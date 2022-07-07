17 человек, которые набили себе тату только для того, чтобы лишний раз улыбнуться
Татуировка — это не всегда просто картинка для украшения. Одни вкладывают в рисунок особый смысл, другие набивают тату из эстетических соображений, чтобы, например, закрыть несовершенства кожи. Но есть люди, которые делают это как будто для того, чтобы в жизни стало больше поводов для смеха.
Мы в ADME не смогли пройти мимо фото, на которых пользователи сети запечатлели свои нетривиальные татуировки.
Тот случай, когда ты одновременно фанат авокадо и фильмов ужасов
- Да это самая милая картинка из тех, что я когда-либо видел! © cl1o5ud / Reddit
Милашка кот-астронавт
Японские аниме — крутой выбор: и мультик вспомнил, и улыбнулся
Визуальное воплощение словосочетания «гремучая змея»
«Захотел, чтобы мой друг всегда был со мной»
Тот случай, когда вы фанат фантастических фильмов и добрых мультиков
«Сегодня 25-летие моей трудовой деятельности. Пусть все знают, кто я по профессии. Я химик»
«Сделали с женой татуировки в честь годовщины нашей свадьбы»
«Моя 5-летняя дочь нарисовала себя и меня. А я взяла и набила себе эту картинку. Человечек поменьше — она, а тот, что побольше, — это я»
Идеальное место для отдыхающего котика
«Решила завести себе милых друзей»
«Сделал себе татуировку на 25-летие»
«Ну что же, сегодня я набил глупейшее тату»
«Ни о чем не жалею».
Дерзкий ананас, отражающий образ жизни
«Несколько лет назад набила на руке доказательство своей любви к чаю»
«Единственное, что вызывало сомнение, делать эту татуировку или нет, — это то, что с ней моя девушка никогда не сможет всерьез воспринимать меня без рубашки»
Превращение несовершенства в прикольное тату
А вы как считаете, к татуировкам стоит относиться серьезно или можно набить картинку ради веселья?
Фото на превью Unknown author / Imgur
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые набили себе тату только для того, чтобы лишний раз улыбнуться
Поделиться этой статьёй