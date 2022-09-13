14 человек рассказали о странных совпадениях, произошедших с ними. И мы не можем понять, как так-то вообще
У каждого из нас в жизни наверняка были случаи из разряда «кому рассказать — не поверят». Кто-то в посылке находит удава, а у кого-то страус съедает рабочий инструмент. А уж найти потерянную вещь в нескольких километрах от места пропажи — это вообще классика.
Пользователи Reddit выложили в сеть свои истории, которые могли бы украсить собой неплохой художественный фильм. А мы в ADME отобрали для вас самые крутые.
- В 1987 году мой папа и его приятели были в Квебеке (север Канады). Каждый из них решил написать свое имя на некрупной купюре. Ребята шутили, что, мол, было бы забавно, если бы однажды такая банкнота к ним вернулась в виде сдачи где-нибудь еще. Перенесемся в 1992 год. Мои мама и папа переехали в Ванкувер, после череды финансовых трудностей у них наконец-то все наладилось. И вот однажды вечером они идут ужинать, официант отдает им сдачу, и на одной из купюр папа видит свой автограф. © jack_avery98 / Reddit
- У нас с братом в детстве был ярко-голубой попугай. И вот однажды малой решил взять его погулять — говорит, деревья хотел показать. Естественно, птица улетела, и больше мы ее не видели. Через 12 лет мы с невестой отправились в путешествие и в 100 км от дома познакомились с классными ребятами. Начали мы травить байки, и один из них рассказал: «Около 12 лет назад я катался на велосипеде, как вдруг прилетел милый голубой попугай и сел мне на палец. Я забрал его домой, и он стал нашим домашним любимцем». © viba66 / Reddit
- Когда мой папа и мачеха познакомились, отец клялся, что встречал ее раньше, но не мог вспомнить, когда и где. В конце концов он решил, что видел ее в своем родном городе. Она же утверждала, что никогда там не была. Несколько лет спустя мачеха упомянула об этом при своей маме. А та просто взяла и достала фотографию, на которой 9-летняя тогда избранница моего папы сидит на детской лошадке, а на заднем плане в толпе стоят мой отец и его братья. Еще через год мачеха отправила эту историю в местный журнал для участия в конкурсе ко Дню святого Валентина и выиграла поездку на курорт. © JessicaGriffin / Reddit
- Когда мне было 10 лет, я забрала из приюта котят. Одного я оставила себе, других пристроила в добрые руки. Все они были чипированы в один и тот же день. Я выросла и стала ветеринаром. Хозяйка приводит 16-летнего кота, почти идентичного моему. Я просматриваю записи и вижу, что его забрали из приюта примерно в то же время, что и мой помет. Возможно, это один из моих котят, а может, и нет. Но мне нравится думать, что это так. © lilybear032 / Reddit
- Я оказался в ресторане горнолыжного курорта, когда на него и на подъездную дорогу обрушилась лавина. По крайней мере, у нас было достаточно еды и питья. © The_Spyre / Reddit
- Как-то я ездил на море с друзьями. Мы отдыхали в кафе, и вдруг я оборачиваюсь и встречаюсь взглядом со своей сестрой. Мы оказались в одном и том же заведении в одно и то же время и даже не знали про отпуск друг друга. © unkown author / Reddit
- Когда я был подростком, жил в деревне. Однажды я гулял по окрестностям вместе с нашей маленькой чихуа-хуа. Вдруг я услышал взмах крыльев и увидел надвигающуюся тень. Это был ястреб. Я отбил у птицы собачонку. В итоге пес дожил до 19 лет. © itsthattedguy / Reddit
- Я учился за границей в колледже, и в первую же неделю там познакомился с однокурсником. Он рассказал мне, что играет на басу в одной группе. Название группы показалось мне знакомым. Я проверяю свой плейлист и нахожу песню, которую сохранил. Конечно, той самой группы. © moonjefferson / Reddit
- Моя бабушка потеряла бумажник во время переезда и обвинила в этом транспортную компанию. 40 лет спустя, когда мой дядя получил дом в наследство и делал там ремонт, один из рабочих нашел бумажник со всеми бабушкиными карточками 40-летней давности. © natakial2 / Reddit
- В 14 или 15 лет занимался серфингом, и у меня была привычка отстегивать страховку от ноги, пока шел по мелководью. Однажды страховка отстегнулась от доски и потерялась. 3 недели спустя я серфил в нескольких десятках километров от того места, и, когда выходил на берег, кусок водорослей обмотался вокруг моей ноги. Наклоняюсь, чтобы снять его, и вижу... мою страховку. © shah357 / Reddit
- Я работал видеооператором на телевидении и был в командировке в заповеднике дикой природы. В какой-то момент я подошел к забору, чтобы снять страусов. Они подошли ко мне и встали очень близко — им явно было очень любопытно, что я делаю. И вдруг одна из птиц потянулась и схватила поролоновую накладку на микрофон. Секунду спустя страус проглотил ее... Он стоял и смотрел на меня, толстый и счастливый. Когда я попытался объяснить начальству, что случилось, шеф назвал мой рассказ чушью. Тогда я показал ему видеодоказательство. Через минуту у меня была новая накладка на микрофон. © candurandu / Reddit
- Заказал в интернете подставку под ноутбук, пришла посылка. Распаковываю ее, а оттуда внезапно выползает огромный удав. Позвонил парню, у которого брал товар, а он такой: «Вот черт! Я искал эту змеюку несколько месяцев! Ты можешь вернуть ее?» Нет, чувак. Тащись сюда и забери от меня эту фиговину. © blessedpink / Reddit
- На 3 свиданиях с моей будущей женой были такие крутые совпадения, что я бы сам так не спланировал. Первое свидание. Я пригласил ее в суши-бар, владельцы которого — мои знакомые. Внезапно в конце вечера, когда мы остались в зале одни, пришла дочь владельцев с коробкой щенков и предложила нам поиграть с ними. Жена тут же сказала, что это лучшее свидание на свете. В другой раз я пригласил ее в океанариум, и там мы встретили героев «Русалочки» и почему-то Белль, фанаткой которой является моя любимая. Фотографию, на которой они вдвоем, я буду хранить вечно. Третий раз выпал на День святого Валентина. Я не планировал делать ей подарок, но она сказала мне, что купила ожерелье с ключом от музыкальной шкатулки из мультика «Анастасия». А у меня уже была та самая шкатулка, я купил ее для бывшей девушки, но так и не успел подарить. Удивил любимую этим презентом. Много лет спустя она сказала, что именно в этот момент поняла, что выйдет за меня замуж. © amalgamas / Reddit
- В 80-х годах мои папа и мама путешествовали по Китаю и забрались в самую глушь, где вообще не ступала нога туриста. Одна местная жительница пригласила их в гости. Когда они пришли к ней домой, мой папа увидел на стене фотографию, на которой был изображен его лучший друг. © goatducked / Reddit
А какие невероятные истории приключались с вами?
AdMe/Народное творчество/14 человек рассказали о странных совпадениях, произошедших с ними. И мы не можем понять, как так-то вообще
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