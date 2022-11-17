15+ человек, которые наделали крутых татуировок и пирсинга и хвастаются на весь интернет

У тату и пирсинга полно сторонников и противников. Одни люди готовы тратить время, деньги и терпеть болезненные сеансы ради того, чтобы вставить себе блестящее колечко или набить крутую картинку. Другие ни за какие коврижки не согласятся на подобные процедуры, даже если им самим за это заплатят. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которых хлебом не корми — дай что-нибудь вытатуировать или проколоть. А в бонусах расскажем, каким рисунком вдохновился мастер одного тату и как пирсинг повлиял на его «хозяина».

«На удивление сами костяшки совсем не болели. Самой болезненной частью оказались области между суставами»

«Одержима пирсингом с подросткового возраста»

«Эта татуировка набивалась около 60 часов за 9 сеансов в течение года»

«Первый пирсинг! Всего лишь маленький гвоздик, но для меня это большой шаг»

«Татуировка в память о маленьком любимце. Я назвала ее „Последняя прогулка“»

Еще больше цепей

На это ушло около 6 часов

«Только что поменяла сережку в пупке. Сделала пирсинг в марте, все хорошо зажило и совсем не болит»

«Просто хотела продемонстрировать свой пирсинг»

Маленькая татуировка «Летучие мыши»

Золотые булавки теперь с дополнительными сердцами

Чеширский Кот из «Алисы в Стране чудес» — очень красиво

«Подумываю добавить новый пирсинг к моему набору»

«Идея заключалась в том, чтобы совместить 2 животных и создать уникальную татуировку»

«Я это сделала! Мне нравится результат, теперь не могу дождаться, чтобы добавить цепочку, как только ноздря заживет»

«Моя вторая татуировка с тигром»

«Cерьга в губе окончательно зажила»

«Мой невероятный дракон»

«Прокола нос в 48 лет!»

Бонус № 1

Пришла в салон, показала картинку из интернета, и мастер нарисовала эскиз на свой лад. Мне понравилось, мы сделали тату. А потом я зашла в туалет и увидела туалетную бумагу, на которой изображены цветы с моей татуировки. По сей день мне кажется, что мастер вдохновлялась принтом с туалетной бумаги. © Подслушано / VK

Бонус № 2

Сделала пирсинг пупка. Пока он заживал, было очень больно сгибать мышцы живота. Приходилось ходить, вытянувшись по струнке, только ссутулишься — боль. И теперь у меня появилась прекрасная осанка, всегда втянутый и плоский живот, и камешек в пупке блестит. © Подслушано / VK