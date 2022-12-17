15+ человек обсудили еду, которую, как им кажется, невозможно любить
Говорят, что на вкус и цвет товарищей нет. Но, как бы мы ни пытались терпимее относиться к чужим пристрастиям, некоторых вещей нам не дано понять. Особенно когда дело доходит до предпочтений в еде. Пользователи сети активно подключились к одному такому обсуждению и рассказали о продуктах питания, которые, на их взгляд, на самом деле никто не жалует.
- Кориандр. Да, я прекрасно осведомлен о существовании гена, из-за которого некоторым людям кинза по вкусу напоминает мыло. И да, вероятнее всего, я его носитель. Но вы не сможете меня убедить в том, что все остальные приходят в искренний восторг от этой зелени. Люди, которые говорят: «Да, мне тоже сначала казалось, что она отдает мылом, но потом я полюбил ее», только доказывают мою точку зрения. Это кулинарный эквивалент стокгольмского синдрома. © RealHot_RealSteel / Reddit
- Индейка на День благодарения. В прошлом году решил ради эксперимента заменить ее на ветчину и все были в восторге. Позвонил своей тетке, рассказал ей об этом, а она отругала меня за предательство традиций. Говорю ей: «Ну, теть, я не люблю индейку», а она в ответ: «Никто ее не любит! Но это традиция!» Я чуть не лопнул от смеха. © plackard77 / Reddit
- Стевия. Нет ни единого шанса, что кому-то искренне нравится послевкусие от этого натурального подсластителя. Даже разбираться не хочу, кому и почему нравится этот странный сахарозаменитель. © thenebulai3 / Reddit
- Для меня это авокадо. Оно на вкус как трава. Не понимаю, как можно есть тост с этим или бутерброд. Думается, что люди просто ведутся на то, что авокадо сейчас в моде и оно полезно для здоровья. Однако, как ни крути, вкус у него от этого лучше не становится. © Chemical-Garbage-756 / Reddit
- Я могу поклясться, что никто на самом деле не любит сельдерей. Его нормально не прожуешь, а единственное послевкусие от него — это боль и сожаление. К тому же его еще и толком не приготовишь — вся надежда на соусы, в которые его можно окунуть. © redditer_420 / Reddit
- Грейпфрут. Люди такие: «Мм, я обожаю грейпфрут», а потом едят его с таким количеством сахара, что в ужас приходишь. © Jenkies89 / Reddit
- Брюссельская капуста. Каждое Рождество мы вынуждены проходить через пытку и съедать несколько штук с тарелки, чтобы не показаться невежами. А еще у нас есть родственник, который вечно ее нахваливает и клянется, что обожает ее вкус. И в доказательство своих слов просит завернуть с собой остатки капусты. Что, черт возьми, с тобой не так?! © Banshee_Bones313 / Reddit
- Куриная печень. Моя семья готовит ее на каждый большой праздничный ужин. Я убежден, что на самом деле никто ее не любит: одни по традиции ее постоянно готовят, а другие вынуждены это есть. © TapeDespencer / Reddit
- Это ты, конечно, погорячился. Некоторым людям она не нравится только потому, что они постоянно ее пережаривают. Но она довольна приятна на вкус, когда приготовлена правильно, с должным количеством лучка и соуса. © BeastThatShoutedLove / Reddit
- Тыква. И я сейчас не об искусственном ароматизаторе, а о самом обычном овоще. Люди всегда поражаются: «Что значит ты не любишь тыкву? Я всегда приправляю ее маслом и сахаром и она получается просто божественной». Минуточку, таким нехитрым способом можно все что угодно сделать вкуснее. © PetrusScissario / Reddit
- Я обязана поделиться с вами своей историей о куриных лапках. Еще давно, когда мне было лет 10, я поехала с папой к бабушке. Она была отменным поваром, но частенько готовила блюда, которые, казалось, ел только мой папа, например зельц или кровяную колбасу. К счастью, нас никогда не заставляли их пробовать. Однажды захожу на кухню, а там на плите кипит большая кастрюля. Снимаю крышку, а она доверху забита куриными лапками. Меня чуть не вывернуло от их вида и запаха. Позже мне пришлось смотреть, как мой папа поедает эти отвратительные штуки, потому что бабушка сделала их специально для него. Я до сих пор травмирована этим событием и не могу поверить, что некоторые люди действительно любят куриные лапки. © lunalovegood17 / Reddit
- Дуриан. Некоторые люди заверяют, что, несмотря на его отвратительный запах, на самом деле это очень вкусный плод. По мне же, его запах полностью соответствует его вкусу — вкусу потных ног. © eggarmaid / Reddit
- Хаукартль. Не могу себе представить, что кто-то приходит домой после долгого рабочего дня и накладывает себе в тарелку ужасно попахивающие кусочки акулы. По-моему, это можно съесть только в том случае, если на кону стоит ваша жизнь. © kickasstimus / Reddit
- Цветная капуста. О, святые угодники, она же совершенно безвкусная! Возникает ощущение, словно ты пережевываешь кусочки резины. И я уж тем более не понимаю, как люди заказывают себе пиццу с этим брокколи-альбиносом. © lemon-orca / Reddit
- На дух не переношу голубые сыры. Каждая клетка моего тела буквально кричит о том, что, если я хочу жить, я обязана как можно скорее выплюнуть это. Мои инстинкты не позволяют мне есть такие сыры, поэтому я никогда не пойму, почему они настолько популярны. Для меня они на вкус как заплесневелый подвал. © evedidthing / Reddit
- Для меня самое ужасное — это кокосовая вода. Я не понимаю, как кто-то может получать от нее удовольствие. Именно такой я представляю себе на вкус воду после педикюра. © Abyss_staring_back / Reddit
- Я бы сказала, требуха. Мне становится плохо от одного ее запаха. Мой папа любит ее, потому что его отец любил ее. Но на мне этой славной традиции пришел конец. Требуха, на выход! © OpenRepair4390 / Reddit
- Фаршированная рыба. Мне неважно, чем и в каких пропорциях вы напичкаете рыбу, — это блюдо все равно не создано для употребления в пищу человеком. Кто-то совершил роковую ошибку при его создании. Как говорится, я хочу поговорить с менеджером! © ruseriousordelirious / Reddit
- Конечно же, устрицы! Какого лешего кто-то вообще любит то, весь процесс поедания чего вызывает отвращение? О, и это я еще молчу обо всех этих текстурах... © mc005i / Reddit
Что из выше перечисленного вы и сами не особо любите? Чем бы вы пополнили этот список?
Фото на превью cayobo / Reddit, jasonmherring / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек обсудили еду, которую, как им кажется, невозможно любить
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