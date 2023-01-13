17 родителей рассказали о детских фразах, от которых у них волосы на голове зашевелились

Когда дети только-только учатся говорить, мы внимательно прислушиваемся к каждой их фразе или слову. И поражаемся, когда они в подробностях описывают такие вещи, которые не могли знать в силу возраста или своего незнания. Конечно, какие-то случаи можно списать на то, что малыши могли где-то что-то услышать и потом выдать в нужный момент. Но к некоторым историям такое объяснение точно не применить.