12 суждений, которые могут звучать старомодно, но с ними очень хочется согласиться

Порой мы думаем, что уж точно не превратимся в ворчливых стариков, будем идти в ногу со временем и говорить на одном языке с нашими детьми. А потом замечаем, что музыка в кафе играет слишком громко, а постоянные предложения на что-то подписаться невероятно бесят. Мы решили собрать в статье вот такие раздражающие моменты и рассказать всему миру о том, что не все нововведения нам нравятся. И пусть нас назовут старомодными, но жить в комфорте хочется больше, чем поспевать за современными тенденциями.

Фильмы стали слишком «темными», а звук в них — тихим

Замечали, что практически все новые сериалы и фильмы изобилуют затемненными сценами? Взять хотя бы последнюю серию «Игры престолов» и новый «Дом Дракона». А звук? Голоса героев такие тихие, что приходится прибавлять громкость на максимум. А потом резко включается саундтрек и все подпрыгивают от того, какой он громкий. Казалось бы, технологии шагают вперед, а вот смотреть любимое кино становится все дискомфортнее. Мне казалось, это у меня что-то со слухом — никак не мог разобрать диалоги, постоянно приходилось отматывать назад, субтитры включать. А недавно включил какой-то старый сериал, и, знаете, там такой проблемы нет. © OverlordWaffles / Reddit

Ох уж эти экшен-сцены в темноте! Я вообще не могу понять, что происходит. Свист, драматическая музыка, звуки ударов... Даже непонятно, кто же выиграл битву. © TheOctopus333 / Reddit

Когда мы смотрели «Йеллоустоун», клянусь, приходилось делать звук громче в 2 раза. © DenTheRedditBoi7 / Reddit

Операторов служб поддержки часто заменяют автоответчиками или чат-ботами, и они, честно говоря, справляются хуже людей

Каждый из нас злился, пытаясь достучаться до оператора сквозь механическую речь автоответчика. Заготовленные ответы, плохое распознавание голоса или текстовых команд, невозможность решить некоторые вопросы — это еще не весь список проблем, которые создают нам автоматизированные помощники. Я однажды потерял паспорт. Каждый раз, когда я звонил в посольство, приходилось ждать минимум 15 минут, чтобы поговорить с живым человеком. Я провел десятки часов, просто разговаривая с роботом. Очень бесит. © mikebikeyikes / Reddit

Иногда все-таки лучше один раз позвонить, чем отправить десяток сообщений, особенно голосовых

В особенности это касается рабочих вопросов. Сколько времени теряется, пока ждешь ответа на сообщение? А как неудобно порой слушать голосовые записи, где человек отвлекается, на фоне что-то шумит и тому подобное? Порой нет ничего лучше и удобнее, чем сделать старый добрый звонок. Когда мое начальство присылает голосовые сообщения, мне всегда приходится слушать их по 2–3 раза, потому что записали их в дороге или вообще микрофон был далеко ото рта и я почти ничего не слышу. © TheRealMRichter / Reddit

Даже не сосчитаю, сколько раз мы с собеседником не понимали друг друга, потому что переписывались, а не говорили по телефону. Или сколько разговоров затянулось на полчаса, хотя звонок занял бы 2 минуты. А еще я как-то жила с парнем, который в принципе не брал трубку, потому что для него звонки были чем-то стремным. Я звонила ему в экстренных случаях, а он просто не отвечал. © zawica / Reddit

Слишком много сенсорных дисплеев. Смартфон еще ладно, но микроволновке или автомобилю они зачем?

Многим сенсорный экран кажется удобнее и практичнее, чем кнопки: он не забивается пылью, быстро реагирует на нажатия. Но нужны такие прибамбасы далеко не везде. К примеру, на бытовых приборах они скорее лишние, а в автомобиле так и вовсе небезопасны.

