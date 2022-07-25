15+ человек, чей нестандартный рост делает их повседневную жизнь то ли драмой, то ли комедией
В знаменитом романе Джонатана Свифта Лемюэль Гулливер попадает сначала в страну крошечных людей, а затем туда, где живет народ настолько высокого роста, что сам он кажется им невероятно маленьким. Конечно, это всего лишь выдумки и подобных мест на Земле не существует, однако люди, чей рост отличается от среднего, порой попадают в ситуации, достойные писательского пера.
Мы в ADME очень любим людей, которые могут и умеют шутить над собой в любой непонятной ситуации, даже если ее причиной становится нестандартный рост.
«Мой рост несовместим даже с душем в моей собственной ванной»
«Вот вы, ребята, говорите, что низкого роста. Это я с моей сестрой, чей рост 157 см. А мой — 119»
«Люстра в доме моей девушки сделана из бетона. Угадайте, откуда на ней эта трещина»
Проблемы высоких людей, летний вариант: невозможно найти подходящее пляжное полотенце
«Мой рост — 205 см, и вот какой вид открывается с высоты глаз и бедер, когда я плачу за топливо на заправке»
«Мне предстоит 6-часовой полет»
«193 см. Поэтому мое любимое место в кинотеатре находится здесь»
Когда твой рост 196 см, иногда замечаешь то, чего не видят другие
Искаженная перспектива и 2 друга ростом меньше 180 см могут сделать из человека, выросшего до 196, настоящего гиганта
«Интересно, как мне, двухметровому парню, выбраться из этого отеля в случае необходимости?»
Надпись на бирке шортов гласит, что они должны быть ниже колена. Но не на людях ростом 203 см
«Когда ты ростом почти 2 метра и у тебя большие руки, литровая бутылка шоколадного молока выглядит забавно»
«Мой дом — мои правила»
«Я вынужден был заняться столярными работами, поскольку мой рост 2 метра и мне нужна мебель побольше»
«Моя девушка взяла сегодня в аренду машину. Я не могу нажимать на педали, ибо мне мешают колени»
«Потолок в туалете ресторана, что расположен в подвале (мой рост — 205 см)»
«Мой рост — 2 метра, и, когда я перешел в старшую школу, отец подарил эту футболку»
«Надо признаться, она хорошо справляется со своей задачей».
Надпись на футболке: «Нет, я не играю в баскетбол. Но уверен, что был бы хорош в этом».
А ваш рост отличается от среднего? И если да, то попадали ли вы из-за этого в комичные ситуации?