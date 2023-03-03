14 человек поделились фотографиями, которые для них наполнены особым смыслом

В нашем мире, где успех чаще всего измеряется деньгами, легко забыть о вещах, которые по-настоящему важны и наполняют нашу жизнь радостью и счастьем. Например, смеющиеся дети, верный пес, виляющий хвостом при встрече, или добрые друзья, собравшиеся вместе после долгой разлуки. В этой статье вы найдете 14 фотографий, которые напоминают нам, что самые ценные моменты в жизни — это те, что мы провели с нашими близкими и любимыми.

«Моя жена позирует на 3D-рисунке, который я подарил ей на День святого Валентина»

«Последний волос моей мамы. Автопортрет. Этой невероятной женщине предстоит еще 4 месяца химиотерапии»

Неожиданное предложение руки и сердца

«Себастьяну исполнилось 23 года»

Он буквально проходит сквозь дверь

«Мой кот пытается повторить известный мем»

«Не знаю, как тебе это сказать, Джанет, но имейл, который ты ждешь, все еще не пришел»

Ежегодный фотоотчет

«Она впервые уснула у меня на груди. Я так ее люблю»

«Уверена, что такого страшного льва вы еще не видели»

«Этот торт моя мама испекла на 2-летие моей дочки»

«В приюте мне сказали, что этих 2 котиков можно „усыновить“ только вместе, потому что они братья и не могут жить друг без друга. Вот так они спят каждую ночь»



«Сегодня у моего котика первый день рождения. Моя мама принесла его портрет в подарок, и он очень удивился»