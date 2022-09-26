15 комментариев от остроумных пользователей сети, для которых взять и промолчать — миссия невыполнимая
В интернете полно остроумных людей, которые не привыкли сдерживать свой язык по какому бы то ни было поводу, пусть речь идет о самых обычных вещах: покупке обуви, теплых полах или кулинарных навыках. Любая из тем годится для того, чтобы превратить все в шутку.
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А у вас есть суперспособность остроумно комментировать реплики собеседников?
AdMe/Народное творчество/15 комментариев от остроумных пользователей сети, для которых взять и промолчать — миссия невыполнимая
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