15 человек, которые не боятся экспериментов с внешностью, и их смелости остается только поаплодировать

Всем нам иногда хочется сотворить со своей внешностью что-нибудь этакое — отстричь челку, перекраситься в розовый, проколоть пупок или набить татуировку. Кому-то наверняка кажется, что оптимальное время для таких экспериментов — это юность, а потом пора остепениться и повзрослеть, но некоторые из героев нашей статьи легко доказывают, что открываться новому можно и нужно в любом возрасте.

Сегодняшняя подборка ADME посвящена ярким смельчакам, которые не боятся даже радикальных изменений во внешности.

«Коллега на днях спросил, когда я уберу это все с лица и начну вести себя соответственно возрасту. Мне исполнилось 50, и ничего менять я не собираюсь»

«Мы с мамой сделали свои первые татуировки!»

«Надоело отращивать волосы — они закрывали мои эльфийские ушки, так что вчера я подстриглась и „освободила“ их»

«Я кричу, ты кричишь... Все кричим вместе с Эдвардом Мунком!»

«Этот вертикальный бридж я ношу уже 6 лет. Мне 52, между прочим»

«Ах да, вот еще что. Когда вам говорят, что в старости вы будете выглядеть несуразно, смело шлите их на фиг». Бридж — вид пирсинга, 2 прокола, соединенные штангой. Чаще всего выполняется на переносице (прим. ADME).

«Мне нравится, как кошка за ухом „играет“ с сережками»

«Вот весь мой пирсинг на сегодняшний день. А клыки я сделал недавно»

«Можно ли с пирсингом выглядеть профессионально? Думаю, да»

«Захотела перекрыть шрам от операции на позвоночнике. Теперь я чуть-чуть киборг»

«Вот мой новый набор украшений. Тут 26 проколов»

«Ношу микродермалы уже 10 лет, а теперь вот сделала их частью татуировки»

«Мне 43, а я проколола септум. Даже мой ребенок-подросток считает, что я бунтарка»

Неплохо для первой татуировки, а?

«Сбылась моя мечта — выглядеть как эльф в день своей свадьбы»

«Сегодня проколола ухо. Смотрите, какой динозаврик»