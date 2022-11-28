12 суждений, которые могут звучать старомодно, но с ними очень хочется согласиться
Порой мы думаем, что уж точно не превратимся в ворчливых стариков, будем идти в ногу со временем и говорить на одном языке с нашими детьми. А потом замечаем, что музыка в кафе играет слишком громко, а постоянные предложения на что-то подписаться невероятно бесят. Мы решили собрать в статье вот такие раздражающие моменты и рассказать всему миру о том, что не все нововведения нам нравятся. И пусть нас назовут старомодными, но жить в комфорте хочется больше, чем поспевать за современными тенденциями.
Фильмы стали слишком «темными», а звук в них — тихим
Замечали, что практически все новые сериалы и фильмы изобилуют затемненными сценами? Взять хотя бы последнюю серию «Игры престолов» и новый «Дом Дракона». А звук? Голоса героев такие тихие, что приходится прибавлять громкость на максимум. А потом резко включается саундтрек и все подпрыгивают от того, какой он громкий. Казалось бы, технологии шагают вперед, а вот смотреть любимое кино становится все дискомфортнее.
- Мне казалось, это у меня что-то со слухом — никак не мог разобрать диалоги, постоянно приходилось отматывать назад, субтитры включать. А недавно включил какой-то старый сериал, и, знаете, там такой проблемы нет. © OverlordWaffles / Reddit
- Ох уж эти экшен-сцены в темноте! Я вообще не могу понять, что происходит. Свист, драматическая музыка, звуки ударов... Даже непонятно, кто же выиграл битву. © TheOctopus333 / Reddit
- Когда мы смотрели «Йеллоустоун», клянусь, приходилось делать звук громче в 2 раза. © DenTheRedditBoi7 / Reddit
Операторов служб поддержки часто заменяют автоответчиками или чат-ботами, и они, честно говоря, справляются хуже людей
Каждый из нас злился, пытаясь достучаться до оператора сквозь механическую речь автоответчика. Заготовленные ответы, плохое распознавание голоса или текстовых команд, невозможность решить некоторые вопросы — это еще не весь список проблем, которые создают нам автоматизированные помощники.
- Я однажды потерял паспорт. Каждый раз, когда я звонил в посольство, приходилось ждать минимум 15 минут, чтобы поговорить с живым человеком. Я провел десятки часов, просто разговаривая с роботом. Очень бесит. © mikebikeyikes / Reddit
Иногда все-таки лучше один раз позвонить, чем отправить десяток сообщений, особенно голосовых
В особенности это касается рабочих вопросов. Сколько времени теряется, пока ждешь ответа на сообщение? А как неудобно порой слушать голосовые записи, где человек отвлекается, на фоне что-то шумит и тому подобное? Порой нет ничего лучше и удобнее, чем сделать старый добрый звонок.
- Когда мое начальство присылает голосовые сообщения, мне всегда приходится слушать их по 2–3 раза, потому что записали их в дороге или вообще микрофон был далеко ото рта и я почти ничего не слышу. © TheRealMRichter / Reddit
- Даже не сосчитаю, сколько раз мы с собеседником не понимали друг друга, потому что переписывались, а не говорили по телефону. Или сколько разговоров затянулось на полчаса, хотя звонок занял бы 2 минуты. А еще я как-то жила с парнем, который в принципе не брал трубку, потому что для него звонки были чем-то стремным. Я звонила ему в экстренных случаях, а он просто не отвечал. © zawica / Reddit
Слишком много сенсорных дисплеев. Смартфон еще ладно, но микроволновке или автомобилю они зачем?
Многим сенсорный экран кажется удобнее и практичнее, чем кнопки: он не забивается пылью, быстро реагирует на нажатия. Но нужны такие прибамбасы далеко не везде. К примеру, на бытовых приборах они скорее лишние, а в автомобиле так и вовсе небезопасны.
