16 сногсшибательных дам, которые выглядят на сколько угодно, но только не на свой настоящий возраст
Кажется, не так уж и сложно на глаз определить, сколько лет нашим коллегам, знакомым или даже незнакомкам из интернета. Но порой встречаются дамы, чей возраст и близко не вяжется с их внешностью. Все это для них — лишь цифры в паспорте, и если попытаться их угадать, можно промахнуться не на один десяток лет.
«То чувство, когда вы в отпуске, вам 40, но молодые люди уточняют, есть ли вам 18»
«Косплей на Пипина из трилогии „Властелин колец“. Похожа здесь или на 13-летнего мальчика, или на 30-летнюю даму. Мне 28, кстати»
«Устроила вечер без макияжа. Мне 39»
«Вчера мне исполнилось 40»
«Скоро стукнет 31 год. Время летит так быстро»
«Мне 39. Недавно я приболела, но сейчас все отлично и я снова наслаждаюсь жизнью»
«Готовлюсь к свиданию. Надеюсь, меня не продинамят. И кстати, мне 39 лет»
- Если он не придет, то я готов. © ProtoRebel / Reddit
«Скажите, на сколько лет я выгляжу на этом селфи»
- 32 года. © Birddog240 / Reddit
- Ой, обожаю тебя. Мне 44. © Lairamee / Reddit
«Я мама 3 детей, и мне 34 года. Наконец-то пришла в порядок после развода»
«В 12 лет я выглядела как успешный агент по недвижимости»
В этом году мне исполняется 30 лет"
«Школьное фото моей мамы в 9-м классе, 1987 год»
- Ты имеешь в виду «учитель 9-го класса»? © MichiganRich / Reddit
- Честно говоря, ей здесь было всего 14 лет. © Some-Emo-Lark-13 / Reddit
«Мне постоянно говорят на работе, что я выгляжу на 16. Но мне 32. И я стараюсь не выглядеть как подросток»
«Любопытно, угадает ли кто-нибудь, сколько мне лет»
- Есть число «79» в никнейме, а это значит, что 42 или 43 года. Но выглядишь на 28. © UC1990 / Reddit
- Скоро мне будет 43. © whosthatgirl79 / Reddit
«Сегодня мне 41»
- Думаю, вы ошиблись. Я бы сказал, вам 31 год. Во любом случае с днем рождения! © Bunnyrpger / Reddit
«Угадайте, сколько мне лет»
- Я бы дал 24 года. © showersrover8ed / Reddit
- Просто прибавь к этой цифре еще 14. Мне 38. © StuckInOz425 / Reddit
Сколько лет вы себе дали бы, не знай вы собственный возраст?
Фото на превью StuckInOz425 / Reddit
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