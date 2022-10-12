AdMe
AdMe

15+ доказательств того, что мамам и папам порой непросто понять своих драгоценных детей

1711414

Наши любимые дочки и сыновья всегда с радостью и без капли стеснения говорят родным и близким абсолютно все, что у них на уме. Часто их мысли могут показаться странными, смешными, а порой и немного пугающими. Родителям приходится включать воображение и быть очень терпеливыми, чтобы понять своих ненаглядных и любопытных чад.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

А какие высказывания ваших детей запомнились вам больше всего?


1711414
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что мамам и папам порой непросто понять своих драгоценных детей
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
14