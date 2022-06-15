15+ человек, которые радуют домашних своими кулинарными шедеврами
Каждый, кто когда-либо замешивал тесто и брал в руки скалку, знает, что выпечка — дело непростое. Здесь нужны опыт, сноровка, ну и, конечно, немного удачи. Тогда пирог или торт точно получится румяным, ароматным, а главное — вкусным.
Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые набили руку на выпечке и восхищают весь интернет своими успехами.
«Решил я как-то приготовить десерт. Добавил в кексик ради эксперимента немного халвы»
- Будто метеорит или губка для мытья посуды. Прикольно получилось. © Ominyamnyam / Pikabu
«Приготовила на свой день рождения клубнично-ванильный торт»
«Торт-лягушка на день рождения сестры»
«Дочь испекла тортик-мишку»
«Чизкейк для мамы»
Идеальный чизкейк с ягодами получается нежным и в меру сладким, творожный крем просто тает во рту
«Торт в пиратской тематике ко дню рождения племянника»
«Чизкейк на день рождения мужа»
Торт-дракон
«Мы с моим четырехлеткой испекли сегодня торт»
«Испекла пирог с заварным кремом»
«У нас с женой отличная система приготовления тортов. Она рисует — я выпекаю. В этом году — тукан!»
«Приготовила чизкейк в виде кусочка лайма»
Тропический капкейк
«Ванильный торт „Динозавр“. Между слоями я промазала ванильным кремом»
«Печенье в виде динозавров на день рождения сына»
«Моя девушка приготовила лимонно-черничный торт!»
«Испекла торт с масляным клубничным кремом»
«На 6-м месяце беременности страстно желала цитрусовых. Полегчало, только когда я испекла, а потом съела пирог с лаймом»
А вы предпочитаете готовить строго по рецепту или смешиваете ингредиенты на глаз?
Фото на превью beyondtwosides / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые радуют домашних своими кулинарными шедеврами
Поделиться этой статьёй