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15 женщин, юмора и иронии в жизни которых хватит на вагон и маленькую тележку

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Каждый день мы попадаем в неловкие и комические ситуации, которым нет конца и края. При этом одни хотели бы поскорее позабыть о некоторых случаях, а другие не стесняются рассказать о своей жизни всем окружающим.

Мы в ADME готовы крепко обнять всех женщин, которые в любой непонятной ситуации и ежедневных заботах находят время для иронии и здорового юмора.

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А какие курьезные ситуации из своей жизни вы можете вспомнить?

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AdMe/Народное творчество/15 женщин, юмора и иронии в жизни которых хватит на вагон и маленькую тележку
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