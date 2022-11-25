15+ человек, которые легко могут записать в ежедневник: «Дорогой дневник, день как-то не задался»

Наверное, со многими случалась неприятность, которая по степени трагизма не тянет прямо на катастрофу, но везением такое точно не назовешь. Например, лопнул стакан в посудомойке, прохудилась труба от стиральной машины или просыпалась вся соль в кастрюлю с едой. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые запечатлели моменты, когда что-то пошло не по плану.

«Поспал на шелковой простыне с новой татуировкой»

«Ящик туалетного столика выдвинулся сам по себе и теперь блокирует вход в ванную. Я могу открыть дверь примерно на 1 см»

«Cтал домовладельцем. Сначала сломалась ванна, потом котел, а теперь вот лопнула труба во время стирки»

«Cпециально купил большое одеяло, а оно даже не закрывает мне ноги»

Cтакан лопнул в посудомойке

«Это должен был быть мой обед»

Буря сломала яблоню

«Купил обычный фисташковый рожок. А там нет рожка, вообще нет! Такой вот бывает брак»

«Наехал на какой-то мусор и проткнул колесо»

Зато теперь соли точно достаточно

«Cобака зажевала мои наушники, и они больше не работают»

Неудача лишь закаляет человека⁠⁠

Прощай, соус чили

«Вид из моего супердорогого гостиничного номера»

«Забыл, что не убрал шоколадное молоко, и закрыл багажник»

«Автомат не выдал банку газировки. Коллега пытается вернуть свои деньги»

Надпись на записке: «Дженни, $ 1, спасибо».

Стеклянная банка выпала из шкафа на плиту

Ужасное начало утра понедельника

«Да что вы знаете о невезении!⁠ Вот что случилось на первой же лунке»