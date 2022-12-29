17 человек, чьи вторые половинки не упустят случая учудить чего-нибудь этакого

Как бы там ни было, у каждого из нас свое уникальное чувство юмора. И далеко не все могут его воспринимать и при этом хихикать. А когда в семье остроумие понимается по-разному — тогда и возникают неловкие или комические ситуации. Что и произошло с героями нашей подборки.

«Как я фотографирую своего парня и что выходит, когда меня снимает он»

«Как моя жена (А) и я (В) едим наш праздничный обед»

«Мы с женой купили себе одинаковые подушки 4 года назад»

«У нас будет первый ребенок!»

«Мы с женой не сходимся во мнениях о том, как украшать елку. 4 года назад мы начали это в шутку, и это продолжается до сих пор»

«Жена говорит, что это безумие — класть овсянку поверх тоста с маслом»

Милые бранятся — только тешатся

Мне 38 лет, жене 27. Женаты уже 3 года, двое детей. И мы еще по-настоящему не ругались с женой. Пару раз было, когда я немного повышал голос, и все. Недавно она выдала, что я не люблю ее, потому что мы не ругаемся. Она это объяснила тем, что влюбленные критически относятся к каждым действиям своей половины, из-за этого часто ругаются. Не пойму этих женщин. © Подслушано / Ideer

«Я попросила мужа повесить зеркало над моим комодом»

«Сказал жене, что собираюсь проколоть ухо. Она ответила категорическим „нет“. Заказал набор на магнитах. Она будет в шоке, когда вернется домой»

«Во время родов жены я надел эту футболку, которую сам заказал. Жене было не до смеха»

«Я сделал это с тобой».

Ну подумаешь, перепутала немного

Сегодня в снегопад сочувствовал водителю БМВ за его задний привод. Жена с важным видом говорит, мол, почему задний, он же поворачивает передними, значит, передний привод. Я спросил, как поворачивает тогда машина с задним приводом, ответ сразил: «Задними колесами». Не ожидал услышать от человека, который за рулем 10 лет и иногда водит лучше, чем я. © Подслушано / Ideer

«Моя жена ростом 154 сантиметра, а я — 2 метра, и когда дело доходит до гостиничных халатов, один размер не подходит всем»

«Вот так я люблю смешить свою девушку»

«Я никогда не пойму, почему моя жена готовит бекон к приготовлению именно так»

«Сделал из волос моей жены шар сажи из мультика Миядзаки. Они ведь повсюду, черт возьми»

Когда всю жизнь мечтала прыгнуть с вышки

Я не мечтал, жена мечтала! А я рядом плавал на матрасике и морально поддерживал. Попросила меня подняться к ней, лень — но поднялся. Попросила прыгнуть с ней вместе, лень — но согласился. На раз-два-три прыгнул, а жена нет. © kori1980 / Pikabu

«Я сказала мужу, что хочу кошку, и вот что он мне подарил»

«Это не кошка».