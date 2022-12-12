15+ бунтарей на минималках, которые плевать хотели на правила и делают что хотят

Зачем существуют запреты? Чтобы их обходить, конечно же! Ну то есть не все, а только те, которые можно нарушать без риска для здоровья, ради смеха. Например, надеть правый носок на левую ногу или открыть молоко не так, как рекомендовано, а где захотелось. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые врубили режим бунтаря и устанавливают собственные правила игры.

Против правил маршрутки⁠⁠

«Решил сделать что-нибудь безумное на свое 18-летие»

«Лучший костюм из тех, что я когда-либо делала. Не фотошоп»

Кто сказал, что сосиска должна быть вдоль хот-дога?

«Я надел явно несочетаемые носки и шлепанцы»

«Сегодня за обедом все вышло из-под контроля...»

Надпись на подставке слева от коробки с молоком: «Молоко».

Ломай систему!

Это дерево растет где пожелает

«Мои носки — мои правила»

Эти ребята — настоящие бунтари

«Плевать на правила, я расту где хочу»

Против правил!⁠⁠

«Cегодня среда⁠⁠»

Надпись на носках: «Вторник».

Нет ничего лучше, чем открыть с утра новый пакет молока

Ого, полегче!

Надпись на табличке: «Купание запрещено».

Когда идешь против системы

Надпись на кастрюле: «Овощи».

Мелкий нарушитель

Нет собачьего туалета