11 вещей, которые стоит обдумать каждой женщине, если она устала жить в паутине чужих предрассудков

Сейчас даже не верится, но наши бабушки не могли себе позволить такие простые вещи, как открыть свой счет в банке или поступить учиться на «мужскую» специальность. При этом, несмотря на ощутимый прогресс, мир все еще полон патриархальных стереотипов, ежедневно отравляющих нам жизнь. Обиднее всего, что некоторые из них прочно засели в головах у самих женщин.

Мы в ADME ознакомились с тредом на Reddit, где дамы отвечали на вопрос, что, по их мнению, женщине стоит попробовать хоть раз в жизни. Из светской беседы разговор перерос в более серьезное обсуждение. И хотя некоторые советы можно назвать универсальными, стоит признать, что для девушек они актуальнее, чем для большинства мужчин.

Научись отказывать людям

Перестань быть милой. Я не имею в виду стань стервой, но научись говорить нет прилипчивым парням, злому начальнику, тем, кто скидывает на тебя всю домашнюю работу. Я вижу столько пожилых злобных дамочек, которые стали такими просто потому, что всю жизнь их использовали мужья, дети, друзья, коллеги и даже незнакомцы. Может, людей вокруг станет и поменьше, зато ты научишься уважать себя. © Relative-Thought-105 / Reddit

Мне скоро 40, а я только учусь говорить людям «нет». У меня одалживали деньги, брали еду, меня использовали как водителя, в моем доме постоянно устраивали тусовки, приходили помыться и постирать. В конце концов меня довели и я сказала: «Хватит!» Но сколько же лет ушло на это! © krispy8209 / Reddit

Попробуй очень короткую стрижку

Побрейся налысо! Особенно если ты молоденькая, но вообще никогда не поздно. Я никогда не чувствовала себя такой уверенной и женственной, как с бритой головой. Многие говорили мне: «Я тоже хочу, но мне не пойдет» или «Завидую тебе, я уже старая для такого». Но это просто отмазки, чтобы скрыть свою неуверенность. В конце концов, если не понравится, есть ведь парики. © DumpstahKat / Reddit

Недавно состригла волосы длиной до середины спины и сделала пикси. Не знаю, почему провела все эти годы, одержимая длинными локонами. Они, конечно, красивые, но уход за ними утомителен и дорог. Волосы — это просто волосы. Они отрастут. Зато какое удовольствие время от времени что-то менять в прическе. © Wn2177 / Reddit

Научись получать удовольствие и от отдыха в одиночку

Став старше, я поняла, что многие женщины никогда ничего не делают без компании. Они прекрасно справляются с делами без чьей-то помощи, но пообедать в одиночестве, съездить в отпуск или сходить в киношку — ни за что. А мне вот такое нравится, потому что единственный человек, о котором я должна думать и чье мнение учитывается, — я сама. Реально, попробуй отдохнуть наедине с собой. © LeftInTheDark36 / Reddit

Делать что-то в одиночку — это вещь. Сначала странно, а потом втягиваешься. Когда мой парень полтора год работал посменно с 6 вечера до 6 утра, было очень круто. Я тогда начала одна выбираться на небольшие прогулки. Шла в ботанический сад или в зоопарк, пила кофе с кусочком пирога и решала судоку в кафе, шуршала шоколадкой в кино. Сложно было только в первый раз. © Soggy_Biscuit_ / Reddit

Порвав с кем-то, не торопись искать замену

Если ты после долгих отношений осталась одна, не спеши заводить новые. Каждой взрослой женщине стоит попробовать взять паузу: ты столько узнаешь о себе, сблизишься с друзьями, сможешь сосредоточиться на вещах, которые важны только тебе! © pumpkin_pasties / Reddit

Некоторых перспектива остаться в одиночестве просто пугает, особенно если раньше у них не было такого опыта. Но я бы хотела, чтобы девушки поняли: быть одинокой совсем не страшно. Я развелась и знаю, о чем говорю. © cookiequeen724 / Reddit

4 года одиночества после 12 лет отношений. Потребуется что-то из ряда вон выходящее, чтобы я решила изменить свой статус. Когда ты перестанешь рассматривать наличие партнера как нечто обязательное, то перейдешь на совершенно новый уровень. Ты будешь искать того, кто действительно станет для тебя важным, а не цепляться за первого встречного. © CurrentlyNobody / Reddit

