16 доказательств того, что под маской незнакомца может скрываться самый настоящий супергерой

Как же неожиданно и замечательно бывает, когда незнакомые нам люди протягивают нам руку помощи. Выручают в, казалось бы, безвыходных ситуациях, помогают в транспорте, заботятся о чужих детях или просто финансово поддерживают. И все это без требования «оплаты» своих добрых дел.