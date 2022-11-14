16 маркетинговых выкрутасов, над которыми сперва фыркаешь, а потом понимаешь, что это очень даже неплохо

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Никого из нас уже не удивить ни оригинальной рекламой, ни яркой презентацией, от любого продукта мы требуем и максимум качества, и интересную подачу. Но есть производители, магазины и маркетологи, которые превышают наши ожидания и создают товар, который за счет свои фишек точно обращает на себя внимание.

Реклама из 1952 года, где женатым парам предлагалось спать на раздельных кроватях

В магазине указали, что этот унитаз может зараз смыть корзинку мячиков для гольфа

Держатель для горячих тарелок — это гениально или странно?

Я так ржал над этим, когда увидел в первый раз. А теперь использую все время! © el_osogrande / Reddit

Эту баночку со сладостями можно будет использовать как мерный стакан

«В мою компанию прислали рекламное видео на такой „визитке“ с личным зарядным кабелем»

Рекламу мытья поверхностей сделали на заборе: на непомытой части вывели надпись «ДО», чтобы показать, какая она была грязная до них

После того, как этот десерт съедают, остается чашка для кофе

«Спешу поделиться хорошим рецептом!⁠⁠»

«Мы купили лопатку для торта, и вот что оказалось в ручке»

В банке соленых огурцов есть специальная ручка, чтобы удобно поднимать огурчики со дна

В салоне у таксиста оказалось караоке

«Заказала еду навынос, и мне дали контейнер с встроенным отделом для соуса и даже большого пальца, чтобы проще было нести одной рукой»

Все ценники в этом магазине на самом деле небольшие экраны, поэтому проблем с неактуальной ценой точно не будет

«Заказал поварской нож, и он пришел с двумя пластырями»

«Купил виноград со вкусом сладкой ваты»

В этом магазине есть стена с фотографиями хвостатых клиентов