15+ человек обсудили еду, которую, как им кажется, невозможно любить

Говорят, что на вкус и цвет товарищей нет. Но, как бы мы ни пытались терпимее относиться к чужим пристрастиям, некоторых вещей нам не дано понять. Особенно когда дело доходит до предпочтений в еде. Пользователи сети активно подключились к одному такому обсуждению и рассказали о продуктах питания, которые, на их взгляд, на самом деле никто не жалует.