15+ человек, которые не удержались и запостили свои эпичные фото
Профессиональные фотографы годами оттачивают мастерство и тщательно готовятся к каждой фотосессии. Любители, как правило, полагаются в этом деле на чистое везенье. Впрочем, порой им удается создавать такие шедевры, что любые профессионалы позавидуют. Мы обратились к крутым кадрам пользователей сети, которые решили ими похвастаться.
«Момент, когда краб укусил моего друга за палец на ноге»
«Гусь пролетел прямо перед солнцем в тот момент, когда я фотографировал»
Световые столбы из кристаллов льда в холодном воздухе
«Запечатлел дельфина со струей воды»
«Жена сфотографировала меня во время прогулки и поймала в кадр этого парня»
Неожиданно в кадр залетела муха
Эти пухлые рыжики бывают очень неуклюжими
«Случайно дернул телефон, когда фотографировал»
«Сделал это фото во время грозы»
«Решил сфоткать такое ясное небо и в итоге получил падающую звезду»
«Просто пытался сфотографировать птицу, сидящую на воде»
«Моя мама не видела оранжевых бабочек и думает, что их добавило телефонное приложение или „автофотошоп“»
Радуга + прыгающая лягушка
«Фотографировал собаку, потому что она выглядела мило, и тут...»
«Парочка гусей пролетела, когда я снимал луну над башней»
Ворона выглядит как логотип какой-нибудь компании
Закат и дельфин
Гора отбрасывает тень в небе во время восхода солнца
«Я хотел просто сфотографировать радугу, но вмешалась буря»
А какие фотографии нравятся вам: профессиональные, четко выверенные или любительские, случайные?
Фото на превью charred_moon / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые не удержались и запостили свои эпичные фото
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