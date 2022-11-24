Язвительные цитаты про умных и глупых людей от Михаила Жванецкого, чей юмор до сих пор не дает нам расслабиться

Непременным атрибутом выступлений писателя и сатирика Михаила Жванецкого был старый потрепанный портфель. Из него он выуживал свои тексты и зачитывал их со сцены. Давайте представим, что нам удалось одним глазком заглянуть в этот знаменитый портфель, и вместе с его хозяином попытаемся лучше разобраться в человеческой природе.

«Ум — это не эрудиция», — объявлял сатирик. Так кто же тогда этот умный человек и как отличить его от глупого? Как понять, с кем мы только даром тратим драгоценное время, а кто подарит новые идеи и вдохновит? На эти вопросы нет готовых ответов — будем действовать по заветам Михаила Михайловича и попытаемся до всего дойти своим умом: «Как кому, а мне нравится думать!» — заявлял он. Не сомневаемся, что и уважал сатирик точно таких же людей.

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Для начала определимся: что же такое ум, который мы так тщательно ищем в себе и других? В своем известном монологе на эту тему Жванецкий придерживается позиции, которую занимал еще Сократ. Много веков назад этот философ скромно утверждал: «Я знаю, что ничего не знаю». Такое совпадение взглядов не должно нас удивлять, ведь Жванецкий когда-то подметил: «Люди умные думают одинаково». «Что такое ум? Это, кстати, вовсе не правота. Правота — у биологов и генетиков. Ум — это не эрудиция, не умение влезть в любую беседу — наоборот или, как сказал один премьер, отнюдь! Ум не означает умение поддерживать разговор с учеными. Если ты умный, ты поймешь, что ты ничего не понимаешь. Ум часто говорит молча. Ум чувствует недостатки или неприятные моменты для собеседника и обходит их. Ум предвидит ответ и промолчит, если ему не хочется это услышать. И вообще, ум что-то предложит».

Ну вот, теперь начинает проясняться. Ум человека, по мнению Жванецкого, постоянно работает, что-то созидает, развивается, учится. Ум — это гибкость. А как насчет глупости? «Глупость не предлагает. Глупость не спрашивает. Глупость объясняет. С умным лучше. С ним ты свободен и ленив. С дураком ты все время занят. Ты трудишься в поте лица. Он тебе возражает и возражает... Мышление дурака непредсказуемо. И от этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, выдержку и сообразительность, которыми так гордился. С дураком ты ни в чем не можешь согласиться. И чувствуешь, какой у тебя плохой характер. Поэтому отдохни с умным!.. С умным не упираешься, а что-то продолжаешь».

А еще сатирик предостерегал, что дураки очень любят наказывать умных: «Во-первых, себя поднимают. Во-вторых, умнее получаются. В-третьих, все видят, кто главный. Единственное — потом не знают, что делать». Подытожим: по Жванецкому, глупость всегда самоуверенна. Глупый человек готов спорить до хрипоты, доказывая свою точку зрения. Единственно верную, само собой. Такие люди не видят разницы между фактами и голословными утверждениями и запросто в споре переходят на личности. «Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, воспринимая вкус еды на слух, цвет — на зуб, вонь — на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись — по фамилии, страну — по „Клубу кинопутешествий“, остроту мнений — по хрестоматии. Мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить».

Теперь мы разобрались, что такое ум и что такое глупость. Жванецкий на этом не останавливался и выделял еще одну категорию людей — мудрые. «Умный человек с большим умом выкручивается из ситуации, в которую мудрый не попадает».

«Умные люди вооружаются фразой „лучше сделать и пожалеть“ и набираются опыта. А мудрые предпочитают не ввязываться в рискованные авантюры».

Ну вот мы, кажется, уже можем опознать недалекого человека, если такой попадется на нашем пути. Но что с ним делать? А ничего. Сатирик напоминает нам, что самое драгоценное — это наше время. Поэтому не стоит его тратить на глупых или неприятных людей. «Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дела не идущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже. Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду... И только книга деликатна. Снял с полки. Полистал. Поставил. В ней нет наглости. Она не проникает в тебя без спросу. Стоит на полке, молчит, ждет, когда возьмут в теплые руки. И она раскроется. Если бы с людьми так. Нас много. Всех не полистаешь. Даже одного. Даже своего. Даже себя. Жизнь коротка. Что-то откроется само. Для чего-то установишь правила. На остальное нет времени. Закон один: уходить. Бросать. Бежать. Захлопывать или не открывать! Чтобы не отдать этому миг, назначенный для другого».

EAST NEWS

Про свое творчество Михаил Жванецкий говорил так: «Если спросят: „Что он пишет?“ — скажи: „Тексты к размышлениям“». Так давайте же чаще пользоваться этим даром — способностью размышлять.

А какие цитаты Михаила Жванецкого ваши любимые?

Фото на превью East News