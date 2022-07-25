15+ человек, чей нестандартный рост делает их повседневную жизнь то ли драмой, то ли комедией

В знаменитом романе Джонатана Свифта Лемюэль Гулливер попадает сначала в страну крошечных людей, а затем туда, где живет народ настолько высокого роста, что сам он кажется им невероятно маленьким. Конечно, это всего лишь выдумки и подобных мест на Земле не существует, однако люди, чей рост отличается от среднего, порой попадают в ситуации, достойные писательского пера.

Мы в ADME очень любим людей, которые могут и умеют шутить над собой в любой непонятной ситуации, даже если ее причиной становится нестандартный рост.

«Мой рост несовместим даже с душем в моей собственной ванной»

«Вот вы, ребята, говорите, что низкого роста. Это я с моей сестрой, чей рост 157 см. А мой — 119»

«Люстра в доме моей девушки сделана из бетона. Угадайте, откуда на ней эта трещина»

Проблемы высоких людей, летний вариант: невозможно найти подходящее пляжное полотенце

«Мой рост — 205 см, и вот какой вид открывается с высоты глаз и бедер, когда я плачу за топливо на заправке»

«Мне предстоит 6-часовой полет»

«193 см. Поэтому мое любимое место в кинотеатре находится здесь»

Когда твой рост 196 см, иногда замечаешь то, чего не видят другие

Искаженная перспектива и 2 друга ростом меньше 180 см могут сделать из человека, выросшего до 196, настоящего гиганта

«Интересно, как мне, двухметровому парню, выбраться из этого отеля в случае необходимости?»

Надпись на бирке шортов гласит, что они должны быть ниже колена. Но не на людях ростом 203 см

«Когда ты ростом почти 2 метра и у тебя большие руки, литровая бутылка шоколадного молока выглядит забавно»

«Мой дом — мои правила»

«Я вынужден был заняться столярными работами, поскольку мой рост 2 метра и мне нужна мебель побольше»

«Моя девушка взяла сегодня в аренду машину. Я не могу нажимать на педали, ибо мне мешают колени»

«Потолок в туалете ресторана, что расположен в подвале (мой рост — 205 см)»

«Мой рост — 2 метра, и, когда я перешел в старшую школу, отец подарил эту футболку»

«Надо признаться, она хорошо справляется со своей задачей».

Надпись на футболке: «Нет, я не играю в баскетбол. Но уверен, что был бы хорош в этом».