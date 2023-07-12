14 клиентов, после общения с которыми хоть ванну из ромашки принимай
Работа с людьми бывает непредсказуема. Всегда найдется клиент, который будто специально старается проверить нервы специалиста на прочность. Вот и герои нашей подборки — таксисты, кассиры, мастера красоты и многие другие — однажды столкнулись с весьма неординарными клиентами. После общения с некоторым из них явно не помешает работа с психологом.
- Работаю официанткой и часто имею дело со странными людьми. Вот, например, один мужик пожаловался на то, что лед тает слишком быстро и делает его напиток водянистым. © mandyleigh / Reddit
- Мой муж — популярный риелтор. Появились клиенты, мы потратили на них неделю своего времени. Встретились и 6 часов без перерыва муж показывал наши объекты. Те сказали, что им надо подумать. А через два дня выясняется, что они пришли в квартиры, которые мы показывали, с другим риелтором. Сообщения игнорировали. Я написала им, что я — менеджер компании и что без оплаты нашей комиссии наши квартиры они, увы, не снимут. На что получила гневные сообщения: «Что это за незнакомая женщина?!». Ненавижу таких. © Подслушано / VK
- Работаю в сети быстрого питания кассиром. Никогда не принимаю хамство покупателя на свой счет и тем более не хамлю в ответ. Но сегодня на меня пожаловались начальству именно по этой причине: я — «хамка за кассой». К слову сказать, я помню эту бабенцию и умышленно говорила с ней крайне аккуратно, дабы ко мне не было претензий (у нас камеры со звуком). Так ее взбесило то, что она не смогла затеять со мной словесную перепалку! Было это неделю назад! Вы только представьте — человек целую неделю носил в душонке обиду из-за того, что не смог поскандалить! Мир сходит с ума! © Палата № 6 / VK
- Бесят жадные клиенты. Я — парикмахер со средним прайсом. Приезжает клиентка на машине за пять лямов, выкладывает на стол последний айфон и два часа подряд жалуется, что у меня все дорого. Пятый год подряд раз в месяц жалуется. Это психологическая пытка. Еще есть та, которая семь лет считает мою зарплату, умножая количество клиентов за день на цену услуги. И считает она вслух. © Подслушано / Ideer
- Работаю за границей в одном небезызвестном отеле. Недавно меня просто убил один клиент. Два часа ночи, звонок от него с жалобой на интерьер и мебель и подробное описание всех недостатков в дизайне: «У вас все в старом стиле. Настолько ужасно все выглядит, что я просто не могу заснуть». Эстет! © Подслушано / Ideer
- Несколько лет работаю в книжном и понемногу схожу с ума. Люди шокируют меня по полной программе. Много покупателей возвращаются через несколько дней или даже месяцев к нам в магазин и требуют отдать деньги за книгу «Цветы для Элджернона». Причина всегда одна и та же — много орфографических и пунктуационных ошибок в тексте. Честно, я уже устала объяснять людям, что так и задумано. На меня смотрят, как на дуру, открывают книгу и говорят: «Даже первоклассник знает, как писать это слово!» Можно смело говорить, что причиной моего нервного взрыва стали «Цветы для Элджернона». © Палата № 6 / VK
- Работала в офисе, обратился клиент. Общительный, остроумный. Разговорились, рассказал, что купил жене новую машину. Сказал: «Очень люблю жену». Этот момент прям запал мне в душу. Много лет женаты, двое детей, а быт не сгубил чувства... А спустя время он стал настойчиво клеиться и зазывать на ужин. Как так-то? © Подслушано / Ideer
