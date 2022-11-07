Звезда сериала «Маленький домик в прериях» Мелисса Гилберт сказала «нет» ботоксу и решила стареть естественно

Голливуд в некотором роде способен изменить наш взгляд как на жизнь, так и на самих себя. Нам всегда показывают богатых людей, выглядящих идеально: без прыщей, морщин или целлюлита. И если к достижению таких стандартов красоты стремятся даже те, чья жизнь проходит вдали от объективов фотокамер, то что говорить о тех, кто живет голливудской мечтой.

Мелисса Гилберт буквально выросла в Голливуде

Мелисса окунулась в мир шоу-бизнеса, когда была еще ребенком. Она снималась в фильмах и рекламных роликах. Жизнь девочки круто изменилась в 9 лет, когда она получила роль Лоры Ингаллс в телесериале «Маленький домик в прериях». После завершения съемок Мелисса продолжила развивать свою карьеру, появляясь в основном в телепроектах.

Повзрослев, Мелисса столкнулась с голливудскими стандартами красоты

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Пластическая хирургия и ботокс стали для Мелиссы нормой. «Я выросла в индустрии, где внешность ценится значительно больше, чем внутренний мир. Я тщетно пыталась удержать свою молодость», — призналась она. В своей книге актриса написала, что после развода со вторым мужем, Брюсом Бокслейтнером, ее настиг кризис среднего возраста, из-за чего ей все больше не нравилась своя внешность. «Одинокие женщины в 40 лет чувствуют большое давление. В индустрии, которая помешана только на молодых талантах, очень тяжело найти работу. От этого становилось еще хуже. Поэтому мне казалось, что единственным выходом было хоть как-то сохранить свою молодость», — говорила Гилберт.

Затем актрисе перестали нравиться все изменения внешности

Мелиссе всегда казалось, что она должна быть худой, носить «правильную» обувь, водить «правильную» машину и т. д. Но ей самой все это не казалось правильным. Тем не менее она продолжала делать все, что требовало от нее общество, до тех пор, пока не получила сотрясение мозга. Актриса восприняла несчастный случай как знак. Она поняла, что потеряла контроль над своей жизнью. «Я подумала: „Что я делаю? Я же даже не счастлива“, — призналась она. — Лицо не двигается, грудь слишком большая, даже мой партнер мне не нравится. И список ведь можно продолжить».

Мелисса захотела стареть естественно, и для этого ей пришлось уехать из Лос-Анджелеса

С 3-м мужем, Тимоти Басфилдом, Мелисса решила уйти от суеты и переехать в сельскую часть Мичигана. Там она начала работать над своим ментальным здоровьем. «Я обрезала волосы и перестала колоть ботокс. Мне нравятся эти перемены. Нравится наблюдать за всем, что со мной происходит. Я чувствую себя намного сильнее, и самое главное — я уверена, что достойна любви», — призналась она.

Мелисса удалила грудные имплантаты и считает, что это решение было одним из самых правильных в ее жизни. «Я нашла в себе мужество просто быть собой, — сказала актриса в интервью. — Я решила стареть естественно и просто наблюдать за тем, как меняется мое лицо и тело».

Мелиссе сейчас 58 лет, и она наконец-то полюбила свою жизнь и свою внешность

Гилберт и ее муж зажили мирной сельской жизнью в Хайленд-Парке. Актриса создает кулинарные шедевры, разводит кур и выращивает овощи. Эти навыки она приобрела благодаря своему новому образу жизни. «Раньше я старалась соответствовать образу, который нравился не мне, — говорит Мелисса. — Теперь я наконец-то счастлива и чувствую большое облегчение».