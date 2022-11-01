16 сногсшибательных дам, которые выглядят на сколько угодно, но только не на свой настоящий возраст

Кажется, не так уж и сложно на глаз определить, сколько лет нашим коллегам, знакомым или даже незнакомкам из интернета. Но порой встречаются дамы, чей возраст и близко не вяжется с их внешностью. Все это для них — лишь цифры в паспорте, и если попытаться их угадать, можно промахнуться не на один десяток лет.

«То чувство, когда вы в отпуске, вам 40, но молодые люди уточняют, есть ли вам 18»

«Косплей на Пипина из трилогии „Властелин колец“. Похожа здесь или на 13-летнего мальчика, или на 30-летнюю даму. Мне 28, кстати»

«Устроила вечер без макияжа. Мне 39»

«Вчера мне исполнилось 40»

«Скоро стукнет 31 год. Время летит так быстро»

«Мне 39. Недавно я приболела, но сейчас все отлично и я снова наслаждаюсь жизнью»

«Готовлюсь к свиданию. Надеюсь, меня не продинамят. И кстати, мне 39 лет»

Если он не придет, то я готов. © ProtoRebel / Reddit

«Скажите, на сколько лет я выгляжу на этом селфи»

«Я мама 3 детей, и мне 34 года. Наконец-то пришла в порядок после развода»

«В 12 лет я выглядела как успешный агент по недвижимости»

В этом году мне исполняется 30 лет"

«Школьное фото моей мамы в 9-м классе, 1987 год»

«Мне постоянно говорят на работе, что я выгляжу на 16. Но мне 32. И я стараюсь не выглядеть как подросток»

«Любопытно, угадает ли кто-нибудь, сколько мне лет»

Есть число «79» в никнейме, а это значит, что 42 или 43 года. Но выглядишь на 28. © UC1990 / Reddit

Скоро мне будет 43. © whosthatgirl79 / Reddit

«Сегодня мне 41»

Думаю, вы ошиблись. Я бы сказал, вам 31 год. Во любом случае с днем рождения! © Bunnyrpger / Reddit

«Угадайте, сколько мне лет»

Я бы дал 24 года. © showersrover8ed / Reddit

Просто прибавь к этой цифре еще 14. Мне 38. © StuckInOz425 / Reddit