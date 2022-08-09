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15+ доказательств того, что родительская любовь крепче стали, даже если в семье растет маленький озорник

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Наши драгоценные дочки и сыновья практически каждый день преподносят нам сюрпризы и радуют нас своими неожиданными умозаключениями. Даже многодетным родителям порой не просто сохранить стойкость духа, когда их милое чадо вытворяет новую шалость.

Мы в ADME продолжаем гордиться всеми родителями, которые так сильно любят своих детей, что не обижаются на выходки маленьких проказников, а относятся к каждой ситуации с юмором и улыбкой.

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Какие безобидные проказы и шалости совершал ваш ребенок?

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AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что родительская любовь крепче стали, даже если в семье растет маленький озорник
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