- У меня диагноз, из-за которого я 120 см ростом. Несколько лет назад работал волонтером в благотворительном магазинчике. Как-то раз сидел в своей каптерке и услышал звонок на стойке. Выхожу, парень смотрит на меня, ржет и говорит: «Это мастерская Санты?» Я просто замер на месте. Тут выходит мой менеджер и холодно спрашивает клиента: «Что, простите?» Чтобы не накалять обстановку, говорю, мол, все в порядке, проехали. Но парень снова выдает: «Так ты делаешь игрушки?» Тут уже менеджер не выдержал и сказал ему проваливать из магазина. © Usidore_ / Reddit
- В 18 лет работал в продуктовом магазине. По выходным мы делали фруктовые нарезки в пластиковых вазах. Как-то вечером, почти под закрытие, пришел мужик и попросил нарезку из конкретных фруктов. Я сказал, что мы не принимаем заказы от покупателей, но мой напарник — парниша 16 лет — решил пойти навстречу и сказал, что сделает. Он вообще всегда очень добр к людям. Минут через 20 возвращается и отдает стаканчик, а этот мужик как разорется! Мол, фрукты выглядят ужасно, что за мусор ты принес. Начал оскорблять коллегу. Я сказал ему уйти, но без толку. В итоге менеджеры вызвали полицию, мужика забрали. © ***boppa / Reddit
- Работаю в небольшом магазине. Под конец смены (которая длится 12 часов) в голове уже каша, дикое желание спать или хотя бы просто отдохнуть, а под вечер как раз наплыв людей. В таком состоянии невозможно соображать нормально, а тут приходится еще и работать с деньгами, правильно считать сдачу. И как же бесит, когда покупатели презрительно смотрят, как я решаю элементарные математические задачи на калькуляторе. Сегодня женщина с наездом сказала мне: «Вы не можете от 500 отнять 175? В школе плохо учились?!» Я с золотой медалью окончила, но сейчас я еле на ногах стою. Чего вы от меня хотите?! © Палата № 6 / VK
- К нам в магазин зашли две истерящие женщины. Из их криков я смогла разобрать, что одна чуть не задела машину другой. Дело было в субботу, в магазине куча народу, все на них смотрят. Пока я набиралась смелости и думала, как бы успокоить этих дамочек, появилась моя менеджер и как гаркнет: «Либо вы приходите сюда и делаете покупки, как нормальные люди, либо держитесь за пределами магазина, как остальные животные!» Одна ушла, другая осталась. © Triangle_Graph / Reddit
- Я работал в магазине электроники. Как-то раз пришла дамочка и с порога начала орать, мол, она купила вчера телефон без страховки и уронила его в бассейн. Требовала, чтобы я бесплатно обменял его на новый. Она бесновалась минут 10, а в итоге оказалось, что телефон она даже не в нашем магазине брала. © Lucasaurusawesome / Reddit
- Психолог. Отменила все скидки на свои сеансы. Теперь принимаю только по полной цене. Иногда жертвую в разные фонды и всех, у кого нет денег, отправляю за помощью туда. А все потому, что как-то решила помочь девушке, назвала смехотворную цену за 5 сеансов. По итогу она всем насоветовала меня как дешевого психолога, в итоге мне повалил поток клиентов, которые приходили в бешенство, когда узнавали реальную цену. © Подслушано / VK
- Работала раньше в кондитерской. К нам приходила бабуля — божий одуванчик. Добрая, хорошая, выбирала всегда что-то самое дешевое. Мы с девчатами сжалились и пару раз купили ей лакомства. Иногда так делали покупатели, приятно было видеть помощь других! Тем временем бабуля оборзела и стала требовать, чтобы ей давали бесплатно. Просила, клянчила, держала очередь, другие покупатели психовали. Так потом начали делать еще пару бабулек. Больших усилий стоило отвадить их от нашего магазина. © Подслушано / VK
Пользователи сети постоянно рассказывают о странных замечаниях и прихотях клиентов. Например, заказчик одного переводчика при получении выполненной работы внезапно «прозрел» и сказал, что не намерен платить за пробелы в тексте. То, как переводчик выкрутился из ситуации, просто бесценно.
AdMe/Народное творчество/14 клиентов, после общения с которыми хоть ванну из ромашки принимай
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