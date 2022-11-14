15 историй, которые доказывают, что в каждом маленьком ребенке сидит большой мудрец
От ребенка не ожидаешь чего-то сверхзаумного, ведь маленькие люди только лишь начинают постигать мир. Но иногда они готовы поразить всех вокруг своими не по годам нестандартными и остроумными изречениями.
- После работы решил подвезти домой коллегу, у которой в тот день сломалась машина. По дороге забрал дочь из садика, посадил в детское кресло позади, и всю дорогу она почему-то молчала, что вообще для нее нехарактерно. Мы с коллегой разговаривали, что-то спрашивали у дочери, а та лишь говорила «да» и «нет». Я решил, что у нее день в садике не задался или очень активным был, поэтому она без сил. Довез коллегу до ее дома, мы с дочкой поехали дальше, и тут дочь наконец-то что-то сказала. Она самым серьезным голосом сказала: «Маме очень не понравится, что какая-то женщина сидела в нашей машине спереди на ее месте, на самом лучшем месте в машине! Думаю, ты и сам это понимаешь. Поэтому мы ей ничего не расскажем, но ты мой должник». Ох уж повезет моему будущему зятю, чувствую. © Палата № 6 / VK
- Пришла в гости к родителям, мы мило сидели на кухне, общались, а потом я спросила о младшем брате, ибо думала, что его нет дома. Папа сказал, что он у себя в комнате, я встала и пошла поздороваться с Сашей. Захожу к нему, а там праздничная атмосфера! Разноцветный дождик на стенах, подарки стоят, играет «Jingle bells», а сам брат вокруг елки ходит, украшает ее! Спрашиваю у него, мол, что происходит, а брат отвечает: «Я решил устроить праздник! Почему я должен ждать декабрь? Хочу Новый год в августе — значит, Новый год будет в августе!» Пацану всего 8 лет, но мне уже кажется, что он многого добьется в своей жизни. © Палата № 6 / VK
- Шестилетний ребенок смотрит в окно машины:
— Мам, а почему небо голубое?
— О, это классика!
— Что такое «классика»?
— Твой вопрос. Это классика детских вопросов.
— Это не ответ. Мне нужно знать, почему небо голубое.
— Э-э... я думаю, это как-то связано с отражением океана в атмосфере. Или с тем, как синий цвет выделяется из спектра света. Или...
— Ты можешь сказать, что мы поищем в интернете. Это будет классика родительских ответов. © Julie Zwillich / Quora
- Мои старшая и средняя дочери разговаривают друг с другом в пределах слышимости: «Нормальный — это просто то, как скучные люди называют себя». Конечно, с этим не поспоришь. © Todd Allen / Quora
- Когда нашему сыну было 3 года, он придумал шутку и рассказал ее нам как-то после обеда в детском саду. «Ремень безопасности может спасти тебя от несчастного случая, и ремень безопасности есть в твоих штанах. Но ремень безопасности не может спасти тебя от несчастного случая в твоих штанах». © Lee Ballentine / Quora
- Я подобрала себе пару сережек, которые, по мнению мужа и друзей, мне не подошли, поэтому я пошла и вернула их. Моя шестилетняя дочь сказала мне: «Мамочка, главное — нравится тебе это или нет, а мнение других не имеет значения». © Ami Gariba / Quora
- На детской вечеринке «Джунгли» аниматор предлагает пролезть под низко расположенной «лианой». Глеб (4 года) перешагивает ее. Барышня:
— Глеб, нужно не переступать, а пролазить.
— Почему?
— Потому что переступить легко, а пролезть трудно.
— Тем более не вижу логики. © oseledich / Pikabu
- Дочь, 3 года. Суетились мы что-то с уборкой, она посмотрела на все, залезла в кроватку, взяла одеяло, укуталась, объявила: «Я маенькая» и уткнулась в мультики. Я говорю: «Ну как так, ты же уже большая». Дочь, высунув из-под одеяла ручку, прикрыла мне рот, и так тихо: «Молчи». Как быстро она познала всю прелесть детства, мне бы так в свое время. © Ushastiy / Pikabu
- Когда моим дочерям было 4 и 5 лет, мы с их мамой придерживались правила, что если мы сказали «нет», то это окончательно. Однажды младшая попросила о чем-то, ей сказали «нет», но она все равно продолжала просить. Даже старшая сестра устала от ее жалоб и сказала: «Хватит просить. Когда он говорит „нет“, он никогда не меняет своего решения». И младшая тут же ответила: «Когда он говорит „нет“, он никогда не меняет и МОЕ решение!» © Rob Aden Smithers / Quora
- Мы с сыновьями 5 и 8 лет были в зоопарке и увидели красивого павлина с распущенными хвостом. Старший говорит:
— Самцы павлинов должны быть самками, а самки — самцами.
— Почему?
— Потому что самки должны быть красивыми! © Amit Mahipal / Quora
- Сидит вчера мой ученик на контрольной. Заглядывает первоклашка. Спрашиваю ее, что хотела, отвечает: «Ничего, я просто смотрю». Внимательно изучает доску с заданиями, переводит взгляд на моего ученика и говорит: «Мальчик, если у тебя что-то не будет получаться, ты не плачь, ладно?» Мальчик улыбнулся. Плакала я, от смеха. © HamsterHamsy / Pikabu
- Ехали как-то с семьей на дачу и по пути играли в игру «Угадай слово». Это когда загадываешь любое слово и по наводящим вопросам, на которые можно отвечать «да» или «нет», пытаешься отгадать. Так вот, жена загадала слово, и все начали задавать вопросы. Я и потом старшая дочка спросили по очереди, есть ли эта «вещь» у нас, на что жена сказала, что это на данный момент есть только у нашего сына, который на тот момент ходил в детский сад. Тут же последовал незамедлительный ответ сынишки: «Совесть!» Смеялись всю оставшуюся дорогу до дачи. Ну а загаданное слово было — воспитатель. © Kvarod / Pikabu
- Когда моему сыну было около 5, он сидел в своем кресле и выглядел сначала очень задумчивым, а потом довольным собой:
— Папа, я знаю кое-что, чего у меня больше, чем у тебя.
— И чего же?
— Предков! Ты мой предок, и все твои предки — мои предки, поэтому у меня больше предков, чем у тебя. © John Knight / Quora
- Когда моему младшему сыну было 5 лет, я взял его с собой на просмотр «Короля Льва», который только что вышел и шел в кинотеатрах. После просмотра я спросил его, понравился ли ему мультик. Он сказал: «О, он был хорош. Но это был просто „Гамлет“ на новый лад». Как-то раньше мы всей семьей смотрели версию «Гамлета» 1948 года, и моему сыну она понравилась. Но я никогда не замечал связи между «Гамлетом» и «Королем Львом»! © Paul Lacy / Quora
- Дочери 2,5 года, и она плохо выговаривает слово «помидор», говорит «пильдом». Родственники часто над этим смеются, и вот в очередной раз, стоя на улице с соседями, бабушка попросила дочь сказать это самое слово. На что моя малявка серьезно ответила: «Огурец! Что, не ждали? Думали, я совсем дурочка?» Честно говоря, все были в диком шоке, даже я. Но я почему-то очень горжусь дочерью. © Палата № 6 / VK
А что говорили ваши дети, от чего вы удивлялись?
AdMe/Народное творчество/15 историй, которые доказывают, что в каждом маленьком ребенке сидит большой мудрец
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