15 историй, доказывающих, что у наших любимых звезд есть не только харизма, но и большое сердце

Бытует мнение, что знаменитости в большинстве своем снобы, которые не горят желанием общаться с простыми смертными. Многих из них часто судят по имиджу, который они тщательно соблюдают на публике. Но кто бы мог подумать, что, к примеру, гламурная блондинка Пэрис Хилтон по факту оказывается очень приятной и простой в общении девушкой. А Хью Лори, сыгравший мизантропа доктора Хауса, — очень отзывчивый человек, нежно относящийся к фанатам.