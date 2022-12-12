15+ бунтарей на минималках, которые плевать хотели на правила и делают что хотят
Зачем существуют запреты? Чтобы их обходить, конечно же! Ну то есть не все, а только те, которые можно нарушать без риска для здоровья, ради смеха. Например, надеть правый носок на левую ногу или открыть молоко не так, как рекомендовано, а где захотелось. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые врубили режим бунтаря и устанавливают собственные правила игры.
Против правил маршрутки
«Решил сделать что-нибудь безумное на свое 18-летие»
«Лучший костюм из тех, что я когда-либо делала. Не фотошоп»
Кто сказал, что сосиска должна быть вдоль хот-дога?
«Я надел явно несочетаемые носки и шлепанцы»
«Сегодня за обедом все вышло из-под контроля...»
Надпись на подставке слева от коробки с молоком: «Молоко».
Ломай систему!
Это дерево растет где пожелает
«Мои носки — мои правила»
Эти ребята — настоящие бунтари
«Плевать на правила, я расту где хочу»
Против правил!
«Cегодня среда»
Надпись на носках: «Вторник».
Нет ничего лучше, чем открыть с утра новый пакет молока
Ого, полегче!
Надпись на табличке: «Купание запрещено».
Когда идешь против системы
Надпись на кастрюле: «Овощи».
Мелкий нарушитель
Нет собачьего туалета
А вы любите нарушать какие-нибудь запреты или всегда играете исключительно по правилам?
Фото на превью unknown author / Imgur
AdMe/Народное творчество/15+ бунтарей на минималках, которые плевать хотели на правила и делают что хотят
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