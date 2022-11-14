16 маркетинговых выкрутасов, над которыми сперва фыркаешь, а потом понимаешь, что это очень даже неплохо
Никого из нас уже не удивить ни оригинальной рекламой, ни яркой презентацией, от любого продукта мы требуем и максимум качества, и интересную подачу. Но есть производители, магазины и маркетологи, которые превышают наши ожидания и создают товар, который за счет свои фишек точно обращает на себя внимание.
Реклама из 1952 года, где женатым парам предлагалось спать на раздельных кроватях
В магазине указали, что этот унитаз может зараз смыть корзинку мячиков для гольфа
Держатель для горячих тарелок — это гениально или странно?
- Я так ржал над этим, когда увидел в первый раз. А теперь использую все время! © el_osogrande / Reddit
Эту баночку со сладостями можно будет использовать как мерный стакан
«В мою компанию прислали рекламное видео на такой „визитке“ с личным зарядным кабелем»
Рекламу мытья поверхностей сделали на заборе: на непомытой части вывели надпись «ДО», чтобы показать, какая она была грязная до них
После того, как этот десерт съедают, остается чашка для кофе
«Спешу поделиться хорошим рецептом!»
«Мы купили лопатку для торта, и вот что оказалось в ручке»
В банке соленых огурцов есть специальная ручка, чтобы удобно поднимать огурчики со дна
В салоне у таксиста оказалось караоке
«Заказала еду навынос, и мне дали контейнер с встроенным отделом для соуса и даже большого пальца, чтобы проще было нести одной рукой»
Все ценники в этом магазине на самом деле небольшие экраны, поэтому проблем с неактуальной ценой точно не будет
«Заказал поварской нож, и он пришел с двумя пластырями»
«Купил виноград со вкусом сладкой ваты»
В этом магазине есть стена с фотографиями хвостатых клиентов
А какие маркетинговые штучки способны вас покорить?
Фото на превью willmanwho / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 маркетинговых выкрутасов, над которыми сперва фыркаешь, а потом понимаешь, что это очень даже неплохо
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