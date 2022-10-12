15+ доказательств того, что мамам и папам порой непросто понять своих драгоценных детей
Наши любимые дочки и сыновья всегда с радостью и без капли стеснения говорят родным и близким абсолютно все, что у них на уме. Часто их мысли могут показаться странными, смешными, а порой и немного пугающими. Родителям приходится включать воображение и быть очень терпеливыми, чтобы понять своих ненаглядных и любопытных чад.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
А какие высказывания ваших детей запомнились вам больше всего?
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что мамам и папам порой непросто понять своих драгоценных детей
Поделиться этой статьёй