15 человек, чей брак вроде шел по течению, а потом взял и разочаровал их

Наша жизнь весьма непредсказуемая штука, и мы не устаем изумляться тому, что порой она делает крутые повороты. Взять, к примеру, романтические отношения: девушка может с детства мечтать о шикарном белом платье и о свадьбе с принцем, а когда ее мечта сбудется — вдруг понять, что радости это ей не принесло. То ли человек рядом оказался не тот, то ли та самая детская мечта ее больше не интересует и хочется ей от жизни совсем другого. Так или иначе, мы прочитали множество историй людей, которые поняли, что супружество их больше не радует. А наиболее интересные сюжеты приводим в этой статье.