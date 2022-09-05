15 человек, которые всего-то хотели расплатиться на кассе, а попали в незабываемую историю

Мы ходим в магазины практически каждый день и сталкиваемся там с разными людьми — вежливыми и не очень, в добром расположении духа и мрачнее тучи. Поэтому шопинг может обернуться целым приключением. Более того, даже на кассе происходят те еще казусы.