- Большинство функций в автомобилях должны иметь кнопки. Хочется включать подогрев сиденья одним нажатием, а не после того, как пролистал 3 экрана на дисплее. © Ancient_Wisdom_Yall / Reddit
- Знаете, в чем вынос мозга? Говорить по телефону за рулем нельзя, a вот установить целый планшет на приборную панель — это пожалуйста. © Bo-ohw_O_Wo-er / Reddit
- А меня бесит духовка. Она у меня с цветным сенсорным экраном. Когда я открываю дверцу и валит пар, я просто не могу использовать этот экранчик, пока его не протру. Кроме того, при любом нажатии на экране включается анимация и куча времени тратится на то, чтобы просто включить духовку и установить нужную температуру. © cerulean47 / Reddit
И вообще, далеко не вся техника должна быть умной и подключаться к интернету
Сейчас это чуть ли не правило хорошего тона — чтобы и микроволновка, и стиральная машинка, и вообще все бытовые приборы могли подключаться к Wi-Fi или Bluetooth. Даже кошачий лоток. Но от некоторых устройств нам нужно совершенно не это. Достаточно лишь, чтобы они исправно выполняли свои функции.
- От холодильника мне надо, чтобы он был холодным. Не понимаю, зачем мне тут Wi-Fi. © Pollowollo / Reddit
- Я только что отговорил друга от покупки умного кошачьего лотка со своим приложением. Зачем переплачивать? Чтобы получать уведомления на телефон, когда кошка сделала свои дела? © chupmacabre / Reddit
Всем этим сайтам правда нужно, чтобы мы создавали такие сложные пароли?
Одно дело, когда речь идет о безопасности данных — так, пароль от онлайн-банкинга действительно должен соответствовать всем правилам. Но для чего такие же сложные пароли просят придумывать, например, для аккаунтов на развлекательных сайтах?
- Убедитесь, что в пароле есть одна заглавная буква, цифра и символ. И он должен состоять из 12 символов. Использовать старый пароль вы не можете, а еще мы заставим вас сбрасывать пароль каждый месяц, чтобы вы постоянно придумывали новые, которые тут же забудете! © zawica / Reddit
- И даже если вы поставили галочку «Запомнить меня», мы все равно выкинем вас из системы. Случайно, ага. © chameleiana / Reddit
Музыка в магазинах и кафе играет слишком громко
Когда мы приходим в кафе, то хотим провести пару часов в свое удовольствие — наедине с собой или с друзьями. Но будто назло над каждым столом торчит динамик, из которого на полную громкость раздается музыка. В магазинах одежды то же самое: хочется спокойно порассматривать и пощупать вещи на полках, а не испытывать головную боль от гремящих басов.
- Когда я работала в магазине, мне и коллегам постоянно приходилось делать музыку тише, потому что менеджер включал ее на полную громкость. Если я, блин, даже не слышу покупателя, а он не слышит меня, я не могу ему помочь! © hecaete47 / Reddit
- Из-за раздражающе громкой музыки постоянно ухожу из магазинов одежды. Я там даже со своим спутником не могу разговаривать. © Kitratkat / Reddit
Детям до определенного возраста не нужны гаджеты
Выглядит очень удобно: дал ребенку телефон или планшет, включил мультфильмы и занимайся своими делами, пока чадо увлечено. Да, технологии могут быть полезными и увлекательными для ребенка, но смотреть на родителей, которые суют детям смартфон, лишь бы те не мешали, очень грустно.
- Моя 3-летняя племянница с трудом говорит, но закатит истерику, если не посмотрит свою передачу на смартфоне или по телевизору. © CutOffRiley / Reddit
- Я беременна. Недавно сказала мужу, что наш ребенок точно не будет приклеен к смартфону. Потому что вот мой племянник, например, вообще невыносим. Только и слышу от него: «У тебя есть игры на телефоне? Хочешь посмотреть, как я играю? А можно сейчас поиграть? А вот теперь?» © MiniatureAppendix / Reddit
Общаясь с друзьями и близкими, лучше отложить телефон в сторону
Бывает, соберешься со старыми приятелями посидеть за чашечкой кофе, а половина из них уткнулась в телефоны и бесконечно проверяет сообщения и почту. Или во время семейного ужина дети-подростки не выпускают из рук смартфоны, просматривая видео. Гаджеты очень плотно вошли в нашу жизнь, но мы считаем (и многие пользователи сети с нами согласны), что необходимо иногда находить время, чтобы побыть без них.
