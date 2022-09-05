15 человек, которые всего-то хотели расплатиться на кассе, а попали в незабываемую историю
Мы ходим в магазины практически каждый день и сталкиваемся там с разными людьми — вежливыми и не очень, в добром расположении духа и мрачнее тучи. Поэтому шопинг может обернуться целым приключением. Более того, даже на кассе происходят те еще казусы.
Мы в ADME убедились, что, подходя оплачивать покупки и услуги, каждому нужно быть готовым к любым сюрпризам.
- С нами работает девушка, имя которой — Любовь Вчерашняя. Когда на кассе образовывается великая кучка людей, то так странно объявлять на весь магазин: «Вчерашняя Любовь, пройди, пожалуйста, на кассу». Взгляды покупателей в этот момент незабываемы. © Подслушано / Ideer
- Сегодня в супермаркете я подошла к прилавку с мяском и на полном серьезе обратилась к продавщице с вопросом: «У вас есть мозг?» Она не растерялась и в ответ такая: «А у вас?» © de***joy_ / Twitter
- Стою на кассе, мне пробивают продукты. Просят для подтверждения возраста не паспорт, а снять солнцезащитные очки. Пару секунд смотрели в глаза, затем кивнули и продолжили пробивать товары. Похоже, кассир увидела мою еще не выплаченную ипотеку. © r0gertrip / Pikabu
- Мой папа — человек из прошлого века. Компьютер не знает, телефон простенький кнопочный, банкомат использует раз в месяц — снять пенсию. Однако очереди он ненавидит больше, чем боится техники. Заряд позитива сегодня получила: он вздрагивал и практически отпрыгивал от кассы самообслуживания, когда автомат быстро втягивал купюры. В конце на фразу «Спасибо за покупку» папа поклонился и сказал: «Пожалуйста!» И быстро ушел. © Подслушано / VK
- Никогда бы не подумал, что после оплаты покупок могу случайно положить в рюкзак и саму подставку для наличных денег на кассе. Благо живу недалеко. Сразу же метнулся в магазин и вернул потерю. Девушка на кассе, что характерно, смеясь, сказала, что такое происходит не впервые. © BlackChieff / Pikabu
- Я только что оплатила свои покупки на кассе самообслуживания и стала складывать их в пакет. За мной покупки пробивал пожилой мужчина. Он увидел, что у меня такие же полуфабрикаты, как у него, и стал орать, что я украла их у него! Я помахала чеком перед его носом. Хорошо хоть, что извинился. © Sandy Johnson / Quora
- У меня как-то попросили паспорт на кассе. Мне 34, я уже измотан семейной жизнью с детьми, залысины есть, седина появляется. Говорю: «Кольцо и борода — вот мои документы». Кассир с админом поржали и пробили мне покупки. © RetipGriffin / Pikabu
- Я стоял в очереди на кассе в аптеке, и у меня закружилась голова. Кто-то из покупателей усадил меня в кресло, мне принесли воды. А один человек увидел мой список покупок и все оплатил. Спасибо тебе, добрый незнакомец! © Geoffrey Holland / Quora
- Стоит мне выйти из дома без макияжа и в повседневной одежде — все вдруг начинают считать, что мне 16. И не просто считают, а начинают мне тыкать и грубить, хотя я всегда обходительна и с вежливой улыбочкой на лице. Даже 3-летняя дочь рядом со мной не приводит таких людей в чувство. Недавно тайна раскрылась — кассирша отказалась пробивать мне покупки и раскричалась. Она решила, что я нагуляла дочь по молодости, и даже паспорт не смог убедить ее, что мне уже 27. © Подслушано / VK
- Только я расплатился на кассе самообслуживания за букет цветов, как меня останавливает охрана. Решили, что цветы я украл. А чек-то я не сохранил. Пришлось лезть в телефон и показывать свои транзакции. © Carter Laine / Quora
- Я стою на кассе с горой продуктов. В очереди передо мной женщина с 2 товарами. Ну, думаю, повезло. Ан нет! Она завопила, что магазин ее обманывает: продает авокадо дороже, чем на ценнике. Кассир стала спорить, тыкать пальцем в штрихкод в своей книжечке, а тетка притащила ценник с полки. Позвали директора, все орут друг на друга. И тут мой 12-летний сын подлетает к полке с овощами, что-то хватает и бегом обратно: «Смотрите! Вы перепутали авокадо и артишок. Артишок действительно стоит дешевле». Получается, 3 взрослых человека не отличили артишок от авокадо и спорили из-за этого полчаса! © KeraTamara / Pikabu
- Пошел в аптеку, чтобы купить себе лекарство, которое регулярно принимаю. В окошке — новая девушка. Она смотрит на рецепт, затем на меня и спрашивает: «Вы хотите купить все лекарства, перечисленные в рецепте?» Я удивился, говорю, мол, а сколько там пунктов. Отвечает, что один. Ну и я такой: «Тогда да, я, наверное, куплю все перечисленные в рецепте лекарства». © Tom Fingleton / Quora
- Забегаю на днях в магазин. Комплект покупок чисто женский: прокладки, тампоны, салфетки влажные и сухие, ватные диски. Подхожу к кассе — там мужик сидит. С отвращением пробивает товары, брезгливо так все берет. Ну я не устояла и сказала ему: «Не бойтесь, в вашем случае это незаразно!» Он чуть не бросил в меня салфетками. © Подслушано / VK
- На тот момент у меня были большие проблемы со зрением. Я протянул карту кассиру и попросил ее ввести ПИН-код. Она ввела неправильно, попробовала еще раз — снова ошибка. В итоге мою карту заблокировали, но покупки уже пробили. Тогда мужчина из очереди позади сказал, что все оплатит. Вернувшись домой, я сразу перевел ему деньги. © Robert Esposito / Quora
- Работаю продавцом. Обычно в кассе навожу свои порядки: новенькие купюры кладу вниз, старенькие и замызганные — наверх. Клиенты бывают разные. Для вежливых покупателей всегда достаю купюры снизу, а тем, кто грубит, тыкает или высокомерно швыряет деньги на прилавок, даю сдачу замызганными купюрами. Своего рода маленькая месть. © Подслушано / VK
А какие у вас были случаи на кассе?
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые всего-то хотели расплатиться на кассе, а попали в незабываемую историю
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