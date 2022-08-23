16 случаев, когда нам хотелось сказать: «Я не плачу, просто кто-то режет лук»

Мы читаем эмоциональную историю или смотрим на трогательную фотографию — и вот глаза уже на мокром месте. Мы перекладываем вину на лук, ведь, когда нас что-то трогает, нам не хочется, чтобы об этом знали другие. Эмоции делают нас людьми и позволяют сопереживать чужой истории. Это само по себе уже суперсила.

ADME хочет показать вам несколько моментов из жизни разных людей и напомнить, что любовь можно проявлять миллионами способов.

1. «Увидел это в такси»

«Дорогой папочка, спасибо за то, что так много работаешь ради нас. Я очень тебя люблю. С любовью, Реси».

2. «Моя мама посмотрела со мной все фильмы Marvel, но в январе ее не стало»

«Так что сегодня я взял с собой ее „глаза“, чтобы она посмотрела новый фильм про доктора Стрэнджа!»

3. «На Рождество моя жена получила запись с Рождества 1973 года — последнего года, когда была жива ее бабушка»

«Жена родилась в 1976-м и не застала ее. Она впервые услышала голос своей бабушки».

4. «Папа никогда не готовит для меня завтрак, но когда он это делает...»

5. «Моя дочь нашла окаменелость у нас во дворе и завернула ее мне в подарок на Рождество!»

6. «Сделала для своей падчерицы футболку на ее первый концерт Jonas Brothers. Она хранила ее 12 лет!»

7. «Горжусь своей дочерью. За 10 дней до свадьбы выяснилось, что она может стать донором. На фото она сдает стволовые клетки крови для больного лейкемией»

8. «Сегодня появился на свет мой сын. В прошлом году я неудачно сменил работу, мой отец внезапно умер. Не могу перестать плакать»

9. «Постоянный клиент увидел на прошлой неделе, как я плачу. Пришел сегодня и дал мне это»

«И это тоже пройдет».

10. «Я люблю фисташки, но ненавижу их чистить. Моя жена, которой завтра предстоит кесарево сечение, начистила мне много-много фисташек»

«„Мы не увидимся следующие 4 дня, но ты можешь думать обо мне каждый раз, когда будешь есть каждую штучку“, — сказала она. Я прослезился».

11. «У нас с бабушкой день рождения в один день. Мы не виделись 6 лет. Я прилетел и сделал ей сюрприз»

12. «Подумал, что будет круто прикрепить камеру к груди и покружить моих племянниц и племянника. Считаю, я был прав»

13. «Моему сыну почти 3 года, и он практически не говорит»

«Сегодня он впервые попил из обычной чашки САМОСТОЯТЕЛЬНО и начал говорить „мама, мамочка“, когда меня не было видно из гостиной. Я была так счастлива, что расплакалась!»

14. «Моя подруга воссоединилась со своим псом спустя месяц отсутствия. Думаю, он по ней скучал»

15. «Мой сын и его кошечка после первого визита к ветеринару. Она мяукала без остановки до тех пор, пока ее не выпустили из переноски»

«Она тут же забралась и прижалась к его плечу. Можно с уверенностью сказать, что он официально стал кошачьим папой».

16. «Я отчим. Моя 7-летняя дочь никогда не видела, как я плачу. До сегодняшнего дня, когда она вручила мне подарок на День отца»

Надпись на брелоке: «Спасибо за то, что был отцом, которым не должен был быть».