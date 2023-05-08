17 ценников, создатели которых успешно прошли мастер-класс по привлечению покупателей

Иногда поход в магазин или на рынок может стать настоящим приключением, особенно если вглядываться в ценники. Авторы этих небольших, но важных бумажек порой очень забавляются, приукрашивая свои товары словесными штучками. Может быть, они таким образом пытаются поднять нам настроение или просто увеличивают вероятность того, что мы приобретем их продукцию.

1. Ценник в курганском магазине

2. Какие праздники, такие и туфли⁠⁠

3. У селедки под шубой появился серьезный конкурент⁠⁠

4. Что-то на французском⁠⁠

5. Немного философии от Пинского мясокомбината⁠⁠

6. «Выгледит сидобна. Што ищо нада?»

7. Карл с Кларой в шоке

8. «Зашла в магазин купить сладости к чаю»

9. Не мышонок, не лягушка, а неведома Ктулха

10. «Была сегодня в магазине, а тут внезапно»

11. «Мне 10 штук, пожалуйста⁠⁠»

12. Судя по составу, это конфета

13. Бабы разные нужны, бабы разные важны⁠⁠

14. А отдельно творог яблока можно купить?

15. Велик могучим русским языка⁠⁠

16. В одном из магазинов Хабаровска⁠⁠

17. «Вчера после работы зашел в маленький магазинчик за пироженками. Залип у витрины с конфетами. Читал. Много думал...»