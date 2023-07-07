12 ситуаций в транспорте, которые изрядно скрасили поездку заскучавшим пассажирам

Обычно общественный транспорт люди воспринимают не очень позитивно: скучно, душно, надо толкаться в толпе, да еще и попутчики могут неприятные попасться. Но порой в автобусах, трамваях и поездах метро случаются такие милые или даже комичные ситуации, что стереотипы забываются напрочь. Мы прошерстили интернет и обнаружили как раз такие истории.