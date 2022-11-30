15+ человек, которые просто хотели перекусить вне дома, а в итоге наелись приключений на год вперед

Питаться исключительно дома — дело, конечно, не только благородное, но и целесообразное. Но кому из нас не хочется хотя бы раз в неделю забыть о возне с готовкой и побаловать себя походом в кафе или ресторан? Другое дело, что порой такие вылазки оставляют после себя трагикомичное послевкусие.

«Была в итальянском ресторане и на собственном горьком опыте узнала, что это вовсе не оливковое масло, а самый что ни на есть антисептик»

Когда вежливость не к месту

Как-то на 8 Марта пригласил жену и тещу в ресторан. Заходим, общаемся с администратором на предмет свободных столиков. Вдруг откуда-то со стороны ВИП-кабинок выходит Игорь Николаев. Проходя мимо нас, говорит моим спутницам: «С праздником!» А я растерялся — взял да и ляпнул ему: «И вас тоже!» Он посмотрел на меня офигевшим взглядом, прищурился и вышел. Никогда не забуду его взгляд. Неловко получилось, блин. © ko4entiy / Pikabu

Голод не тетка

«Пошли сегодня с братом завтракать в ресторан. Он заказал себе панкейки Oreo, и вот что они имели наглость нам вынести. Ржу»

Шах и мат от официантки

В Монреале есть ресторан, в котором вы едите в полнейшей темноте, чтобы оценить именно вкус блюда. Официантами там работают слабозрячие люди. Они вас и ведут к столику, потому что внутри кромешная тьма. Заходим мы внутрь, нас ведет официантка. Я вслух говорю: «Тут так темно, что я ничего не вижу». А официантка такая: «Ну и кто вас просил воровать мою шутку?» Уважаю людей с таким чувством юмора. © Allexlex / Pikabu

Шеф, все пропало!

«Просто посмотрите на разницу в размере этих порций. К слову, оба блюда стоили плюс-минус одинаково»

Все гениальное — просто

Договорились с подругой встретиться в ресторане. Я заказала пасту карбонара. Когда ее принесли, я просто офигела — огромная порция на преогромной тарелке. Мне на неделю хватило бы! Съела сколько смогла — от пасты не убавилось и половины. Пришла официантка, вежливо улыбается и спрашивает:

— Вам все нравится? Достаточно ли вкусные блюда?

— Спасибо, очень вкусно и очень много!

— Ой, а почему вы ничего не съели? Совсем не понравилось?

— Понравилось, но не осилю: эта тарелка очень большая для меня.

Официантка, не переставая улыбаться, унесла мою тарелку. Минут через 5 вернулась, поставила передо мной глубокую миску, где с горкой была навалена моя паста, и говорит:

— Вот, мы переложили для вас в посуду поменьше, приятного аппетита! © LampaT****a / Pikabu

Ты не избранный, Гарри

«Была вчера в концептуальном ресторане и выложила $ 16 за этот „салат „Цезарь““»

По одежке таки встречают

Была на съемках фильма зимой в обслуживающей команде. Мороз. Есть захотелось неописуемо. Не стала дожидаться, когда привезут еду, и пошла в ближайший ресторан в чем была: валенках, куртке из секонд-хенда и шапке-ушанке. Меня с большим удивлением, но обслужили. Разговорилась с официантом при расчете. Тот, смеясь, сказал: «Мы думали, когда вы только пришли, что вы либо бездомная, либо миллиардерша». © 11ore11 / Pikabu

Официант вряд ли оценил

«Решили отведать пиццу в одном модном ресторане, когда вдруг ни с того ни с сего...»

«Те несколько секунд того стоили»

Как-то мы с папой поужинали в ресторане. Приятно удивились счету, оставили наличные. Уже прилично отошли и услышали женский крик: «Мужчина!» Папа, поглаживая бороду, оборачивается. Любуется, как девушка к нему бежит. Говорит: «Не такой уж я и старый, раз так со мной познакомиться хотят!» Девушка, добежав, показывает нам счет: «Вы не доплатили!» Папа густо покраснел, рассчитался. Идем дальше молча. Я хихикаю. Папа на меня косится и тоже улыбается: «Знаешь, те несколько секунд, что я верил в свою версию событий, того стоили. Очень приятно было». © valenayaspers / Twitter

Садись, двойка

«Хотел забрать заказ из ресторана, но не мог туда зайти из-за собаки. Гарри Стайлз увидел, как я мечусь, похлопал меня по плечу и предложил присмотреть за Оскаром»

«Икра заморская, баклажанная!»

Меня однажды занесло в Италию, городишко Диано-Марина. По совету родственников отправился в местный ресторан «для своих» в горах. Там подача сетами — порядка 18 блюд понемногу. Если что-то понравилось, могут положить добавки. Несколько видов сыров, морепродукты, улитки, тартар из теленка, закуски, а в конце сета вынесли дичь — кусочки мяса на костях. Спрашиваю у официанта, что это за дичь такая, а он с придыханием (и интонацией «Икра заморская, баклажанная!») выдыхает: «Piccione». Это по-итальянски «голубь». © Bamsyone / Pikabu