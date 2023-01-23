Посмотрите, кого обычные люди считают самыми красивыми женщинами в истории
Красоту невозможно измерить, но по какой-то причине во всем мире любят составлять разнообразные рейтинги красивейших людей. В этот раз пользователи Ranker проголосовали за самых привлекательных женщин в истории. Мы решили показать вам 35 верхних мест из получившегося списка, но, несмотря на этот рейтинг, мы считаем, что каждый человек обладает уникальной красотой.
35. Брижит Бардо
34. Линда Картер
33. Рита Хейворт
32. Вивьен Ли
31. Ава Гарднер
30. Хеди Ламарр
29. Анджелина Джоли
28. Дженнифер Лав Хьюитт
27. Фэрра Фосетт
26. Кристи Бринкли
25. Жаклин Биссет
24. Галь Гадот
23. Эль Макферсон
22. София Вергара
21. Энн-Маргрет
20. Дайан Лейн
19. Натали Вуд
18. Хэлли Берри
17. Джейн Сеймур
16. Кейт Бекинсейл
15. Элизабет Тейлор
14. Натали Портман
13. Жаклин Смит
12. Мишель Пфайффер
11. Элизабет Херли
10. Джессика Альба
9. Кэтрин Зета-Джонс
8. Сальма Хайек
7. Софи Лорен
6. Шарлиз Терон
5. Скарлетт Йоханссон
4. Мэрилин Монро
3. Грейс Келли
2. Ракель Уэлч
1. Одри Хепберн
А кого вы считаете самой красивой женщиной и почему?
Фото на превью LISA O'CONNOR / AFP / East News, Grosby Group / East News, Mary Evans / AF Archive / East News, Mary Evans / AF Archive / East News
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