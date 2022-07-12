15 женщин, юмора и иронии в жизни которых хватит на вагон и маленькую тележку
Каждый день мы попадаем в неловкие и комические ситуации, которым нет конца и края. При этом одни хотели бы поскорее позабыть о некоторых случаях, а другие не стесняются рассказать о своей жизни всем окружающим.
Мы в ADME готовы крепко обнять всех женщин, которые в любой непонятной ситуации и ежедневных заботах находят время для иронии и здорового юмора.
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А какие курьезные ситуации из своей жизни вы можете вспомнить?
AdMe/Народное творчество/15 женщин, юмора и иронии в жизни которых хватит на вагон и маленькую тележку
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