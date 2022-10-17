15 крутых историй о встречах со звездами, которые могли произойти разве что в кино

Кажется, знаменитости живут в каком-то обособленном мире, состоящем сплошь из объективов фотокамер и красных дорожек. На самом деле они такие же люди, как и мы: сидят в кафе, ходят в зоопарк и общаются с незнакомцами. Пользователи сети рассказали, при каких обстоятельствах они пересекались со знаменитостями, и поделились своими впечатлениями от этих встреч.