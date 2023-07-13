Слезы Джеки Чана на видео настолько потрясли людей, что они не заметили одного маленького нюанса

Недавно по сети разлетелись кадры, на которых известный актер просматривает подборку со своими самыми известными трюками. Сначала Джеки выглядел счастливым и улыбался, но после одного момента просто не смог справиться с чувствами.

Зрители не сразу поняли, что это сцена из фильма

Многие пользователи решили, что смотрят семейное видео. На самом деле это кадры из последнего фильма Джеки Чана, который вышел в апреле 2023 года. В ленте «Кунг-Фу жеребец» актер играет каскадера, который из-за серьезных травм потерял все свое состояние и был вынужден оставить профессию. Опасная работа стоила мужчине семьи, и он практически не общается со взрослой дочерью. Единственное близкое ему существо — это конь, которого он выходил.

Пытаясь наладить отношения с единственным ребенком, герой просматривает старое видео. На нем показаны реальные трюки, которые когда-то исполнял Джеки Чан, причем не только удачные дубли, но и те, что закончились серьезными травмами. Вспомнив о пережитой боли, Чан не смог сдержать слез. В результате получилась одна из самых эмоциональных и сильных сцен в ленте.

Слезы Чана вполне можно понять

Джеки Чан прославился не только как талантливый комедийный актер, но и профессиональный каскадер, который предпочитает выполнять все свои трюки, — даже самые сложные и невероятные, — самостоятельно. Это не прошло даром, яркие и запоминающиеся кадры иногда стоили Чану месяцев на больничной койке.

За время своей карьеры он умудрился переломать практически все кости, и теперь ни одна компания не рискует его страховать для съемок. После просмотра видео неудачных дублей становится понятно, как много труда, боли и слез стоит за смешными и потрясающими моментами в фильмах Джеки. И трогательная сцена из последней ленты обретает новый смысл.