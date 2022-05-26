15 доказательств того, что есть в жизни вещи, которые со временем остаются неизменными

Приятно осознавать, что во времена постоянных перемен остается что-то, что почти всегда будет таким же. Это могут быть любимые привычки родных, друзья, которые не теряются даже через много лет, или просто надежный тостер, который радует своей службой не одно десятилетие.

Мы в ADME знаем, каким безжалостным может быть время, и надеемся, что у каждого из нас всегда будет свой островок неизменности, как и у героев нашей подборки.

«Родители празднуют 40-летие совместной жизни. Что-то никогда не меняется»

«Я и мой сын — выпускник детского сада и выпускник средней школы»

«Прошло 20 лет, и мы только что обручились!»

«17 лет назад я повел свою девушку в океанариум. Сегодня мы повели туда же нашу дочь — оказалось, что парк все еще там»

«Мамино вязаное крючком покрывало, которое она сделала более 56 лет назад для своей свадьбы. До сих пор выглядит как новое»

27 лет спустя

«Я должен похвастаться, потому что чертовски горжусь ею. Дочь в садике и в университете»

«Мой отец и я — я и моя дочь, один и тот же квадроцикл с разницей примерно в 27 лет»

«Первая покупка моего мужа, 1971 год. До сих пор пользуемся им каждый день»

«14 лет назад я сделала фото с моим щенком. Вот мы сегодня»

«Справа — мой медведь из детства. Слева — клон, которого я нашла в магазине. Всегда хотела, чтобы их у меня было двое»

«Папа и я, 1997 год и сейчас»

«Кошелек, которым я пользовался почти 12 лет, и новый»

«Мама купила мне на день рождения такой же подарок, как 8 лет назад»

Кот вырос, привычки остались