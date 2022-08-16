15+ горе-поваров, которым жизнь как бы намекнула: «Готовка — это не твое, остановись»

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Хоть готовка и творческое занятие, некоторые рецепты не терпят неточности. Упустить, отвлечься, забыть — и все, процесс выходит из-под контроля. А нам потом приходится краснеть или давиться своим «шедевром» в одиночестве.

Мы в ADME почитали истории пользователей сети о кулинарных провалах, порой терялись и не знали, смеяться нам или плакать.

«Мой вам совет: не добавляйте в макароны сыр с плесенью и не пытайтесь исправить цвет с помощью паприки и куркумы. Мое блюдо светится в темноте»

Яичница с цветами

Позвала подругу к себе в гости. Захотелось есть, решили пожарить яичницу. На окне нашли несколько луковиц, пожарили. Вкус показался странным, да и запах тоже, не доели, оставили. Вечером ко мне подходит бабушка и спрашивает, куда делись луковицы тюльпанов с окна. Пожарили яичницу с тюльпанами... © Подслушано / Ideer.ru

«Попробовал приготовить торт в кружке»

Картошка и волосы

Однажды, вернувшись от парикмахера, решил пожарить картошки. Спустя 45 минут я заметил, что мое блюдо «приправлено» свежесрезанными волосами. Стал проверять: наклонялся и поворачивался — и да, с моей головы падали волосы. © Boswellox91 / Reddit

«Сделал подруге торт на день рождения, палочку использовал для опоры»

Тортик запомнился на всю жизнь

Когда родителя куда-то уезжали на ночь, мой юный папа и его сестра устраивали веселье. Однажды они испекли торт и даже не поняли, что вместо глазури использовали сало. © zach2992 / Reddit

Здесь должно было быть много печенья

Бумажное тесто

Коллега рассказывала. Приехала к ней в гости дочь. Нашла в морозилке тесто, разморозила и нажарила пирожков. Потом жаловалась, что тесто дрянное, бумагу напоминает. Конечно напоминает. В морозилке лежали остатки жидких обоев. Вот с ними пирожков и нажарила. © vysotskaya75 / Pikabu

«Красивая подача — это не мое»

Блинчики со вкусом мяты

Как-то друг младшего брата остался у нас ночевать. А я решил приготовить им на завтрак блинчики с шоколадной крошкой, бананом и черникой. Они съели по одному каждого вида, поблагодарили меня и испарились. Сел сам пробовать блинчики — ощущение, будто поел зубной пасты. Оказалось, я использовал экстракт перечной мяты вместо экстракта ванили. Потом спросил брата, почему они не сказали мне об этом. А он ответил, что я так старался, они просто не хотели меня расстраивать. © sherlockdoctor / Reddit

Здесь хорошо все, кроме желтка

Необычные булочки

Я приготовила сырные булочки. Когда откусила, поняла, что забыла добавить в них сыр. © Neverwish / Reddit

Черничный кекс не удался

Угощение для детей

Однажды я забыл насыпать какао-порошок в кружки для детей. Они пришли с улицы и ничего не сказали о пропавшем какао. Получается, я настолько ужасный повар, что мои дети получили горячую воду в качестве угощения, и их это не смутило. © Unknown Author / Reddit

Не всякая силиконовая форма подходит для яблочного пирога

Хотел перевернуть блинчик

Однажды я подкинул блин, а он попал в потолочный вентилятор. © Pie_Lord / Reddit

Поджарь немного овощей, говорили они. Это очень просто, говорили они

Решил себя не наказывать

Обычно я съедаю все свои неудавшиеся блюда, какими бы отвратительными они ни были. Наверное, для того, чтобы не совершать таких ошибок в будущем. Единственным исключением был случай, когда я приготовил кастрюлю фасоли с целой чашкой соли. Думаю, если бы я съел это, то уже не смог бы рассказать вам эту историю. © eastliv / Reddit