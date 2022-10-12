16 доказательств того, что под маской незнакомца может скрываться самый настоящий супергерой
Как же неожиданно и замечательно бывает, когда незнакомые нам люди протягивают нам руку помощи. Выручают в, казалось бы, безвыходных ситуациях, помогают в транспорте, заботятся о чужих детях или просто финансово поддерживают. И все это без требования «оплаты» своих добрых дел.
- В детстве, когда я чем-то заболела, меня положили в больницу, в палате со мной лежала еще одна девочка. Когда к ней приезжала мама, она приносила всякую еду. В больнице плохо кормили, я постоянно чувствовала себя голодной. Больше всего мне запомнилось, как мама этой девочки кормила нас пюре из баночки: ложечку — дочке своей, ложечку — мне. Кормила одной ложкой из одной баночки. Моя мама не приезжала, так как мы были бедны, у нее, наверное, не было денег на проезд. Я хотела сказать спасибо этой маме, которая не осталась равнодушной к чужому ребенку, кормила и заботилась обо мне как о своем ребенке. © AMOR1NON2EST3 / Pikabu
- Я был начинающим дальнобойщиком. В один из рейсов остановился на стоянке грузовиков, но у меня закончились еда, деньги, чистая одежда, и все, что у меня было, — это арахисовое масло и крекеры. Я спросил женщину в кафе рядом, могу ли я сесть за столик, если ничего не закажу, — объяснив свою ситуацию. Она сказала мне, что не собирается видеть меня в такой ситуации, и дала мне жареного цыпленка и картошку фри. Лучшее блюдо, которое я когда-либо пробовал. © Dennis Drexler / Quora
- Сестра моей подруги ехала домой по трассе после праздничных выходных, и ее машина сломалась примерно в 1,5 часах езды от города. Ситуация произошла в глуши, но местный фермер заметил это, подошел к ней и сказал: «Не бойся, мы починим ее». Его жена подъехала на их машине, пригласила сестру посидеть с ней и дала ей бутылку воды, пока ее муж чинил машину. И отправили ее в путь целой и невредимой. © Ty Tipton / Quora
- Несколько лет назад работала продавцом. Работала много, получала мало. Предновогодняя суета, полно покупателей — ни в туалет выйти, ни поесть, весь день на ногах. И вот в какой-то момент понимаю, что если не поем, то упаду в обморок. Наступает внезапное затишье минут на 15 перед очередным наплывом людей. Хватаю куртку и бегом в соседний общепит. Набираю поесть что подешевле: денег мало, еще и до дома вечером надо добраться. Подхожу к кассе, меня рассчитывают, и вижу, что не хватает чуть-чуть. В панике лезу в карманы, вся взмокла, сзади очередь. Внезапно сзади стоящий мужчина протягивает пару купюр и говорит: «Возьмите, с наступающим!» От неожиданности даже не смогла поблагодарить его, просто прошептала: «Спасибо». Если бы он знал, как выручил меня тогда! © Подслушано / Ideer
- Из-за артрита мне приходится пользоваться тростью, и сегодня на автобусной остановке я стоял на сугробе. Водитель автобуса любезно подогнала автобус ко мне так, чтобы я мог легко войти. Я посчитал это очень добрым поступком с ее стороны. © Roger Still / Quora
- Это был мой первый опыт путешествия в одиночку. Я заказала тур по югу страны и должна была встретиться с остальными членами команды в Лос-Анджелесе. Все пошло не так, как ожидалось. Я потеряла свой телефон и кошелек в аэропорту. Я пересмотрела свою сумку 100 раз, но безуспешно. И вот я прилетаю, совершенно одна, без денег. Но мне повезло. Стюардессы были очень милы и дали мне немного денег на еду и другие необходимые вещи. Я очень благодарна им за это, так как без них я бы застряла в аэропорту и не смогла бы добраться до забронированного мной отеля. © Sofia Andersson / Quora
- Довольно часто приезжаю к своей старенькой одинокой крестной, чтобы помочь с делами, закупить продукты, сделать капитальную уборку дома. Однажды шла с тяжеленными сумками, устала и присела отдохнуть на лавочку. И тут ко мне подходят 3 мужика, на вид конкретные гопники. Предложили помочь понести сумки. Отказывалась, но они почти силой забрали их. Донесли до подъезда, вручили обратно, даже знакомиться не пытались и ушли в закат. © Подслушано / Ideer
- Было мне лет 11–12, привезли меня родители на операцию по удалению аденоидов. А сами уехали в поселок обратно домой, часа 4 до больницы: денег не было гостиницу снимать или ездить каждый день навещать. Лежу после операции, страшно без родителей. К соседской девочке приходила ее бабушка. Она села рядом со мной и молча стала гладить меня по голове.
