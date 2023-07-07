12 ситуаций в транспорте, которые изрядно скрасили поездку заскучавшим пассажирам
Обычно общественный транспорт люди воспринимают не очень позитивно: скучно, душно, надо толкаться в толпе, да еще и попутчики могут неприятные попасться. Но порой в автобусах, трамваях и поездах метро случаются такие милые или даже комичные ситуации, что стереотипы забываются напрочь. Мы прошерстили интернет и обнаружили как раз такие истории.
В конце статьи рассказываем о том, что иногда в такси тоже происходят забавные случаи.
- У девушки в метро зазвонил мобильный. Достала телефон — какую-то здоровую лопату — и начала говорить. Рядом сидел мужик, простой, в сандалиях на носки и в кепарике. Посмотрел он с ухмылкой на девушку. Спародировал мелодию звонка. А потом взял и выудил из пакета наконечник на лопату. Прислонил к уху и сказал: «Але, пронто-пронто». Люди вокруг взорвались диким смехом. © Палата № 6 / VK
- Меня из толпы выделяет мой любимый рюкзак. Он со мной еще со школьных времен, весь залеплен всевозможными значками. На днях ехала с ним в автобусе. Рядом сидела женщина с маленьким ребенком, который не мог оторвать глаз от моего рюкзака и значков. Не выдержала, взяла один и подарила малышу. Тот засиял от счастья! А у меня внутри заиграл калейдоскоп эмоций, как будто я не зря прожила этот день! © Палата № 6 / VK
- Утром влетаю в вагон метро. Парень, бегущий за мной, не успевает и врезается в закрывшиеся перед ним двери. Улыбается мне, настроение у человека, видимо, игривое. Я ему улыбаюсь и машу в ответ. У соседней двери вижу хохочущего коллегу, иногда пересекаемся по дороге на работу, он живет двумя станциями дальше от моей. Машем друг другу, смеемся вместе. Мужской голос из-за спины: «Девушка, а вы всех в метро знаете?» Поворачиваю голову: ба, бывший тренер моего сына. Тренировал его, когда ему было лет 7. Не помнит меня, конечно: 12 лет прошло. Отвечаю: «Здравствуйте. Всех — нет, а вас знаю, вы тренер в детской футбольной секции». Завтра, пожалуй, при входе в вагон сразу со всеми поздороваюсь. На всякий случай. © crazyEmpress / Pikabu
- В вагоне метро напротив меня сидел улыбчивый мужик в самом расцвете сил. Рядом с ним села барышня, он ее незаметно оглядел и что-то спросил, я не расслышал. Еду дальше, они болтают. Вижу, мужик явно знакомится. А потом раз — и свою визитку ей дает. Вот это поворот. И тут меня осенило: вот для чего визитки-то нужны! А я, будучи помоложе, никак не мог понять, как поменяться с девушкой своими контактами. Бурчал себе под нос и ей на ухо: «Продиктуй, пожалуйста, свой номер телефона, или можешь мой записать». А выход-то на поверхности! И главное — можно же еще всякую крутую чушь про себя на ней написать. © turul / Pikabu
- Автобус битком, моей бабушке удалось пролезть и занять место. Тут она обнаружила, что нет рядом моего папы, начала кричать на весь автобус: «Подождите, ребенка забыла!» Заходит папа и понять не может, почему весь автобус хохочет. Папе 40 лет, накачанный мужик. © Подслушано / Ideer
- Ехал в автобусе на учебу. Зима, мороз, снег идет. Сижу, смотрю по сторонам и замечаю бабульку, которая с палочкой спешила к автобусу, но не успевала зайти в салон. Я попросил водителя подождать, другие пассажиры увидели бабушку, сразу встали встречать ее и помогать. Но тут у нее включился режим Терминатора. С тростью подмышкой, с сумкой в руке бабуля давай бежать, причем так эпично, как в фильмах! Прибежала к автобусу и отказалась от помощи людей. Закинула трость свою, затем сумку, а потом и сама запрыгнула. Я лишь ошеломленно наблюдал и не мог поверить своим глазам, что несколько секунд назад эту самую бабулю сдувало ветром и засыпало снегом. © Палата № 6 / VK
- Однажды в поезде видел, как у дверей сидел мужчина и занимался йогой. Прямо по-полной: на коврике, туфли снял, босыми ногами упирался в поручни, приняв какую-то позу. На самом деле это было довольно впечатляюще. Правда, вызвало хаос, когда поезд остановился. © wandamaximoffs / Reddit
- Вышла в 21:00 с работы, уставшая, как собака, настроение никакое. Хотела на такси поехать домой, посмотрела расценки — дорого. Еду в метро вся такая несчастная, думаю о работе и о том, как собой недовольна. Поднимаюсь по эскалатору, а там в вестибюле играет группа: ударные, контрабас и скрипка. И они так хорошо играли, что у меня слезы навернулись. Дослушала композицию и пошла домой с улыбкой. Потому что жизнь — классная штука все-таки! © Подслушано / Ideer
- Ехала с подругой в трамвае, и мне попался счастливый билетик. Ну я его и съела, загадав при этом желание. И, как назло, заходит в вагон контролер, проверяя у каждого наличие билета. Очередь дошла и до меня.