Большинство функций в автомобилях должны иметь кнопки. Хочется включать подогрев сиденья одним нажатием, а не после того, как пролистал 3 экрана на дисплее. © Ancient_Wisdom_Yall / Reddit

Знаете, в чем вынос мозга? Говорить по телефону за рулем нельзя, a вот установить целый планшет на приборную панель — это пожалуйста. © Bo-ohw_O_Wo-er / Reddit

А меня бесит духовка. Она у меня с цветным сенсорным экраном. Когда я открываю дверцу и валит пар, я просто не могу использовать этот экранчик, пока его не протру. Кроме того, при любом нажатии на экране включается анимация и куча времени тратится на то, чтобы просто включить духовку и установить нужную температуру. © cerulean47 / Reddit

И вообще, далеко не вся техника должна быть умной и подключаться к интернету

Сейчас это чуть ли не правило хорошего тона — чтобы и микроволновка, и стиральная машинка, и вообще все бытовые приборы могли подключаться к Wi-Fi или Bluetooth. Даже кошачий лоток. Но от некоторых устройств нам нужно совершенно не это. Достаточно лишь, чтобы они исправно выполняли свои функции. От холодильника мне надо, чтобы он был холодным. Не понимаю, зачем мне тут Wi-Fi. © Pollowollo / Reddit

Я только что отговорил друга от покупки умного кошачьего лотка со своим приложением. Зачем переплачивать? Чтобы получать уведомления на телефон, когда кошка сделала свои дела? © chupmacabre / Reddit

Всем этим сайтам правда нужно, чтобы мы создавали такие сложные пароли?

Одно дело, когда речь идет о безопасности данных — так, пароль от онлайн-банкинга действительно должен соответствовать всем правилам. Но для чего такие же сложные пароли просят придумывать, например, для аккаунтов на развлекательных сайтах? Убедитесь, что в пароле есть одна заглавная буква, цифра и символ. И он должен состоять из 12 символов. Использовать старый пароль вы не можете, а еще мы заставим вас сбрасывать пароль каждый месяц, чтобы вы постоянно придумывали новые, которые тут же забудете! © zawica / Reddit

И даже если вы поставили галочку «Запомнить меня», мы все равно выкинем вас из системы. Случайно, ага. © chameleiana / Reddit

Музыка в магазинах и кафе играет слишком громко

Когда мы приходим в кафе, то хотим провести пару часов в свое удовольствие — наедине с собой или с друзьями. Но будто назло над каждым столом торчит динамик, из которого на полную громкость раздается музыка. В магазинах одежды то же самое: хочется спокойно порассматривать и пощупать вещи на полках, а не испытывать головную боль от гремящих басов.

Когда я работала в магазине, мне и коллегам постоянно приходилось делать музыку тише, потому что менеджер включал ее на полную громкость. Если я, блин, даже не слышу покупателя, а он не слышит меня, я не могу ему помочь! © hecaete47 / Reddit

Из-за раздражающе громкой музыки постоянно ухожу из магазинов одежды. Я там даже со своим спутником не могу разговаривать. © Kitratkat / Reddit

Детям до определенного возраста не нужны гаджеты

Выглядит очень удобно: дал ребенку телефон или планшет, включил мультфильмы и занимайся своими делами, пока чадо увлечено. Да, технологии могут быть полезными и увлекательными для ребенка, но смотреть на родителей, которые суют детям смартфон, лишь бы те не мешали, очень грустно. Моя 3-летняя племянница с трудом говорит, но закатит истерику, если не посмотрит свою передачу на смартфоне или по телевизору. © CutOffRiley / Reddit

Я беременна. Недавно сказала мужу, что наш ребенок точно не будет приклеен к смартфону. Потому что вот мой племянник, например, вообще невыносим. Только и слышу от него: «У тебя есть игры на телефоне? Хочешь посмотреть, как я играю? А можно сейчас поиграть? А вот теперь?» © MiniatureAppendix / Reddit

Общаясь с друзьями и близкими, лучше отложить телефон в сторону

Бывает, соберешься со старыми приятелями посидеть за чашечкой кофе, а половина из них уткнулась в телефоны и бесконечно проверяет сообщения и почту. Или во время семейного ужина дети-подростки не выпускают из рук смартфоны, просматривая видео. Гаджеты очень плотно вошли в нашу жизнь, но мы считаем (и многие пользователи сети с нами согласны), что необходимо иногда находить время, чтобы побыть без них.