Сразу так тепло и уютно стало. Абсолютно чужой человек, чужое прикосновение, но сколько в нем добра. Спустя время доктор разрешил питаться подтаявшим мороженым, и я помню, как эта бабушка принесла мне его. Я не просила ничего. Столько лет прошло, а я до сих пор помню эту бабушку. © PinkKitten / Pikabu
- Мы были в кафе. Когда закончили нашу трапезу, я направился к кассиру, чтобы все оплатить. Но она сказала, что счет оплачен. А я такой: «Прошу прощения! Я еще не заплатил, и мне нужно заплатить». Она повторила: «Все уже оплачено. Кто-то заплатил за вас и попросил не называть его имени». © Lawrence / Quora
- Как-то раз припарковала машину у родителей во дворе. Выхожу, а меня перекрыл желтый минивэн. Парковка в 2 ряда, он посередине — никак не выехать. По колесам попинала — молчит. В итоге после моих часовых прогулок вокруг этой машины вышли 3 мужика: один своим джипом оттащил ее на пару метров, 2 других отогнали свои авто так, чтобы я смогла выехать. Не поленились же люди покинуть теплые квартиры и помочь! © Подслушано / Ideer
- Папа мой вчера учудил. Мы живем в поселке, до города 60 км. Папа пошел на рыбалку, дорога черед ж/д, стоит электричка — дай, думает, проеду одну остановку, ну и сел. А электричка оказалась экспресс, прямым ходом до города. У папы рюкзак, удочки, и он без кошелька, только телефон кнопочный. Папе 87 лет. Контролерам объяснил ситуацию, ну простили старика. Доехал до вокзала, а дальше что делать? Звонит мне, еле говорит, в полной растерянности.
И услышала женщина, дала ему денег, чтобы добраться до дома. А он не догадался спросить хотя бы телефон. С папой все хорошо, хотя в 87 лет немалый стресс. Мир не без добрых людей. © marina601161 / Pikabu
- Я разнорабочий, выдалась очень тяжелая смена. Зашел в автобус и просто упал на сиденье. Вдруг заходит красивая женщина на каблуках с огромным количеством пакетов. С горем пополам встаю и предлагаю ей место. А она смотрит на меня изумленно и говорит: «Спасибо, но я целый день по магазинам ходила, а вы явно не отдыхали. К тому же мне скоро выходить и потому смысла в этом нет» — и стоит дальше. А у меня прямо камень с души упал. Я и принципами не поступился, и могу дать ногам отдохнуть. Женщине был очень признателен. Это было по-человечески приятно. © Палата № 6 / VK
- Когда-то давным-давно, нагрузив себя сумками, я ехала в метро на вокзал. И благодаря одному человеку, который обещал довезти на машине, но застрял в пробке, я опаздывала. Между переходами и по эскалаторам я бежала. На эскалаторе ко мне обратился парень, мол, не опаздываю ли я? Видимо, по моему выражению лица и общему состоянию все было уже понятно.
Все случилось так быстро, и вот он уже бежит вместе со мной с моими сумками через все переходы на перрон к поезду. Еще и подбадривал, говорил, что успеем! И действительно, я запрыгнула в последний вагон трогающегося поезда, парень закинул сумки вслед за мной. Проводница закрыла дверь, и мы помахали друг другу ручками. © isskry / Pikabu
- Из моего района очень тяжело утром уехать: жителей много, общественного транспорта не хватает. Добираться до работы 2 часа — уже привычное дело. Сегодня вышла поздно, прохожу мимо битком забитой остановки, как останавливается автомобиль и мужчина лет 35 обращается: «Поедет кто-нибудь до метро бесплатно?» Я и еще 2 девушки уселись и поехали. Были попытки отдать деньги, но водитель ответил: «Не возьму принципиально: у меня другой смысл».
Хочу пожелать этому доброму человеку всего самого светлого и поблагодарить за то, что я не только не опоздала на работу, но и в очередной раз убедилась, что этот мир не безнадежен. © Палата № 6 / VK
- Моя кредитная карта была заморожена банком, потому что они заподозрили какие-то мошеннические действия. А я покупала продукты и не знала об этом: терминал постоянно отклонял операцию оплаты. В конце концов кассир сказал, что за меня заплатил другой покупатель. Покупатель так и не представился мне. Это был удивительный акт доброты. © Jack Cash / Quora
- На 9-м месяце беременности плелась в поликлинику. Зима, минус 30. Путь лежал через дорогу. И именно в это утро на теплотрассе случилась авария — целая река кипятка преградила мне путь. Стою, пингвин в замшевых сапогах, и совершенно не понимаю, что делать. И тут спас меня мужчина на огромном джипе: перевез через этот апокалипсис, помог выйти и поржал, что все беременные безумно смешные. Несколько лет прошло, а мне до сих пор приятно. © Подслушано / Ideer
А вам попадались такие незнакомцы или, возможно, именно вы были теми супергероями для кого-то?
AdMe/Народное творчество/16 доказательств того, что под маской незнакомца может скрываться самый настоящий супергерой
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