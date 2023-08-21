17 человек выразили свое искреннее мнение и попали в яблочко
Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. И некоторые люди, делясь своим неоднозначным мнением в сети, даже не рассчитывают на поддержку. А в результате с ними соглашаются многие.
- В дачном чате обсуждали «обочечников». Нашлись те, кто находил им оправдание. И дернуло меня спросить: «Если я в магазине с тележкой продуктов объеду вас по „обочине“, вырулю аккурат перед кассой и начну выкладывать товар — это другое?» Мне ответили то, что вы и сами угадать сможете. © Misantropefuhrer / Pikabu
- Многие люди сидят в телефонах в кинотеатре и еще оправдывают это! Видите ли, им скучно во время длинных фильмов. Я понимаю. Но вот в чем дело: скука — это часть жизни. Кинотеатры — это общественные пространства. Вы не имеете права отвлекать других людей от искусства, даже если вам скучно. © kattenbarge / Twitter
- Мамы, которые ведут маленьких сыновей в женскую душевую и в раздевалку, а потом цыкают недовольно там на девушек без трусов, — вы вообще на что рассчитываете? © plushbekistan / Twitter
- Это безумие: мы придумали, как выращивать искусственные бриллианты, которые дешевле и качественнее, чем природные, но так много людей все еще думают: «Нет, спасибо! Страдания при добыче — это то, что делает их особенными». © missmayn / Twitter
- Как бесят люди, которые нарушают личное пространство! В пробках прижимаются, будто быстрее проедут. И в магазинах такая же фигня. Ты выкладываешь продукты на ленту, идешь к кассиру оплачивать, так следующий уже стоит и прижимает тебя прям у терминала. Ты даже продукты не успел сложить — он тут как тут! © user5557071 / Pikabu
- Мальчишники и девичники бессмысленны! Это все, конечно, мило, но на самом деле праздновать нечего. Большинство людей встречаются в течение многих лет, прежде чем пожениться, и их жизнь очень похожа на супружескую. После свадьбы вы возвращаетесь в свою квартиру, где жили вместе, продолжаете работать на той же работе. Медовый месяц — то же самое, что и любой другой отпуск, который вы проводили вместе. © Original_Armadillo_7/ Reddit
- Газировка — это же жидкая конфета! Меня поражает, что запивать ей обед или ужин считается нормальным. Представьте, что вы идете в ресторан и заказываете на ужин стейк с гарниром из сладостей. Понятно, что это было бы странно и мерзко. Но почему-то лимонад за ужином — нет. © Richmond92_7/ Reddit
- Телефоны — не причина, по которой дети не выходят из дома. Все только и говорят, что дети не играют на улице. Что они засели в интернете. Как по мне, телефоны тут ни при чем. Просто на улицах больше нет той обстановки, чтобы беззаботно играть с друзьями. © TheBeast798 / Reddit
- Джинсы — это отстой! Недавно я устроилась на новую работу, и мне приходится их носить. Они тесные и неудобные. Не понимаю, как люди могут носить их в обычной жизни. © Professional_Ad2638 / Reddit
- Я считаю, если вас позвали на свадьбу в роли подружки невесты, то должны оплатить наряд. © Square-Raspberry560 / Reddit
- Бесит одна приятельница, которая, когда идет в туалет, сразу включает с напором воду и несколько минут там сидит с этой водной симфонией. Вода не бесплатная! Можно подумать, я не знаю, чем люди в ванной занимаются! Звать ее перестала, так она спрашивает, почему я ее не зову к себе. © Подслушано / Ideer
- Сцены после титров ужасно раздражают. Особенно то, что нужно еще проверять в интернете, не пропустил ли чего. Хотя многие их любят, похоже. © Noah5510 / Reddit
- Завтрак в постель — это плохая идея. Вы проснулись рано утром, не почистив зубы и не придя в себя, таскаете поднос с посудой туда-сюда. Кроме того, можно запросто пролить что-то, насыпать крошки на кровать, и салфеток не будет под рукой. В общем, кровать — такое себе место для еды. © TaxFraudz / Reddit
- Школьники не должны отпрашиваться в туалет! Я не имею в виду, что дети должны просто выходить из класса без предупреждения. Нет, они должны проинформировать учителя, но не спрашивать разрешения. © Some-Insect-3469 / Reddit
- Не люблю ходить в рестораны, но многие друзья меня не понимают. Во-первых, это тягомотина: нужно найти место, нарядиться, добраться туда, дождаться еды. Качество блюд обычно хромает. И, конечно, стоимость. Да за это время и деньги можно наготовить домашних вкусняшек на 3 дня! © BrucinaUIsComing / Reddit
- Пляжный отдых — скукотища! Все проходит одинаково: чуть-чуть плаванья, игра в мяч и много-много часов сидения на лежаке. Кроме того, пляжи — ловушка для туристов, ведь там всегда все втридорога. © renis_h / Reddit
- Я кассир. Бесят покупатели, которые ноют о скорости, но сами не могут даже кошелек заранее достать. Стоит очередь, а он что-то ищет: карту, телефон, прошлую жизнь. В очереди уже шепот: «Какой медленный кассир». Когда слышу эту фразу, начинаю все делать медленно. Потому что, уважаемые покупатели, заходя в магазин, проверяйте, точно ли вы взяли кошелек, и есть ли в нем хоть что-то. © Подслушано / Ideer
Иногда нетривиальное мнение может вызывать оживленные споры. Например, когда речь заходит про отпуск. Ведь некоторые люди считают, что на отдых с собой можно брать далеко не всех членов семьи.
AdMe/Народное творчество/17 человек выразили свое искреннее мнение и попали в яблочко
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