— Девушка, предъявите билетик.
— Я его съела! Он был счастливым.
После сказанного стало стыдно и страшно.
— Вы у нас не первая такая. В следующий раз кушайте билетики после выхода из трамвая! — ответил без удивления кондуктор. © Подслушано / Ideer
- Ехала домой в автобусе, уставшая и нагруженная книгами. Проверяю сообщения в мобильном. Вдруг сзади появляется парень и кричит по-братски: «Разве папа не просил тебя не пользоваться телефоном в автобусе? Я расскажу ему». Берет мой телефон и пытается выбраться из автобуса. Я, моментально разобравшись в ситуации, отобрала телефон со словами: «Извини, братан, твой план — сплошной провал». Излишне говорить, что это был похититель. © Backpacker Aisha Iqbal / Quora
- Как-то в метро один мужчина предложил свое место даме, и она поблагодарила его. Он сказал что-то вроде: «В вашем положении...». А она возмущенно ответила: «Я не беременна!» И буквально все, даже те, кто читал или смотрел телефон, медленно повернули голову, чтобы посмотреть эту сцену. © Unknown author / Reddit
- Встала в автобусе на проходе. Вижу, что впереди мест нет. Сзади меня сидит старичок, а рядом с ним на свободном месте его портфель и сумки. Ну, думаю, нет смысла присаживаться, так как впереди вот-вот освободится место. Но не тут-то было. Мне навстречу идет кондуктор. Я оплачиваю проезд, и она говорит: «Девушка, не стойте на проходе. Вот свободное место». И указывает на того старика с сумками. Разворачиваюсь к нему, спрашиваю: «К вам можно?» Он отвечает недовольно: «Так-то можно, девушка, но вы настолько молодая, что могли бы и постоять». Но уступил. Я села. Услышав это, кондуктор начала ему говорить, мол, не надо, чтобы человек стоял на проходе, мешается. И если есть свободное место, то лучше сесть. Им, кондукторам, тоже сложно. На что старичок ей ответил: «Вы, девушка, молодая, а жизни будете меня учить? Поживите с мое». Развела недопонимание, ничего не делая. Могу, умею, практикую. © Палата № 6 / VK
Бонус: поездки в такси тоже не всегда бывают унылые
- Такси, стоим в пробке. В соседнем ряду грузовичок службы доставки. Таксист на него смотрит и просит меня сказать номер этой машины (с его места не видно). Называю, а он рассказал, что полтора года на нем откатался, наклейку на борт сам клеил, и там еще на руле должна быть зеленая оплетка. Город такой огромный, этих грузовиков почти полсотни, но нам попался именно тот. Привет теории вероятности! © Подслушано / Ideer
- Еду как-то на работу на такси. Водитель, мужчина лет 35, все в зеркало на меня с интересом поглядывает. Меня это уже стало напрягать. Спрашиваю в лоб: «Что-то не так?» Испугалась, что сейчас флиртовать начнет. А он вдруг ухмыляется и говорит: «Такие красивые женщины не должны с утра на работу тащиться. Или хотя бы пусть вас муж подвозит». Даже не знаю, как реагировать: радоваться комплименту или злиться на предрассудки таксиста.
Смешные ситуации происходят не только в транспорте — они подстерегают нас на каждом шагу. Некоторые люди приходят с багажом историй даже из магазинов.
AdMe/Народное творчество/12 ситуаций в транспорте, которые изрядно скрасили поездку заскучавшим пассажирам
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