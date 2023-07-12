14 клиентов, после общения с которыми хоть ванну из ромашки принимай

Работа с людьми бывает непредсказуема. Всегда найдется клиент, который будто специально старается проверить нервы специалиста на прочность. Вот и герои нашей подборки — таксисты, кассиры, мастера красоты и многие другие — однажды столкнулись с весьма неординарными клиентами. После общения с некоторым из них явно не помешает работа с психологом.