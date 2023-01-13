17 родителей рассказали о детских фразах, от которых у них волосы на голове зашевелились
Когда дети только-только учатся говорить, мы внимательно прислушиваемся к каждой их фразе или слову. И поражаемся, когда они в подробностях описывают такие вещи, которые не могли знать в силу возраста или своего незнания. Конечно, какие-то случаи можно списать на то, что малыши могли где-то что-то услышать и потом выдать в нужный момент. Но к некоторым историям такое объяснение точно не применить.
- Моей старшей дочери было 3 года, когда она сказала, что видит небольшого старичка, у которого были маленькие ручки и ножки. Она с ним беседовала и играла... Нам стало не по себе, когда во время генеральной уборки на окнах балкона под самым потолком мы увидели четкие отпечатки очень маленьких ручек. Следы были намного меньше рук дочери и, чтобы дотянуться до этого места, нужно было ставить стремянку. © Гульнора Атабекова
- Моему сыну было 6 месяцев, когда он сказал свое первое слово. И это было слово «барщина». Он повторил его несколько раз и при этом радостно так улыбался. Мы тогда жили на съемной квартире без телевизора. © Tatiana Kuzmina
- Моя внучка в 4 года вдруг ни с того ни с сего сказала: «Твоя мама сказала, чтобы ты к ней пришла». А я как раз думала, что пора навестить могилку. Маму внучка в живых не застала, а при ней мы не говорили на эту тему. © Anna Bogdzevic
- Мне как-то приснился прадед, я рассказала маме. Она обалдела, так как в моем сне были существенные детали. В последний раз я его видела в 7 месяцев, и он был таким, каким мне приснился. Спустя годы уже мой ребенок рассказал про родственницу, которую вообще никогда не знал, но все описал в точности. © Ксанка Сова
- Мой сын года в 3–4 видел ведьм. Это примерно месяц длилось. Просыпается ночью и кричит. Подхожу, он показывает на угол и говорит: «Мама, там ведьма. И там тоже». И такой страх в глазах. Честно, мне жутко становилось. © Evgenia Ol
- Мой внучатый племянник (2,5 года) играл перед нашим двором, а я наблюдала за ним через окно. Вдруг вижу: он смотрит на нашу калитку, потом бросает лопаточку и ведерко и мчится домой. Прибегает ко мне и говорит: «А где дядя?» Спрашиваю: «Какой дядя?» Он: «Ну дядя в черном, который к нам пришел». Я говорю: «Нет никакого дяди, никто не приходил». Малыш прямо расплакался, бегал по квартире, говорил, что я его обманываю, ведь он точно видел дядю, который к нам пришел. Пробежал все комнаты и ушел совершенно обескураженный. © Tatiana Kuzmina
- Как-то мне пришлось на панихиде сидеть рядом с гробом умершего соседа. Кто-то из ближнего окружения пришел на похороны с детьми, правда, их в квартиру не завел, а оставил в подъезде. Вдруг один из этих детей заходит в комнату и, называя умершего по имени, говорит, что этот дедушка только что поднимался по лестнице на второй этаж... При этом мы находились на первом. © Валя Митиленко
- Мой маленький сын всегда говорил, что он Людовик XVI. Хотя в семье мы никогда не говорили о Людовике XVI. © Анна Кшова
- Средний сын лет до 5, наверное, рассказывал про овец, про большую собаку, которая всегда была с ним и его овцами. Описывал местность, все довольно подробно. Не могу сказать, что это было. В горы мы его никогда не возили, да и овец в ту пору он мог видеть только в книжке на картинке. © Татьяна Алешина
- Мой младший сын в 5 лет говорил, что помнит, как родился: «Вдруг стало очень светло и холодно». В том возрасте он явно не знал, как происходит процесс рождения. © Марина Герман
- А моя дочь, когда научилась говорить, годика в 3, внезапно сказала: «Мама, я помню, как мы с тобой в роддоме лежали. А потом меня принесли домой и часы на стенке делали «бом-бом». Все бы ничего, но после родов я немного пожила у мамы. У нее на стенке действительно были часы с маятником, которые отбивали время. Дочь просто не могла их видеть, потому что, когда она подросла и мы приехали к маме, тех часов уже не было в квартире. © Ольга Емелина
- Конец прошлого века — начало нынешнего. Только въехали в недавно купленный дом. Сыну 4–5 лет. Регулярно раз-два в месяц рассказывал, что, когда ночью ходил в туалет, видел на кухне «дядю с бородой», азиатского типа лица, как мы смогли выяснить. Потом мы забыли об этом. А недавно спросила у сына, которому сейчас 26, помнит ли он того дядю? Говорит, еще как помнит. Кучу подробностей привел про внешность, куда тот призрак ему рукой указывал... У соседей узнавали: проживал там один похожий мужик, пропал без вести. © ケーキの上の桜 / ADME
- А мой 5-летний сын на днях выдал, мол, как хорошо, что он родился мальчиком. Так как в прошлой жизни он был женщиной и рожать было очень больно. © Юлия Шевчук
- У меня ребенок в годовалом возрасте, глядя на потолок, вдруг четко произнес: «Галюня, жена моя, я живу, и ты будешь жить. Время придет». Хотя в том возрасте он умел только простые слова говорить вроде «мама», «папа», «баба», «баю-бай» и «дай». Вот и весь его лексикон. Вот и думай, что это было. © Инга Пильщикова
- А еще раньше, в 5 месяцев, он лепетал, когда был в ванной, а потом выдал: «Дядя, отдай здесь и сейчас». А потом снова стал гулить на своем детском. У меня волосы дыбом, мимо меня подул холодок. И все, в ванной снова как было тепло, так и осталось. © Инга Пильщикова
- Моя дочь в 2 года постоянно кому-то улыбалась и махала в углу комнаты под потолком. Пыталась мне показать и удивлялась, что я ничего не вижу. У меня каждый раз волосы шевелились. © Дияра Суранова
- Случай из жизни. Мы, будучи детьми, играли однажды с лучшим другом. Так он взял и вдруг выдал: «Я помню, что раньше в аварии погиб». Нам тогда лет 6 было... Прошло 25 лет, он погиб в автокатастрофе. © Vera Shaposhnikova
А вы слышали от детей подобные фразы, от которых у вас мурашки по спине пробегали?
AdMe/Народное творчество/17 родителей рассказали о детских фразах, от которых у них волосы на голове зашевелились
Поделиться этой статьёй