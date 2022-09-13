14 человек рассказали о странных совпадениях, произошедших с ними. И мы не можем понять, как так-то вообще

У каждого из нас в жизни наверняка были случаи из разряда «кому рассказать — не поверят». Кто-то в посылке находит удава, а у кого-то страус съедает рабочий инструмент. А уж найти потерянную вещь в нескольких километрах от места пропажи — это вообще классика.