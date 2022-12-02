15 доказательств того, что родить ребенка — это полдела, ему еще и имя подобрать надо
Обычно родственники и друзья отговаривают родителей давать редкое имя ребенку, мол, в школе дразнить будут. На первый взгляд, логично. Но, как показывает жизнь, даже с обычным именем у человека могут быть проблемы: оно ему может не нравиться. А если уж оно нестандартное — тут явно не обойдется без какой-нибудь истории.
- Меня песенкой «Настя, подари мне счастье» все детство и юность поддразнивали. И даже сейчас иногда встречаются «оригиналы» с «офигенным чувством юмора», которые думают, что я в свои 38 лет еще ни разу ни от кого эту песенку не слышала. © Slastenasta / ADME
- Всю жизнь я думал, что моего отца зовут Геннадий. Отчество у меня Геннадиевич, в паспорте у него написано Геннадий, и только бабушка звала его как-то странно — Геря, но я думал, что это чисто семейные особенности. И тут выясняется, что при рождении его назвали Георгий. А Геннадием он сам стал, когда паспорт получал. Больше всего от этой истории обалдела моя мама. © YuraOsinin / Pikabu
- Коллега по имени Анджела познакомилась с парнем и, считая, что это знакомство «разовое», назвалась Викой. Влюбилась. Но как признаться жениху, что она соврала с именем? Не смогла, так как парень уже всем родным растрепал про чудесную девушку по имени Вика. В итоге она сейчас за ним замужем и имя Виктория носит официально. Ни о чем не жалеет и радуется, что назвалась при знакомстве именем, которое ей по душе. © orangey / Pikabu
- Еду в маршрутке с котенком. Подходит девочка лет 6, спрашивает, как его зовут. Отвечаю: «Мандаринчик». Она мне: «Такое редкое имя, никогда не слышала». И тут ее мама как закричит на всю маршрутку: «Артемидия, не приставай к людям, сядь на свое место!» © Irolidushka / Pikabu
- У меня был шеф, который поклялся себе, что первого ребенка назовет в честь отца. Родилась девочка, что ж, стала Эдуардой. Вся родня в детстве называла ее Эдькой. © Bisquit / ADME
- Меня зовут Лидия. И каждый раз при знакомстве с новым людьми только 2 реакции. Одни удивляются, говорят, что очень редкое имя, переспрашивают, точно ли я не Лиза. Другие начинают читать стихотворение «Хорошая девочка Лида, что в доме напротив живет». В детстве ненавидела это имя. А сейчас горжусь. © Lidia Arbatova / ADME
- Я Кира. Родилась бы мальчиком — была бы Кириллом, родителям обоим очень нравилось это имя, так что все детство я была Кирюша. А Ки́рил — подростковый протест и первый ник в интернете, который прижился и в реальной жизни. © Кирил / ADME
- Деда звали Афанасий, мама, соответственно, Афанасьевна. Ездила мама как-то в молодости по деревням, искала корни, записи в домовых книгах. И дед-то оказался Феофил! Отправилась к прадеду узнать, как же так вышло. А он и говорит: «Мы вернулись с крестин, и оказалось, что никто и не помнит, как батюшка назвал, но вроде Фонька. А раз Фонька, значит, Афонька, Афанасий!» © Zaia83 / Pikabu
- У меня есть родственники, уже пенсионеры. Два брата-близнеца. Именами их наградили такими: один Максим, а другой — Горький. © MaxxMaxovik / Pikabu
- Знакомая всю жизнь мечтала, что ее сына будут звать Артур. Дома она его так и называла, только в свидетельстве о рождении он был записан как Роман. Сам мальчик узнал, что его зовут не Артур, лишь в школе. А самое странное, что дома парнишку еще называли Васькой. И ведь откликался. © tatyana898 / Pikabu
- У моей бабушки была сестра, которую звали Дездемона. Когда в первый раз меняла паспорт, ее записали как Дезделина. Она менять не стала, так и ходила. Второй раз меняла паспорт, опять ошиблись и написали Дуделина. Она опять менять не стала, но возмущалась, что Дездемона — такое благородное имя, а ее в какую-то Дуделину переименовали. © lavelasdavidov / Pikabu
- Мое имя — 2 (!) буквы. А вот вариантов написания в документах тьма: Yan, Jan, Ian. Упарился уже следить за соблюдением однообразия. © aerix / Pikabu
- Есть коллега, зовут Надя. Она немного стесняется своего имени, считает его старомодным. Я называю ее на французский манер Надин. Она: «Ты так красиво мое имя произносишь, а я его не люблю. В школе у меня было прозвище Компас». Есть известная песня: «Надежда — мой компас земной...» © Bisquit / ADME
- У меня была бабушка Ирина. На похоронах узнала, что она-таки Арина. Тетя Геля оказалась Энгельсиной, тетя Майя же Маиной. Только дядя Африкан не удивил — все-таки Африкан по паспорту. © Shng / Pikabu
- У меня босс был в Сингапурских авиалиниях, индонезиец по имени Эдди. Он это имя сам себе придумал, а по-настоящему у него азиатское имя. Это он так европейцам жизнь облегчал. © Marnia / ADME
А какие у вас случались забавные истории с именами?
AdMe/Народное творчество/15 доказательств того, что родить ребенка — это полдела, ему еще и имя подобрать надо
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