Как-то с женой смотрели фильм, который выбирала она. Она вытащила телефон и давай листать свои соцсети. Минут через 20 я взял и переключил кино, а она даже не сразу заметила. Через 10 минут сообразила и спрашивает, мол, зачем переключил. © LevSmash / Reddit

Ага, я так со свидания ушел. Девушка не могла оторваться от телефона дольше чем на 2 минуты. И я бы понял, если бы что-то важное случилось, но нет, она просто играла в каком-то приложении. © SenTedStevens / Reddit

Книги, музыку и фильмы гораздо приятнее держать на носителях, а не читать/слушать/смотреть по подписке

Несомненно, подписка на музыкальный или киносервис весьма удобна, а электронную книгу можно взять с собой в любую поездку, потому что она влезет даже в карман. Но обладание физической копией, будь то бумажная книга или пластинка с музыкой, как-то греет сердце. Получаешь особое удовлетворение от прослушивания альбома на виниле, когда можно рассмотреть обложку, а сама пластинка цветная или с крутым дизайном. Я не заядлый коллекционер, но хочу сказать, что это удовольствие, которое просто не получить в цифровом виде. © anonthymous / Reddit

Люблю физические носители, особенно когда речь идет о дисках с видеоиграми. Приятно иметь физическое воплощение того, на что я потратил деньги. © corran450 / Reddit

На концертах стало слишком много телефонов. Интересно, все эти люди пришли музыку слушать или репортаж снимать?

Мы все понимаем: возможно, людям хочется сохранить на память 5 секунд трясущегося видео, на котором даже исполнителя толком не видно, зато слышен оглушительный невнятный звук и восторженный ор толпы. Наверное, они их потом пересматривают долгими зимними вечерами. Но как же бесит, когда прямо перед лицом, загораживая весь обзор, постоянно всплывает чей-то телефон!

Ну если кто-то снимает и я не вижу, то ладно. А если кто-то держит свой телефон перед моим лицом весь вечер, то этот человек — эгоистичная зараза и только о себе и думает. © SwellingItchingBrain / Reddit

Ходил на довольно многолюдный концерт, где было с места не сдвинуться, а девушка передо мной половину времени держала телефон с включенной камерой и я ничего не видел толком. Я заплатил за билет столько же, сколько и она, — почему я должен смотреть концерт через чужой телефон?! © owlsalad / Reddit

И почему каждый сервис вечно просит наши данные, даже когда мы еще ничего не купили?

Стоит зайти на сайт интернет-магазина — тут же всплывает окошечко, где предлагают ввести свой e-mail для рассылок. Захочется оформить в супермаркете скидочную карту — придется сначала заполнить анкету с адресом, паспортными данными и номером телефона. И ведь самое обидное, что отказаться от обязательного указания своих данных не выйдет: без этого услугу мы не получим. Пару недель назад зашел в парикмахерскую. Парень на ресепшен спрашивает фамилию (когда записывался, я назвал только имя). Я сказал, что она ему ни к чему, я просто хочу подстричься. «Ваш адрес? Электронная почта?» Да мне бы просто подстричься! Он спрашивает: «Вы у нас впервые? Мы подключили всех клиентов к системе, в следующий раз будет проще вас найти». А я ему: «Я пришел, только чтобы подстричься. Только сегодня. Не хочу я быть в вашей системе. Заплачу наличными. Можно у вас так?» В итоге меня подстригли, но с неодобрением. Больше туда не пойду. © Minute-Tradition-282 / Reddit