- Как-то с женой смотрели фильм, который выбирала она. Она вытащила телефон и давай листать свои соцсети. Минут через 20 я взял и переключил кино, а она даже не сразу заметила. Через 10 минут сообразила и спрашивает, мол, зачем переключил. © LevSmash / Reddit
- Ага, я так со свидания ушел. Девушка не могла оторваться от телефона дольше чем на 2 минуты. И я бы понял, если бы что-то важное случилось, но нет, она просто играла в каком-то приложении. © SenTedStevens / Reddit
Книги, музыку и фильмы гораздо приятнее держать на носителях, а не читать/слушать/смотреть по подписке
Несомненно, подписка на музыкальный или киносервис весьма удобна, а электронную книгу можно взять с собой в любую поездку, потому что она влезет даже в карман. Но обладание физической копией, будь то бумажная книга или пластинка с музыкой, как-то греет сердце.
- Получаешь особое удовлетворение от прослушивания альбома на виниле, когда можно рассмотреть обложку, а сама пластинка цветная или с крутым дизайном. Я не заядлый коллекционер, но хочу сказать, что это удовольствие, которое просто не получить в цифровом виде. © anonthymous / Reddit
- Люблю физические носители, особенно когда речь идет о дисках с видеоиграми. Приятно иметь физическое воплощение того, на что я потратил деньги. © corran450 / Reddit
На концертах стало слишком много телефонов. Интересно, все эти люди пришли музыку слушать или репортаж снимать?
Мы все понимаем: возможно, людям хочется сохранить на память 5 секунд трясущегося видео, на котором даже исполнителя толком не видно, зато слышен оглушительный невнятный звук и восторженный ор толпы. Наверное, они их потом пересматривают долгими зимними вечерами. Но как же бесит, когда прямо перед лицом, загораживая весь обзор, постоянно всплывает чей-то телефон!
- Ну если кто-то снимает и я не вижу, то ладно. А если кто-то держит свой телефон перед моим лицом весь вечер, то этот человек — эгоистичная зараза и только о себе и думает. © SwellingItchingBrain / Reddit
- Ходил на довольно многолюдный концерт, где было с места не сдвинуться, а девушка передо мной половину времени держала телефон с включенной камерой и я ничего не видел толком. Я заплатил за билет столько же, сколько и она, — почему я должен смотреть концерт через чужой телефон?! © owlsalad / Reddit
И почему каждый сервис вечно просит наши данные, даже когда мы еще ничего не купили?
Стоит зайти на сайт интернет-магазина — тут же всплывает окошечко, где предлагают ввести свой e-mail для рассылок. Захочется оформить в супермаркете скидочную карту — придется сначала заполнить анкету с адресом, паспортными данными и номером телефона. И ведь самое обидное, что отказаться от обязательного указания своих данных не выйдет: без этого услугу мы не получим.
- Пару недель назад зашел в парикмахерскую. Парень на ресепшен спрашивает фамилию (когда записывался, я назвал только имя). Я сказал, что она ему ни к чему, я просто хочу подстричься. «Ваш адрес? Электронная почта?» Да мне бы просто подстричься! Он спрашивает: «Вы у нас впервые? Мы подключили всех клиентов к системе, в следующий раз будет проще вас найти». А я ему: «Я пришел, только чтобы подстричься. Только сегодня. Не хочу я быть в вашей системе. Заплачу наличными. Можно у вас так?» В итоге меня подстригли, но с неодобрением. Больше туда не пойду. © Minute-Tradition-282 / Reddit
Какие еще утверждения, за которые вас могли бы назвать старомодными, вы добавили бы в наш список?