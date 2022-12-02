15 доказательств того, что родить ребенка — это полдела, ему еще и имя подобрать надо

Обычно родственники и друзья отговаривают родителей давать редкое имя ребенку, мол, в школе дразнить будут. На первый взгляд, логично. Но, как показывает жизнь, даже с обычным именем у человека могут быть проблемы: оно ему может не нравиться. А если уж оно нестандартное — тут явно не обойдется без какой-нибудь истории.