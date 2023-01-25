15 историй, доказывающих, что у наших любимых звезд есть не только харизма, но и большое сердце
Бытует мнение, что знаменитости в большинстве своем снобы, которые не горят желанием общаться с простыми смертными. Многих из них часто судят по имиджу, который они тщательно соблюдают на публике. Но кто бы мог подумать, что, к примеру, гламурная блондинка Пэрис Хилтон по факту оказывается очень приятной и простой в общении девушкой. А Хью Лори, сыгравший мизантропа доктора Хауса, — очень отзывчивый человек, нежно относящийся к фанатам.
- Моя бабушка была влюблена в Киану Ривза, потому что он напоминал ей моего деда в молодости. Она пережила инсульт, когда ей было за 70, и последние 10 лет своей жизни она была почти прикована к дому, поэтому ее главным хобби стали фильмы. Вскоре после выхода «Матрицы» мой дядя был в Лос-Анджелесе по делам и сидел в шикарном ресторане, когда туда вошел Киану с женщиной. Когда актер закончил есть, мой дядя подошел к их столу и сказал: «Обычно я этого не делаю, но я просто хотел, чтобы вы знали, что моя 80-летняя мать очень вас любит и видела все ваши фильмы. Вы напоминаете ей моего отца». Актер ответил: «Позвоните ей, я хочу поговорить с ней». Он говорил с моей бабушкой несколько минут, и это сделало ее счастливой. © afdc92 / Reddit
- Еще в 70-х у меня был друг, который занимался организацией концертов и праздников. Он попросил меня встретить в аэропорту Дайану Росс и Джека Леммона. Когда Дайана вышла из самолета, я подарил ей розы. Она тут же сунула цветы в руки мужа, протиснулась мимо меня и, не сказав ни слова, села в свой лимузин. Когда Джек вышел из самолета, он был таким дружелюбным и добрым. Вечером того же дня я смог присутствовать на ужине. Джек увидел меня, подошел и провел остаток вечера, гуляя со мной под руку и представляя меня всем, включая прессу, как своего друга. © Gwen Trader / Quora
- Познакомившись с Хью Лори лично, я могу с уверенностью сказать, что он один из самых милых и скромных знаменитостей. Он не только любит общаться со своими фанатами, но и делает это таким образом, что каждый из них чувствует себя его другом. Он помнит их имена и личные подробности с удивительной точностью, и каждый разговор кажется продолжением предыдущего диалога. © RamsesThePigeon / Reddit
- Я много раз обслуживал Шакила О’Нила в ресторане в центре Портленда. Однажды я видел, как он бежал через весь зал, чтобы помочь старушке забраться на барный стул. © Odd-Ad-8369 / Reddit
- Я познакомился с Эштоном Кутчером и Деми Мур, когда они снимали соседний дом. Я был еще мальчишкой, и мы с компанией частенько подъезжали на велосипедах к дому, чтобы увидеть их. Эштон выходил, чтобы сфотографироваться и обняться со всеми. Очаровательный парень! Деми была немного более сдержанной, но милой. За несколько дней до этого Кутчер несколько раз ездил по окрестностям и всегда всем улыбался и махал рукой. © LunasTunas / Reddit
- Мне было 16 лет, и я работала в кондитерской в аквапарке в Марселе. Приближался конец дня, когда бородатый мужчина подвел к витрине 2 маленьких детей. Мальчик и девочка рассматривали конфеты, а мужчина стоял немного в стороне. Меня не покидало ощущение, что я уже где-то видел эту малышку. Через 5 минут пришло озарение: она была на обложке журнала People, которую я видел на этой неделе, вместе с ее отцом Хью Джекманом. Бородатый и очень худой, он был просто неузнаваем! Я спросил мужчину: «Извините, сэр, но... вы Хью Джекман?» Он улыбнулся, сказал «да», я пожал ему руку. Но больше всего поразила не возможность встретиться с этим великим актером, а воспитание его дочери. Я предложил ей попробовать конфету, и тут последовала реакция, которую я никогда не ожидал от ребенка знаменитости: она разжала ладонь, грустно посмотрела на 2 евро, которые у нее были, и спросила: «Я должна за это платить?» Это было удивительно: отец мог бы усыпать ее конфетами, но вместо этого у нее было всего 2 евро, как у большинства детей. И она не считала, что должна иметь какие-либо привилегии. © Jeanne Petrov-Stojanovic / Quora
