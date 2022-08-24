16 доказательств того, что коллеги порой умеют довести до белого каления

Наверное, у многих немало своих историй о несносных коллегах, с которыми не так-то просто уживаться. Одни, глядя на их выходки, только закатывают глаза да тяжко вздыхают. А другие, напротив, снимают все это на телефон и с остроумной подписью выкладывают в интернет.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые решили обнародовать проделки своих коллег. А в бонусе расскажем о том, что за странности скрываются в офисном шкафу и какой ответ можно получить на вопрос: «Ты что, левша?»

«Подготовили рабочее место коллеги к его возвращению из отпуска»

«Вот так мой коллега ест пиццу»

«Сослуживец каждый раз оставляет раковину в таком виде»

«Рабочий телефон моего коллеги»

«Коллеги постоянно бросают грязную посуду»

«Не оставляйте здесь свою грязную посуду».

«Вот так она подключила свое зарядное устройство»

«У нас в офисе ни за что не заменят пустую бутылку с водой, хотя новые стоят рядом»

«Коллега говорит, что держит все эти документы на рабочем столе, чтобы не забывать их читать»

«Она явно перепутала косметичку с подставкой для письменных приборов. Клиентам приходится подписывать контракты ручкой, на которой лежит пыль от ногтей»

«Cослуживец сделал из карандашей арбалет»

«Они всегда оставляют немного кофе на дне, вместо того чтобы сварить новый»

«Вот так коллега разогрел пиццу»

«Cослуживец никогда не моет свою кружку»

«Мой коллега хранит пустые банки из-под кофе»

«Коллега вместо коврика для мыши использует кусок кожи»

«Товарищ по работе ушел в отпуск на 2 недели. Вот такой живности он обрадуется в понедельник»

Бонус № 1

На работе у нас стоит старый, потрепанный шкаф. Задержалась я, сижу пишу, как вдруг из него доносится странный голос. Взяв первое, что попалось под руки, начала подходить к шкафу. Открываю, а там коллега. Оказалось, что два других работника его заперли. © Подслушано / VK



Бонус № 2

Я левша, и меня бомбит от реакции на этот факт правшей. Когда очередной коллега с удивлением, как будто я ногой пишу, спросил: «Ты что, левша?!» — не выдержала и ответила: «Нет, я правша. Просто услышала, что ты по коридору идешь, и решила тебя удивить!» © Подслушано / VK