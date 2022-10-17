15 крутых историй о встречах со звездами, которые могли произойти разве что в кино
Кажется, знаменитости живут в каком-то обособленном мире, состоящем сплошь из объективов фотокамер и красных дорожек. На самом деле они такие же люди, как и мы: сидят в кафе, ходят в зоопарк и общаются с незнакомцами. Пользователи сети рассказали, при каких обстоятельствах они пересекались со знаменитостями, и поделились своими впечатлениями от этих встреч.
- Я протянул руку Мэттью Перри по пути в туалет в кафе, и он дал мне пять в ответ. Тогда я начал любить весь мир. Мне было 6 лет. © Helorix / Reddit
- Подруга столкнулась с Мэттом Деймоном в продуктовом магазине. Все подходили к нему за автографом, а она постеснялась и осталась в стороне, хотя очень любила этого актера. По пути на парковку ее неожиданно окликнул какой-то парень: «Эй, малышка, поедем ко мне, приготовишь для меня ужин». Вдруг появился Мэтт и велел парню оставить подругу в покое. А затем спросил у нее, все ли в порядке. Он был великолепен! Мэтт Деймон — настоящий рыцарь! © mellie6 / Reddit
- Это случилось вчера. Жена привела сына в зоопарк. Его заинтересовали маленькие таблички в отделе рептилий. Жена на мгновение отвлеклась, поэтому он попросил незнакомку, оказавшуюся рядом, прочитать надписи. Когда жена повернулась, она увидела, что про рептилий сынишке читает Скарлетт Йоханссон. © mojomann128 / Reddit
- В старших классах мой дядя встречался с певицей Пинк. Забавный факт, который обычно неловко вспоминать, ведь сейчас он счастлив в браке. Вместе они гуляли в Центральном парке. Пинк, судя по всему, была очень спокойной и приземленной, не то что мой дядя. © JaggedL / Reddit
- Рене Зеллвегер оставила небрежный поцелуй на моих губах. Я был в заведении, в котором она отдыхала вместе с членами съемочной группы. Она сказала мне и одному из официантов, что ее друзья считают нас симпатичными. Потом мы случайно столкнулись возле уборной. Она хихикнула, схватила меня за щеки и чмокнула в губы. И как ни в чем не бывало направилась в дамскую комнату. Это было потрясающе и немного странно одновременно. © Smokemonster421 / Reddit
- Однажды я ужинал в японском ресторане в одной компании с Леонардо Ди Каприо. Тогда он приезжал на съемки «Джанго освобожденного». Он интересовался, как дела в колледже, и расспрашивал нас о нашей жизни. И даже позволил мне попробовать его удон. Он действительно классный парень — что на публике, что в личном общении. Было такое чувство, что мы тусовались с нашим другом. © Swolecranon / Reddit
- Шарлиз Терон флиртовала со мной, когда я работал статистом на съемках ее первого фильма. Она еще не была звездой, у нее была небольшая роль. Позже ее ассистентка сказала, что мне очень повезло, но я застеснялся и не отреагировал на внимание Шарлиз, потому что не привык к такому. © mazdarx2001 / Reddit
- Тетя моего друга пошла на свидание вслепую с Джерардом Батлером. Между ними случилось недопонимание, потому что он искал близких отношений, а она, добрая женщина за 50, нет. Оба посмеялись над этим и с удовольствием поужинали вместе. Она отметила, что он был очень добрым и очень мускулистым. © hercarmstrong / Reddit
- В середине 80-х моя мама встречалась со Стингом. У него была классная яхта, и однажды они отправились в морское путешествие, во время которого он понял, что моя мама неуравновешенная (так и есть). Он порвал с ней, как только они вернулись. Иногда, если мне нужно позлить отца, я начинаю петь «Roxanne» или «Message in a Bottle». © Midnightoclock / Reddit
- Однажды я попросил у Джеймса Франко его ноутбук. Мы были в кафе, и мне нужно было переместить файл с одной флешки на другую. Честно говоря, я узнал его ровно в тот момент, когда заканчивал свой вопрос. Он тупо уставился на меня и сказал: «Нет». Почему-то его отказ показался мне смешным, но потом я понял, что смешным в этой ситуации был я. © idiotdidntdoit / Reddit
- Моя тетя ходила на свидание с Джимми Баффеттом. Она рассказывала, что он заехал за ней, остановился на заправке, купил банку маринованных огурцов, и они поехали на пляж. Там поели огурцов, и он отвез ее домой. © RFEngineer / Reddit
- Однажды друг представил меня Джону Траволте. Тот внезапно заключил меня в медвежьи объятия и оторвал от земли. Не знаю, как это у него вышло, но после этого мы не почувствовали ни капли смущения. © greenvortex / Reddit
- Моя мама ходила на свидание с Джастином Тимберлейком еще до того, как он начал встречаться с Джессикой Бил. Он был настоящим джентльменом: дарил цветы, открывал двери и многое другое. Как же злился тогда ее бывший муж! © Tayvdub / Reddit
- Я познакомилась с Брайаном Крэнстоном на съемках финального сезона «Во все тяжкие». Он классный! Поблагодарил меня за то, что я его фанатка, и даже подписал незаполненный чек как Уолтер Уайт. © lobolita / Reddit
- Это не было свиданием, но я правда провел какое-то время с Кэти Перри до того, как она стала популярна. Она выступала на музыкальном фестивале. Я прохлаждался у фонтана, когда подошла эта темноволосая девушка и спросила, почему я один. Мы тусовались минут 10, болтая о всякой ерунде, потом она пригласила меня на выступление своей группы. Но мой брат тогда захотел уехать пораньше. К счастью, выход с фестиваля был за сценой, на которой она играла, когда мы уходили. Я заметил ее ровно в тот момент, когда она спела строчку из песни. Это показалось мне забавным, но не более того. Несколько месяцев спустя песня звучала из каждого утюга. © StudMuffinNick / Reddit
А вам доводилось встречать знаменитость? Изменилось ли ваше мнение о звезде после общения?
AdMe/Народное творчество/15 крутых историй о встречах со звездами, которые могли произойти разве что в кино
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