15+ человек, которые легко могут записать в ежедневник: «Дорогой дневник, день как-то не задался»
Наверное, со многими случалась неприятность, которая по степени трагизма не тянет прямо на катастрофу, но везением такое точно не назовешь. Например, лопнул стакан в посудомойке, прохудилась труба от стиральной машины или просыпалась вся соль в кастрюлю с едой. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые запечатлели моменты, когда что-то пошло не по плану.
«Поспал на шелковой простыне с новой татуировкой»
«Ящик туалетного столика выдвинулся сам по себе и теперь блокирует вход в ванную. Я могу открыть дверь примерно на 1 см»
«Cтал домовладельцем. Сначала сломалась ванна, потом котел, а теперь вот лопнула труба во время стирки»
«Cпециально купил большое одеяло, а оно даже не закрывает мне ноги»
Cтакан лопнул в посудомойке
«Это должен был быть мой обед»
Буря сломала яблоню
«Купил обычный фисташковый рожок. А там нет рожка, вообще нет! Такой вот бывает брак»
«Наехал на какой-то мусор и проткнул колесо»
Зато теперь соли точно достаточно
«Cобака зажевала мои наушники, и они больше не работают»
Неудача лишь закаляет человека
Прощай, соус чили
«Вид из моего супердорогого гостиничного номера»
«Забыл, что не убрал шоколадное молоко, и закрыл багажник»
«Автомат не выдал банку газировки. Коллега пытается вернуть свои деньги»
Надпись на записке: «Дженни, $ 1, спасибо».
Стеклянная банка выпала из шкафа на плиту
Ужасное начало утра понедельника
«Да что вы знаете о невезении! Вот что случилось на первой же лунке»
А с вами часто случаются досадные неприятности или вы такого за собой не замечали?
Фото на превью valera1789 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые легко могут записать в ежедневник: «Дорогой дневник, день как-то не задался»
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