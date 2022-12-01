15+ человек, которые не удержались и запостили свои эпичные фото

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Профессиональные фотографы годами оттачивают мастерство и тщательно готовятся к каждой фотосессии. Любители, как правило, полагаются в этом деле на чистое везенье. Впрочем, порой им удается создавать такие шедевры, что любые профессионалы позавидуют. Мы обратились к крутым кадрам пользователей сети, которые решили ими похвастаться.

«Момент, когда краб укусил моего друга за палец на ноге»

«Гусь пролетел прямо перед солнцем в тот момент, когда я фотографировал»

Световые столбы из кристаллов льда в холодном воздухе

«Запечатлел дельфина со струей воды»

«Жена сфотографировала меня во время прогулки и поймала в кадр этого парня»

Неожиданно в кадр залетела муха

Эти пухлые рыжики бывают очень неуклюжими

«Случайно дернул телефон, когда фотографировал»

«Сделал это фото во время грозы»

«Решил сфоткать такое ясное небо и в итоге получил падающую звезду»

«Просто пытался сфотографировать птицу, сидящую на воде»

«Моя мама не видела оранжевых бабочек и думает, что их добавило телефонное приложение или „автофотошоп“»

Радуга + прыгающая лягушка

«Фотографировал собаку, потому что она выглядела мило, и тут...»

«Парочка гусей пролетела, когда я снимал луну над башней»

Ворона выглядит как логотип какой-нибудь компании

Закат и дельфин

Гора отбрасывает тень в небе во время восхода солнца

«Я хотел просто сфотографировать радугу, но вмешалась буря»