Стюардесса рассказала, что раздражает бортпроводников больше всего. И это не детский крик

Для многих людей полет в самолете — это стресс. Особенно когда на борту маленький ребенок и про тишину можно забыть. Некоторые пассажиры начинают хмуриться и закатывать глаза. Кого-то детский плач злит настолько, что они, не скрывая чувств, обращаются с претензиями к летному экипажу. Бывшая стюардесса Кэт Камалани рассказала, что на этот счет думают бортпроводники и что же раздражает их больше всего. И это вовсе не крики малышей.

Оказывается, нет ничего хуже пассажиров, которые жалуются на плач. Такие жалобы доставляют дискомфорт и родителям, и персоналу. Упреки тоже не к месту, ведь никто сильнее самих родителей не хочет, чтобы ребенок поскорее угомонился. Ничего плохого в его плаче нет.

На этот случай девушка рекомендует брать в путешествие наушники с шумоподавлением и советует предложить помощь родителям. Коллега Кэт поддерживает девушку и напоминает, что все когда-то были младенцами и такое поведение вызвано в том числе физиологическими причинами. Действительно, многие малыши испытывают боль в ушах при изменении высоты над уровнем моря.

Кэт считает, что чего уж точно не следует делать — это просить о смене места. Некоторые другие бортпроводники отмечают, что если дискомфорт нестерпим, пересесть все-таки можно. Главное, попросить об этом вежливо. Спорным остается вопрос, нужно ли извиняться родителям шумных детей, если их вины в этом нет. Некоторые считают, что лучше заранее раздать примирительные угощения, а другие думают, что для угрызений совести нет причин.

«Здравствуйте, меня зовут Джунву, мне 4 месяца. Сегодня я лечу в США с моей мамой и бабушкой, чтобы повидаться с тетей. Я немного нервничаю и боюсь, потому что это мой первый полет в жизни. Я могу плакать или шуметь. Постараюсь быть потише, но ничего не обещаю. Пожалуйста, извините меня. Моя мама приготовила маленький подарок — конфеты и беруши. Пожалуйста, используйте его, если будет шумно. Хорошего путешествия. Спасибо».

Причиной высказывания Кэт стало недавнее видео в самолете с разгневанной из-за детского крика женщиной. С момента публикации видео было просмотрено более 1,8 млн раз, и тысячи людей согласились со стюардессой. Кто-то из комментаторов вспомнил, как сам оказывался в подобной ситуации в роли родителя и как важна была поддержка в тот момент. Кто-то — как развлекал чужого ребенка. Но у некоторых также были предложения сделать раздельные полеты для взрослых и для семей. На что последовало резкое напоминание, что такие полеты уже существуют и называются «частный самолет». Как бывший бортпроводник с 23-летним стажем — полностью согласна. © kristen_cornelison / TikTok

Я помню, что некоторые люди этого не терпят. Я же всегда стараюсь помочь мамам с детьми, потому что знаю, каково это. © janaynecruz / TikTok