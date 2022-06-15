15+ человек, которые радуют домашних своими кулинарными шедеврами

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Каждый, кто когда-либо замешивал тесто и брал в руки скалку, знает, что выпечка — дело непростое. Здесь нужны опыт, сноровка, ну и, конечно, немного удачи. Тогда пирог или торт точно получится румяным, ароматным, а главное — вкусным.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые набили руку на выпечке и восхищают весь интернет своими успехами.

«Решил я как-то приготовить десерт. Добавил в кексик ради эксперимента немного халвы»

Будто метеорит или губка для мытья посуды. Прикольно получилось. © Ominyamnyam / Pikabu

«Приготовила на свой день рождения клубнично-ванильный торт»

«Торт-лягушка на день рождения сестры»

«Дочь испекла тортик-мишку»

«Чизкейк для мамы»

Идеальный чизкейк с ягодами получается нежным и в меру сладким, творожный крем просто тает во рту

«Торт в пиратской тематике ко дню рождения племянника»

«Чизкейк на день рождения мужа»

Торт-дракон

«Мы с моим четырехлеткой испекли сегодня торт»

«Испекла пирог с заварным кремом»

«У нас с женой отличная система приготовления тортов. Она рисует — я выпекаю. В этом году — тукан!»

«Приготовила чизкейк в виде кусочка лайма»

Тропический капкейк

«Ванильный торт „Динозавр“. Между слоями я промазала ванильным кремом»

«Печенье в виде динозавров на день рождения сына»

«Моя девушка приготовила лимонно-черничный торт!»

«Испекла торт с масляным клубничным кремом»

«На 6-м месяце беременности страстно желала цитрусовых. Полегчало, только когда я испекла, а потом съела пирог с лаймом»