Настаивай на достойной оплате своего труда

Договаривайся о более высокой зарплате, прежде чем соглашаться на должность. © Humble-Plankton2217 / Reddit

Моя мать так делает. И меня реально впечатляет, что с каждой новой работой ее доход растет. Я даже подслушала часть ее последнего собеседования. Мама просто взяла и заявила, что ожидает получать в год тысяч на 50 больше, чем ей предложили. А работодатели такие: «Хорошо. Давайте смотреть, что можно придумать». © Responsible_Dentist3 / Reddit

Не пренебрегай своей карьерой и независимостью

Карьера и финансовая независимость — большие достижения, чем замужество. Вот так к ним и относись. В прошлые века женщины не могли даже открыть кредит или купить дом без разрешения мужа или отца, а ты сама управляешь своей жизнью. © awesomeCC / Reddit

Будь самодостаточной и независимой. И если ты решишь завести отношения, то это будет по любви, а не из-за того, что ты не справляешься одна. © protogens / Reddit

Не бойся быть оригинальной

0000554 / Reporter / East News

Оденься так, как всегда хотелось, но казалось, что это не для тебя. Ты будешь выглядеть великолепно! © lightbulletx3 / Reddit

Не бойся быть оригинальной. Я уже со счета сбилась, сколько раз мне говорили, что в восторге от моего цвета волос, и добавляли «Я-то стара для такого» или «Я бы никогда на такое не решилась». А еще люди считают, что они слишком худые или слишком толстые, чтобы что-то носить. Да к черту! Все будет отлично. © tittyfrickthalasagna / Reddit

Я одеваюсь как белая ворона, но получаю кучу комплиментов. А еще люди говорят, что мои наряды делают их счастливыми, ведь я прямо излучаю веселье. Так что развлекайся, делись радостью! © DoctorCaptainSpacey / Reddit

Не стесняйся делать что-то лично для себя

Купи себе что-то красивое и приятное только потому, что просто захотелось. Не жди особого случая или того момента, когда твой мужчина или еще кто-то там сделает тебе подарок. © cookiequeen724 / Reddit

Ждать, что кто-то тебя осчастливит, — отличный способ погрязнуть в разочарованиях. Либо говори о своих желаниях, либо выполняй их сама. Просто потому, что ты этого заслуживаешь. © Rhysandra / Reddit

Не верь, что силовые тренинги — не женское дело

Мне потребовалось дожить до 40 лет, чтобы понять, что я ненавижу не тренажерку, а кардио. Теперь я с удовольствием хожу в зал 4 раза в неделю, чтобы потягать тяжести. © bellabbr / Reddit

Поднятие тяжестей — лучший способ подкачаться. Ты не превратишься в гору мышц и не будешь «как мужик», если сама этого не захочешь. © AskMeAboutMyHuge*** / Reddit

Сама займись домашним ремонтом

Почини что-нибудь, что обычно чинил твой мужчина. Возьми дрель, которая хорошо ложится в руку, и базовый набор инструментов. Начни с чего-то простого, например смени дверную ручку. Потом уже выбери задачку посложнее. Все это не так уж трудно, но многие даже не пытаются, потому что рядом всегда есть кто-то, кто говорит: «Это мужская работа». © ultrarelative / Reddit

Попробуй поработать электроинструментом. Сначала страшновато, но потом ты почувствуешь себя сильной и поймешь, почему мужчины любят набивать гараж такими штуками. © minteemist / Reddit

Не оглядывайся на других — действуй

Сделай то, что всегда хотела попробовать, но не решалась из-за опасений, что кто-то тебя осудит. Знаешь что? Да всем по барабану! Попробуй танцы на пилоне, смени место жительства, если всегда мечтала об этом, получай удовольствие! В худшем случае ты скажешь: «Да никогда больше!» Но, по крайней мере, ты не будешь потом сидеть и накручивать себя: «А что, если бы...». © Round_Masterpiece102 / Reddit

А вы считаете, что именно стоит женщине попробовать сделать хоть раз в жизни?