / East News

26. Кристи Бринкли

Grosby Group / East News

25. Жаклин Биссет

East News

24. Галь Гадот

LISA O'CONNOR / AFP / East News

23. Эль Макферсон

AP / East News

22. София Вергара

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

21. Энн-Маргрет

Album / East News

20. Дайан Лейн

AFP / East News

19. Натали Вуд

Courtesy Everett Collection / East News

18. Хэлли Берри

Priscilla Grant / Everett Collection / East News

17. Джейн Сеймур

Aventurier Patrick / ABACA / Abaca / East News

16. Кейт Бекинсейл

JA / Everett Collection / East News

15. Элизабет Тейлор

East News

14. Натали Портман

VALERIE MACON / AFP / East News

13. Жаклин Смит

Courtesy Everett Collection / East News

12. Мишель Пфайффер

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

11. Элизабет Херли

Lev Radin / Pacific Press / SIPA / SIPA / East News

10. Джессика Альба

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

9. Кэтрин Зета-Джонс

Grosby Group / East News

8. Сальма Хайек

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

7. Софи Лорен

Screen Prod / Photononstop / East News

6. Шарлиз Терон

VALERIE MACON / AFP / East News

5. Скарлетт Йоханссон

Jeffrey Mayer / Broadimage / Broad Image / East News

4. Мэрилин Монро

Mary Evans / AF Archive / East News

3. Грейс Келли

East News

2. Ракель Уэлч

East News

1. Одри Хепберн

Mary Evans / AF Archive / East News

А кого вы считаете самой красивой женщиной и почему?

Фото на превью LISA O'CONNOR / AFP / East News, Grosby Group / East News, Mary Evans / AF Archive / East News, Mary Evans / AF Archive / East News
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AdMe/Культура/Посмотрите, кого обычные люди считают самыми красивыми женщинами в истории
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