- Том Фелтон (Драко Малфой в «Гарри Поттере») очень милый. Я встретила его на Comic Con однажды, и он сказал мне, что у меня красивая улыбка. © potatochild3 / Reddit
- Долли Партон, без сомнения, одна из самых вежливых, дружелюбных и гостеприимных звезд, которых я когда-либо встречал. Я обслуживал фуршет после одного из ее концертов. Моя работа заключалась в том, чтобы быть практически незаметным. Она вошла в комнату и поприветствовала всех как родных. Потом она увидела меня и моего коллегу и сказала: «Ой, идите сюда. Мы здесь все семья!» © unicacher / Reddit
- Когда мне было 15, муж моей сестры был актером и снимался в сериале «Моя жена меня приворожила». Он взял нас на экскурсию на съемочную площадку, и там я встретился с Элизабет Монтгомери. Она была занята, но нашла несколько минут, чтобы поговорить со мной, и за это короткое время заставила меня почувствовать себя самым важным человеком в ее мире прямо сейчас. Это редкое качество. Признаюсь, я плакал как ребенок, когда она слишком рано умерла от рака. © Chuck Sears / Quora
- Когда я был маленьким, часто видел в продуктовом магазине пожилого человека с маленькой белой собачкой. Однажды он ко мне подошел и вручил корзину. Сказал, что я могу прогуляться с его песиком, наполняя корзину конфетами. Конфеты он потом оплатил. Мужчина делал так всякий раз, когда мы встречались в магазине. Оказалось, это был Джин Уайлдер. Я получал конфеты от самого Вилли Вонки! © HypatiaofEdmonton / Reddit
- Одна моя знакомая рассказала, что, будучи на 1-м курсе, посещала уроки химии для первокурсников. Однажды она пыталась выполнить задание в лаборатории, но у нее ничего не получалось. Проходящий мимо мужчина услышал, как она ругается на оборудование, заглянул в кабинет и предложил помощь. Моя подруга Либби спросила: «Вы понимаете в химии?» «Немного», — сказал мужчина и помог ей правильно собрать оборудование и записать результаты. Вскоре в лабораторию заглянул другой мужчина и сказал: «О! Поздравляю с Нобелевской премией!» Подруга посмотрела на своего помощника и узнала в нем Тома Чека, который в то утро был объявлен последним лауреатом Нобелевской премии по химии. «Значит, вы немного разбираетесь в химии?» — сказала она в шоке. Он покраснел, сказал: «Да, наверное» — и помог ей убраться в лаборатории. © Mark Thomase / Quora
- Я не встречался с Пэрис Хилтон лично, но работал в авиакомпании, отвечая на звонки клиентов. И однажды она позвонила в Новый год, чтобы поменять билет. Пэрис оказалась самым приятным клиентом, с которым приходилось иметь дело. Она была очень милой и терпеливой, болтала, пока я менял ее бронирование, и казалась искренне доброй. Я был приятно удивлен. © flea902 / Reddit
- Многие отмечают, что Гордон Рамзи очень крутой. Моя сестра может это подтвердить. Она работала в ресторане, где регулярно отдыхает Рамзи. Она так нервничала, что пролила что-то, но он просто по-отцовски ей улыбнулся и сказал: «Все в порядке, моя дорогая». © AWholeLottaShite / Reddit
- В конце 90-х я работал официантом в мексиканском ресторане недалеко от Лос-Анджелеса. Однажды Леонардо Ди Каприо пришел с мамой пообедать. Он был в бейсболке, темных очках и небрит, но я все равно его узнал. И написал ему на чеке записку: «Ваши фильмы потрясающие, надеюсь, вам понравилась наша еда». В ответ он написал мне: «Большое спасибо за то, что не раскрыли меня» — и оставил чаевые в размере $ 100. Это было круто. Мне было всего 19, я пошел и купил несколько игр для Playstation после того, как моя смена закончилась. © Z0MBGiEF / Reddit
- Мой шурин — пилот, который иногда перевозит знаменитостей на чартерных рейсах. На вопрос о том, кто самая приятная звезда, он неизменно отвечает: «Собака Генри Кавилла». Сам Генри Кавилл в его рейтинге занимает 2-е место — за то, что всегда позволяет экипажу погладить свою собаку. © kenjiandco / Reddit
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AdMe/Народное творчество/15 историй, доказывающих, что у наших любимых звезд есть не только харизма, но и большое сердце
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