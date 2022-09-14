15+ вещей, которые отнимают у женщин меньше 30 минут, но благодаря им стресс улетучивается

Современный ритм жизни диктует свои правила: все время куда-то бежишь, опаздываешь, не успеешь оглянуться — рутина поглотит с головой. Единственная возможность перевести дух — найти свой островок спокойствия, который поможет спрятаться от повседневной суеты. Для одних способ оставаться на плаву — медитация, для других — чтение книг, а третьи поддерживают душевное равновесие с помощью генеральной уборки в доме.

Мы в ADME нашли сабреддит, где пользовательницы сети рассказывают о том, какие привычки помогают им справиться со стрессом и качественно улучшают жизнь. А в бонусах расскажем о способах, которые бьют все рекорды оригинальности, и о том, как их воспринимают окружающие.

Душ: во время него чувствуешь, как стресс покидает тебя вместе с грязью. Я принимаю душ каждый день, он просто необходим для моего психического благополучия. © Sultry_Sass / Reddit

Уборка моего дома. Вместо того чтобы мыть кучу тарелок, перебирать горы одежды и мусора во время генеральной уборки, достаточно просто прибираться и пылесосить в течение нескольких минут каждый день. © kortiz46 / Reddit

Потратить 30 минут, чтобы расслабиться по утрам. Я считаю, что это действует лучше, чем медитация. Просто ложусь на диван, выключаю всю электронику, смотрю в потолок и даю волю своим мыслям. Это помогает мне найти решение многим проблемам и дает мотивацию для предстоящего дня. © Appropriate_Sky9289 / Reddit

Готовлю себе вкусный здоровый завтрак, записываю аффирмации и благодарю вселенную за все, что происходит в моей жизни, пока еду на работу. © CertainProfile4493 / Reddit

Веду дневник, это помогает мне справиться со стрессом: я разбираюсь в чувствах и проблемах, с которыми не могу справиться сию минуту. Я просто все записываю, мой разум работает, и через несколько дней я во всем разбираюсь. Иногда я просто пишу несколько предложений, в другие дни трачу почти полных 30 минут на заполнение страниц. Но независимо от того, сколько времени я этому посвящаю, оно стоит того на 100 %. © queenbusybee / Reddit

Готовлюсь к следующему дню, составляю план: все расписываю на день, упаковываю обед, выбираю одежду на следующий день. Иногда заранее готовлю какие-нибудь средства для укладки волос или вещи, которые беру на работу. Это делает мое утро легким, и я не собираюсь впопыхах. © lickmysackett / Reddit

20 минут я посвящаю медитации и 10 минут растяжке. Все вокруг удивляются, что я не выхожу из себя, когда что-то идет не так, не раздражаюсь из-за пробок. Я просто постигла дзен. © propellerhead0r / Reddit

Мне нравится застилать постель утром. Это дает ощущение свежести, и, поскольку вы уже сделали что-то хорошее, у вас будет удачный день. Заправленная постель создает мне позитивный настрой. © WearyPixie / Reddit

Я стала делать растяжку под музыку сразу после пробуждения, это помогает разработать мышцы и суставы, затекшие после сна. Благодаря этому я чувствую себя бодрее. Я даже зауважала себя за то, что начала этим заниматься, и немного повысила самооценку. © Electronic_Tea_ / Reddit

Я обнаружила, что если просто прибираюсь в течение 30 минут после того, как прихожу с работы, то не трачу на это много времени по выходным, так гораздо легче поддерживать порядок. © heelllooooooo / Reddit

Меня успокаивает чтение книги на любую тему, не связанную с работой. У меня довольно беспокойная работа, и иногда все, что мне нужно, чтобы расслабиться, — это полчаса чтения. © EfficientSomewhere17 / Reddit

Стараюсь гулять. Даже если у меня есть только 20–30 минут между клиентами, я отправляюсь быстро прогуляться. Это просто творит чудеса: разгружает голову и помогает успокоиться. Иногда я слушаю аудиокнигу во время прогулки, но обычно просто наслаждаюсь звуками природы. © NeighborhoodProof133 / Reddit

Я ненавижу физические нагрузки, но забочусь о своем здоровье, поэтому слушаю свои любимые песни и просто танцую, как мне хочется. © icelolliesbaby / Reddit

Я беру и 30 минут просто ничего не делаю: не готовлю, не прибираюсь. Просто сажусь, выключаю свет, закрываю глаза и расслабляюсь. © IamasimpforObi-Wan / Reddit

Заземление! Если я хожу босиком по земле хотя бы 15 минут, то мое настроение улучшается. © Southern-Weight3447 / Reddit

Утренняя аэробика. С тех пор как я начала ей заниматься, чувствую себя намного лучше. У меня появилось больше энергии, чем раньше. © MollyOKami / Reddit

Я прибираюсь на кухне, как только просыпаюсь. Ставлю кофе, протираю рабочие поверхности, мою посуду, пол. К этому времени кофе уже сварился, сажусь и выпиваю 2 чашки — кругом красиво и чисто. © Helpadbgirlout / Reddit

Бонус № 1

Перед трудовым днем зашла на полчаса позавтракать в ближайшее кафе. Взяла себе двойную порцию любимого кофе и уставилась в мультики. Залипла на 4 часа. От гнева начальницы меня спасла ее 5-летняя дочка, которая выдала: «Мам, не наказывай тетю, ты же тоже утром всегда смотришь мультики и опаздываешь». Начальница посмеялась, отпустила без выговора, но потребовала обещание перед работой брать только кофе навынос. © Палата № 6 / VK

Бонус № 2

Моя знакомая нашла весьма интересный способ бороться со стрессом. Каждый вечер во время пробежки она забирается в кусты и барабанит по деревьям, топает ногами, кричит как дикий зверь. Говорит, что это ей помогает спустить пар и весь негатив испаряется.

Бонус № 3

Подруга придумала свой способ избавляться от негатива после тяжелого трудового дня. Она просто подходит на улице к незнакомым людям и просит их с нею обняться. Говорит, что это помогает ей выходить из зоны комфорта и провоцирует мощный всплеск адреналина. Дескать, после таких «процедур» чувствует себя обновленной.