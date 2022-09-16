15 взрослых, которые настолько преуспели в воспитании, что хоть садись и книгу пиши

Жизнь с ребенком — тот еще квест. Чтобы с блеском пройти его, многие родители проявляют разнообразные суперспособности — терпение, понимание и смекалку. И в итоге получают невредимые нервные клетки и счастливых детей.

Мы в ADME прочитали истории о находчивых родителях и немного позавидовали их детям.

В детской поликлинике ребенок уже на входе начинает ныть, понимает, куда попал. Я ему обычно говорю, что рано начал, давай хотя бы в кабинет к врачу зайдем. Он зависает, потом забывает, что ныл. В других местах не использую способ, чтобы не приедался. © metlaotboga / Pikabu

Моя мама разрешала мне есть суп только после конфет. И она покупала конфеты, которые мне не нравились. В какой-то момент я сдался и стал умолял ее разрешить мне съесть суп. Она ухмыльнулась и разрешила. © turkeypr0 / Reddit

Племяшке было 4 с небольшим всего. Каждый разговор по телефону: «Ждем подарки, хотим то и то». Причем я дарила по возможности, отправляла почтой либо деньги на карту родителям. И в последний раз, когда провожали меня домой, эта мелкая фифа не дала себя обнять на прощание, укусила сильно за руку и сказала: «Целуй велосипед». Оказывается, я должна была ей что-то купить и свозить динозавров показать. Вот вроде ребенок, а так стало обидно от такого. И родители лишь посмеялись над ситуацией. Сразу им всем сказала: «Мелкой покупать больше ничего не буду, раз она только просит и истерики закатывает, если не получает, что хочет». И потом каждый раз, когда с меня спрашивали подарки, отвечала так же: «Целуйте велосипед». Больше не просят ничего. © MellowMur / Pikabu

Я вез своего 3-летнего сына к врачу, на прививку. Он волновался всю дорогу. В кабинете медсестра сообщила мне, что сыну назначена не 1 прививка, а целых 5. Я поворачиваюсь к нему и с широкой улыбкой говорю: «Хорошие новости! Мы придумали разделить 1 прививку на 5 маленьких, чтобы было не так больно». На лице малыша отразилось облегчение. © blackbird77 / Reddit

В детстве мой сын был очень активным. Вместо того, чтобы держать меня за руку на светофоре, все время пытался куда-то удрать. Поэтому я стал говорить, что ему нужно держать меня за руку, чтобы никто не смог меня похитить. Это сработало. Он чувствовал ответственность за меня и крепко сжимал мою руку. © TimelyKaleidoscope / Reddit

Я своему сынуле говорю: «Ой, как ты хорошо плачешь, как истеришь замечательно, а можешь громче? А еще громче?» и т. д. Без сарказма, искренне восхищаюсь. Дите в непонятках замолкает. © xobavtapkax / Pikabu

Работаю с детьми. В возрасте 3 лет дети уже умеют говорить, но все еще стараются добиться чего-то криками и слезами. Так вот, случай из параллельной группы, сидит ребенок, орет, ревет, истерит, что-то ему не разрешил воспитатель. Ну, прохожу мимо, завариваю себе чаек в перерыв, краем уха слышу эти «рыдания» и горький вздох коллеги, которая перепробовала уже все разговоры и методы. Смотрю на мальца, а у него даже слезинка не капнула. «Парень, так ты даже не плачешь!» Пацан молниеносно замолчал, завис и перестал орать. Так вот, когда детям напоминаешь, что они вовсе и не плачут, а истерят, то все крики моментально прекращаются, а проблема уже не кажется проблемой. © J*****0630 / Pikabu

Я своему сынуле говорю: «Ой, как ты хорошо плачешь, как истеришь замечательно, а можешь громче? А еще громче?» и т. д. Без сарказма, искренне восхищаюсь. Дите в непонятках замолкает. © xobavtapkax / Pikabu

У меня есть любимый способ успокоить детей. Но я использую его после истерики, когда дети плачут ради того, чтобы поплакать. Я говорю им, что теперь моя очередь плакать, и начинаю делать это. И если рядом находятся другие дети, я даю им всем поплакать, но по очереди. © spleenboggler / Reddit

Ребенок упал и рыдает. Отец встает в нескольких метрах: «Иди сюда, на ручки возьму». И ребенок встает сам и бежит, чтобы его на ручки взяли. Вариант с тем, чтобы родитель сам подбежал и на ручки взял, не сработал, ребенка обманули. © iTmr / Pikabu

К школе меня готовила бабушка. Над моей кроватью висел плакат с алфавитом, я его терпеть не могла, учиться читать не хотела аж до 6 лет, пока она не взяла в библиотеке «Таинственный остров». Якобы для себя, но сейчас я не верю, что бабушка не читала его раньше. Я, конечно, просила почитать вслух, она зачитала отрывок и сказала, что ей некогда. Я вся извелась. Устав ждать, я взяла книгу, открыла на той странице, где читала бабушка, и прочла ее на одном дыхании, а потом еще раз сначала. Я сама не поняла, как у меня получилось, и даже не задумывалась об этом, потому что была занята совсем другим. К школе я прочла всю детскую литературу в доме и часто просила бабушку отвести меня в библиотеку, чтобы взять еще что-нибудь. © Pi**ear / Pikabu

Мой сын обычно ест овощи, но иногда встает в позу. Я просто не обращаю на это внимания и спрашиваю: «Ты хочешь морковь или зеленую фасоль?» Сын всегда выбирает одно из двух. Я просто накладываю в его тарелку эти овощи, и в конце концов он их съедает. Мне повезло. © lilpastababy / Reddit

Наблюдал такую ситуацию. Ребенок отказывался выносить мусор, на что отец однажды ответил, что он сам это сделает, ничего страшного. А еще добавил, что он расстроен, потому что считал свое чадо достаточно взрослым и ответственным. Это заставило сынишку почувствовать себя ребенком, и через неделю он начал выносить мусор без напоминаний. © Bay1Bri / Reddit

В детстве я отказывался вставать по утрам. Мама выкручивалась так: она предлагала мне пошутить над отцом. По задумке, я должен был одеться, спрятаться под одеяло и притвориться спящим. Потом приходил папа, чтобы меня разбудить. Я смеялся над ним, потому что я уже был одет и готов. Это продолжалось долгие годы, и я ничего не подозревал. Став взрослым, я понял, что родители просто хотели, чтобы я побыстрее одевался. © mfiggfi / Reddit

На полке стояла книга, которую мне было запрещено читать. Родители сказали, что разрешат прочитать ее, только если буду хорошо себя вести. Летние каникулы, я дома один — прекрасная возможность взять книгу. Я прочитал примерно половину за один присест. Книга называлась «5 000 лет китайской истории». Да, меня провели. © oddstodd / Reddit

Ситуация в магазине. Мальчик хотел помочь маме выставить продукты из корзинки на ленту на кассе, но случайно разбил банку с фруктовым пюре. На это мама ему говорит: «Не переживай, я знаю, что ты хотел мне помочь. Это не страшно». Моя душа просто запела. © yauheniyaa / Twitter