15 комментариев от остроумных пользователей сети, для которых взять и промолчать — миссия невыполнимая

В интернете полно остроумных людей, которые не привыкли сдерживать свой язык по какому бы то ни было поводу, пусть речь идет о самых обычных вещах: покупке обуви, теплых полах или кулинарных навыках. Любая из тем годится для того, чтобы превратить все в шутку.