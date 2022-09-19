15 фото, которые во всей красе демонстрируют, что творится за школьными стенами

Школьные годы, которые в теории должны быть беззаботными и полными детских радостей, в реальности порой больше ассоциируются с кучей домашних заданий, бесконечными поделками и зачетами по физкультуре. А если ко всему этому добавить еще и трудности взросления и проблемы со сверстниками, то школа в какой-то момент и вовсе становится не самым приятным для посещения местом.

Мы в ADME встретили в сети 15 человек, которые сполна познали жизнь еще в стенах родной школы.

1. «Вот что сделали с туалетами в школе, пока мы отдыхали на каникулах. А все для того, чтобы мы не ходили в туалеты на переменах»

2. «Работаю ночным сторожем в средней школе. Вот что я обнаружил на своей смене 1 сентября»

3. «Купил себе в школу карандаш, и вот что с ним стало за час использования»

«Я его точил и точил, а он все ломался и ломался».

4. «Когда мне было 8 лет, я иногда любила прогуливать школу. Для этого я однажды изрисовала себя красным маркером, чтобы взрослые думали, что у меня ветрянка»

5. «Учительница выгнала меня с уроков за то, что ей, видите ли, мой топик не понравился, мол, девочки в таком не ходят»

6. «Мой четырехлетний сын дал своей учительнице драже Tic Tac и сказал, что у него выпал зуб. Она положила „зуб“ в конверт и отправила сына домой»

7. «Вот что нам сегодня подали в школе на обед»

8. «Заметила эту картину сегодня по дороге в школу»

9. «Моя дочка застряла пальцами в школьной скамейке и вместе с ней поехала в больницу»

«Да, с ней все в порядке. Да, мы в итоге оставили скамейку себе».

10. «Я думала, что мой наряд прекрасен, ровно до тех пор, пока не появилась в нем в школе, где меня затроллили. Он реально настолько плох?»

11. «Решили вчера сходить на школьный матч по футболу. Кто-то распылил детскую пудру, которая в итоге покрыла все и вся»

12. «Вот что школьники делают с ноутбуками в нашей школе»

13. «В моей школе решили провести экологическую акцию, начав раздавать яблоки в пластиковых пакетах»

14. «В моей школе только что убрали все перегородки в туалете»

15. «В моей школе учениц обязали платить за использование тампонов и прокладок»